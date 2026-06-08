Bybit EU umacnia swoją pozycję w Europie w kontekście nadchodzącego zakończenia okresu przejściowego przewidzianego rozporządzeniem MiCAR

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Bybit

Jun 08, 2026, 08:29 ET

WIEDEŃ, 8 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas gdy Europa coraz bliższa jest przełomowego momentu dla branży aktywów cyfrowych, Bybit EU konsekwentnie rozwija swoją długofalową obecność na rynku europejskim przed zakończeniem okresu przejściowego przewidzianego rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCAR), które nastąpi 1 lipca 2026 r.

Wdrożenie MiCAR jest jednym z najistotniejszych etapów regulacyjnych w historii europejskiej branży kryptoaktywów. W jego rezultacie ustanowione zostaną jednolite ramy dla usług w zakresie kryptoaktywów w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Oczekuje się, że po zakończeniu okresu przejściowego nieautoryzowani dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów zakończą wygaszanie działalności zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), przyspieszając przesunięcie rynku w stronę platform regulowanych i dostosowanych do lokalnych wymogów.

Europejski rynek kryptoaktywów wchodzi w nową fazę, w której coraz mocniejszy akcent kładziony jest na transparentność, odporność operacyjną i przejrzystość regulacyjną. Rosnąca dojrzałość branży skłania użytkowników poszukiwania dostępu nie tylko do aktywów cyfrowych, ale również platform zaprojektowanych z myślą o działaniu w ramach stale ewoluujących europejskich regulacji.

Spółka Bybit EU GmbH ma siedzibę w Wiedniu i działa na podstawie licencji MiCAR udzielonej przez austriacki Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FMA), obsługując użytkowników w całym EOG za pośrednictwem struktur utworzonych specjalnie na potrzeby tutejszego rynku.

„Europa tworzy fundamenty bardziej dojrzałego i zrównoważonego ekosystemu aktywów cyfrowych - powiedziała Mazurka Zeng, CEO Bybit EU. - W kontekście zachodzącej transformacji w ramach MiCAR użytkownicy coraz bardziej cenią przejrzystość, ciągłość i obecność w ramach platform projektowanych z myślą o długoterminowej gotowości regulacyjnej. Bybit EU powstał, aby napędzać te zmiany i zapewnić europejskim użytkownikom zaufane środowisko zgodne z ewoluującymi standardami regionu".

Przedstawiciele spółki podkreślają, że w kolejnej fazie rozwoju europejskiego rynku większe znaczenie będą miały gotowość regulacyjna, lokalne partnerstwa, wiarygodność instytucjonalna i ochrona użytkowników - czynniki, które stają się coraz ważniejsze przy ocenie platform aktywów cyfrowych przez użytkowników.

W ramach szerszej strategii europejskiej Bybit EU stale zwiększa swoją obecność w regionie poprzez działalność skoncentrowaną na zgodności z regulacjami, lokalne partnerstwa, inicjatywy edukacyjne oraz długofalowe zaangażowanie w ekosystem na terenie całego EOG.

Spółka zamierza również uczestniczyć w zwiększaniu świadomości branżowej na temat MiCAR oraz skutków przechodzenia Europy w stronę bardziej zharmonizowanego otoczenia regulacyjnego dla aktywów cyfrowych.

#BybitEU | #NewFinancialPlatform

Bybit EU

Bybit EU GmbH jest austriackim dostawcą usług związanych z kryptoaktywami (CASP) prowadzącym działalność zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR). Bybit EU świadczy usługi na rzecz klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - z wyłączeniem Malty - za pośrednictwem platformy bybit.eu.

Spółka Bybit EU GmbH jest uprawniona do oferowania następujących usług:

  • przechowywanie kryptoaktywów i zarządzanie nimi w imieniu klientów;
  • wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;
  • wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;
  • lokowanie kryptoaktywów oraz
  • świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów.

Bybit EU GmbH nie jest operatorem platformy obrotu kryptoaktywami ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

KONTAKT: [email protected] 

www.bybit.eu

Zastrzeżenie: Niniejsza informacja prasowa została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej ani nie jest ofertą kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Produkty i usługi wymienione w niniejszej informacji podlegają lokalnym przepisom prawa i regulacjom, przy czym mogą być niedostępne w niektórych regionach.

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