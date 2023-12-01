Bybit, 20 Milyon Kullanıcıya Ulaşarak Oyunu Bozduğu 5. Yılı Kutluyor

News provided by

Bybit

01 Dec, 2023, 01:30 ET

DUBAİ, BAE, 1 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- İlk üç kripto borsasından biri olan Bybit, büyüme yolculuğunda yeni bir dönüm noktasını duyurmaktan mutluluk duyuyor: 20 milyon kayıtlı kullanıcıyı aşmak. Bu dönüm noktası, bu Aralık ayında 5. yıl dönümünü kutlayan Bybit'in kripto sektörünün ön sıralarındaki konumunun altını çiziyor.

Bybit, kuruluşundan bu yana yenilikçi ticaret çözümleri, kullanıcı dostu platformlar ve birçok dilde 7/24 müşteri hizmetleri sunmaktadır. 20 milyondan fazla kayıtlı kullanıcının başarısı, küresel ticaret topluluğunun Bybit'e duyduğu güvenin bir kanıtıdır.

Continue Reading
20231127_172910___20_million_banner
20231127_172910___20_million_banner

Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "Bybit kendisini güvenli, son derece etkili bir kripto merkezi olarak kanıtladı" dedi. "20 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmak bizim için sadece bir sayı değil, kripto potansiyeline inanan ve tercih ettikleri platform olarak Bybit'e güvenen bir topluluğun inancını ve heyecanını temsil ediyor."

Bybit, hızlı büyümesini yapay zeka destekli ticaret botları, gelişmiş bir opsiyon piyasası ve gelişen bir kopya alım satım topluluğunu piyasaya sürmek de dahil olmak üzere kripto alanındaki sürekli yenilikçiliğine bağlıyor. İhtiyatlı risk yönetimi ve gelişmiş AML uyumluluğu Bybit'in BAE, Kazakistan ve Kıbrıs'ta lisans kazanmasını sağladı.

Ben Zhou, "Biz sadece bir ticaret platformundan daha fazlasıyız; biz Crypto Ark'ız ve Web3'e, yani yeni nesil internete açılan bir kapıyız" diye ekledi. "Kullanıcılarımıza olan bağlılığımız her zamankinden daha güçlü ve yakın gelecekte daha yenilikçi özellikler ve hizmetler sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Bybit tekliflerini genişletmeye ve yeni zirvelere ulaşmaya devam ettikçe şirket, kripto sektörünün geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

# Bybit # TheCryptoArk #High5Bybit

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında 20 milyon kullanıcıyla kurulmuş olan hacim bazında ilk üç kripto para birimi borsasıdır. Kripto yatırımcıların ve tüccarların ultra hızlı eşleşen bir motor, 7/24 müşteri hizmeti ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunar. Bybit, Formula One'ın hükümdarlık kurucularının ve Drivers ' Şampiyonları: Oracle Red Bull Yarış Ekibi'nin gurur duyulan bir ortağıdır.

Medya soruları için lütfen [email protected] adresinden iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için lütfen https://www.bybit.com adresini ziyaret edin.

Güncellemeler için lütfen takip edin: Bybit Toplulukları ve Sosyal Medya

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2285843/20231127_172910___20_million_banner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

Also from this source

Bybit viert 5 jaar radicale veranderingen van het spel met een mijlpaal 20 miljoen gebruikers

Bybit viert 5 jaar radicale veranderingen van het spel met een mijlpaal 20 miljoen gebruikers

Bybit, een top-drie crypto-exchange is verheugd een nieuwe mijlpaal in zijn groeitraject bekend te maken: het overtreffen van 20 miljoen...
Bybit celebra 5 anni di impatti dirompenti nel settore delle criptovalute con la pietra miliare di ben 20 milioni di utenti

Bybit celebra 5 anni di impatti dirompenti nel settore delle criptovalute con la pietra miliare di ben 20 milioni di utenti

Bybit, una delle tre principali piattaforme di scambio di criptovalute, è lieta di annunciare una nuova pietra miliare nel suo cammino di crescita:...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Computer & Electronics

Image1

Banking & Financial Services

Image1

Cryptocurrency

Image1

Cryptocurrency

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.