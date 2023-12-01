Bybit, 20 Milyon Kullanıcıya Ulaşarak Oyunu Bozduğu 5. Yılı Kutluyor

DUBAİ, BAE, 1 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- İlk üç kripto borsasından biri olan Bybit , büyüme yolculuğunda yeni bir dönüm noktasını duyurmaktan mutluluk duyuyor: 20 milyon kayıtlı kullanıcıyı aşmak. Bu dönüm noktası, bu Aralık ayında 5. yıl dönümünü kutlayan Bybit'in kripto sektörünün ön sıralarındaki konumunun altını çiziyor.

Bybit, kuruluşundan bu yana yenilikçi ticaret çözümleri, kullanıcı dostu platformlar ve birçok dilde 7/24 müşteri hizmetleri sunmaktadır. 20 milyondan fazla kayıtlı kullanıcının başarısı, küresel ticaret topluluğunun Bybit'e duyduğu güvenin bir kanıtıdır.

Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "Bybit kendisini güvenli, son derece etkili bir kripto merkezi olarak kanıtladı" dedi. "20 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmak bizim için sadece bir sayı değil, kripto potansiyeline inanan ve tercih ettikleri platform olarak Bybit'e güvenen bir topluluğun inancını ve heyecanını temsil ediyor."

Bybit, hızlı büyümesini yapay zeka destekli ticaret botları, gelişmiş bir opsiyon piyasası ve gelişen bir kopya alım satım topluluğunu piyasaya sürmek de dahil olmak üzere kripto alanındaki sürekli yenilikçiliğine bağlıyor. İhtiyatlı risk yönetimi ve gelişmiş AML uyumluluğu Bybit'in BAE, Kazakistan ve Kıbrıs'ta lisans kazanmasını sağladı.

Ben Zhou, "Biz sadece bir ticaret platformundan daha fazlasıyız; biz Crypto Ark'ız ve Web3'e, yani yeni nesil internete açılan bir kapıyız" diye ekledi. "Kullanıcılarımıza olan bağlılığımız her zamankinden daha güçlü ve yakın gelecekte daha yenilikçi özellikler ve hizmetler sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Bybit tekliflerini genişletmeye ve yeni zirvelere ulaşmaya devam ettikçe şirket, kripto sektörünün geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

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Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında 20 milyon kullanıcıyla kurulmuş olan hacim bazında ilk üç kripto para birimi borsasıdır. Kripto yatırımcıların ve tüccarların ultra hızlı eşleşen bir motor, 7/24 müşteri hizmeti ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunar. Bybit, Formula One'ın hükümdarlık kurucularının ve Drivers ' Şampiyonları: Oracle Red Bull Yarış Ekibi'nin gurur duyulan bir ortağıdır.

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Daha fazla bilgi için lütfen https://www.bybit.com adresini ziyaret edin.

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