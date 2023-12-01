Bybit -- 5 лет триумфального шествия, более 20 миллионов пользователей

ДУБАЙ, ОАЭ, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Криптовалютная биржа Bybit, входящая в тройку мировых лидеров, рада объявить о новой вехе на пути своего развития: число ее зарегистрированных пользователей перешагнуло за 20-миллионный рубеж. Эта веха подтверждает позицию Bybit в авангарде криптоиндустрии, в декабре этого года отмечающей свой 5-летний юбилей.

С момента своего основания Bybit предлагает инновационные решения для торговли, функциональные платформы и поддержку клиентов в режиме 24/7 на разных языках. Достижение 20-миллионного рубежа по количеству зарегистрированных пользователей является свидетельством доверия к Bybit со стороны мирового трейдерского сообщества.

«Bybit зарекомендовала себя как безопасный и высокоэффективный криптовалютный хаб, — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор компании. — 20 миллионов зарегистрированных пользователей — для нас не просто цифра; она отражает доверие и энтузиазм сообщества, которое убеждено в потенциале криптовалют и доверяет Bybit как своей предпочтительной платформе».

Bybit объясняет свой бурный рост постоянными инновациями в криптопространстве, включая внедрение торговых ботов на базе искусственного интеллекта, развитый рынок опционов и процветающее сообщество копи-трейдинга. Рациональное управление рисками и расширенная система обеспечения соответствия нормативно-правовым требованиям по борьбе с отмыванием денег позволили компании Bybit получить лицензии в ОАЭ, Казахстане и на Кипре.

«Мы больше, чем просто торговая платформа; мы — криптоковчег и выход в Web3, Интернет следующего поколения, — добавил Бен Чжоу. — Мы сохраняем нашу приверженность пользователям и с нетерпением ждем возможности представить еще больше инновационных функций и услуг в ближайшем будущем».

Продолжая расширять палитру своих предложений и достигая все новых высот, компания Bybit готова сыграть ключевую роль в формировании будущего криптоиндустрии.

#Bybit #TheCryptoArk #High5Bybit

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Дополнительную информацию см. на сайте https://www.bybit.com

Следите за нашими новостями на каналах сообществ Bybit в социальных сетях

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2285843/20231127_172910___20_million_banner.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg