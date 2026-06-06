Bybit EU renforce son positionnement européen avant la transition vers le règlement MiCA

VIENNE, 6 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'Europe se rapproche d'un moment décisif pour le secteur des actifs numériques, Bybit EU continue de renforcer sa présence européenne à long terme avant la fin de la période de transition vers le règlement des marchés de crypto-actifs (MiCA) le 1er juillet 2026.

La mise en œuvre du règlement MiCA marque l'une des évolutions réglementaires les plus importantes dans l'histoire du secteur européen des crypto-monnaies, en établissant un cadre unifié pour les services de crypto-actifs dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE). À la fin de la période de transition, les fournisseurs de services de crypto-actifs (CASP) non autorisés devraient achever leurs processus de liquidation conformément aux directives de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), accélérant ainsi le passage du marché vers des plateformes réglementées et alignées au niveau local.

Le marché européen des crypto-monnaies entre dans une nouvelle phase, de plus en plus définie par la transparence, la résilience opérationnelle et la clarté réglementaire. À mesure que le secteur évolue, les utilisateurs recherchent non seulement un accès aux actifs numériques, mais aussi des plateformes conçues pour fonctionner dans le cadre évolutif de l'Europe.

Bybit EU GmbH est titulaire d'une licence MiCA délivrée par l'Autorité autrichienne des marchés financiers (FMA). Son siège social se trouve à Vienne et il accompagne des utilisateurs de l'EEE par l'intermédiaire d'une structure européenne spécialisée.

« L'Europe jette les bases d'un écosystème d'actifs numériques plus mature et plus durable », déclare Mazurka Zeng, CEO de Bybit EU. « Au fur et à mesure que la transition vers le règlement MiCA progresse, les utilisateurs apprécient de plus en plus la clarté, la continuité et les plateformes conçues dans une optique de préparation réglementaire à long terme. Bybit EU a été créé pour soutenir cet avenir et fournir aux utilisateurs européens un environnement de confiance conforme aux normes en constante évolution de la région. »

L'entreprise a indiqué que la prochaine phase du marché européen devrait accorder une plus grande importance à la préparation réglementaire, aux opérations locales, à la crédibilité institutionnelle et à la protection des utilisateurs, des facteurs qui deviennent de plus en plus importants dans la façon dont les utilisateurs évaluent les plateformes de biens numériques.

Dans le cadre de sa stratégie européenne plus large, Bybit EU continue d'étendre sa présence régionale par le biais d'opérations axées sur la conformité, de partenariats locaux, d'initiatives éducatives et d'un engagement à long terme de l'écosystème dans l'EEE.

L'entreprise souhaite également contribuer à une meilleure sensibilisation du secteur au sujet du règlement MiCA et des implications de la transition de l'Europe vers un environnement réglementaire plus harmonisé pour les actifs numériques.

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À propos de Bybit EU

Bybit EU GmbH est un fournisseur autrichien de services de crypto-actifs (CASP) autorisé par le règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) en Autriche. Bybit EU sert des clients dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE), à l'exception de Malte, via la plateforme bybit.eu.

Bybit EU GmbH est autorisé à offrir les services suivants :

la garde et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

l'échange de crypto-actifs contre des fonds ;

l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

le placement de crypto-actifs ; et

des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

Bybit EU GmbH n'est ni un opérateur de plateforme de négociation de crypto-actifs ni un conseiller en investissement.

Relations avec les médias : [email protected]

www.bybit.eu

Avis de non-responsabilité : le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ni une offre d'achat ou de vente d'actifs numériques. Les produits et services mentionnés dans ce document sont soumis aux lois et réglementations en vigueur sur les territoires concernés et peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions.