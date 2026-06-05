Bybit EU укрепляет европейское позиционирование в преддверии перехода на MiCAR

News provided by

Bybit

Jun 05, 2026, 13:42 ET

ВЕНА, 5 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- По мере того, как Европа приближается к решающему моменту для индустрии цифровых активов, Bybit EU продолжает наращивать свое долгосрочное европейское присутствие в преддверии окончания периода перехода на Регламент рынков криптоактивов (MiCAR) 1 июля 2026 года.

Внедрение MiCAR знаменует собой одно из самых значительных нормативных событий в истории европейской криптоиндустрии, создав единую основу для обслуживания криптоактивов в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). По завершении переходного периода ожидается, что неавторизованные поставщики услуг криптоактивов (CASP) завершат свои процессы свертывания в соответствии с рекомендациями Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), что ускорит переход рынка к регулируемым и локально согласованным платформам.

Криптовалютный рынок Европы вступает в новую фазу, которая все больше определяется прозрачностью, устойчивостью к операциям и ясностью регулирования. По мере развития отрасли пользователи ищут не только доступ к цифровым активам, но и платформы, созданные для работы в рамках развивающейся структуры Европы.

Bybit EU GmbH работает по лицензии MiCAR, выданной Управлением финансового рынка Австрии (FMA), и имеет штаб-квартиру в Вене, обслуживая пользователей по всей ЕЭЗ через специальную европейскую структуру.

«Европа закладывает основы для более зрелой и устойчивой экосистемы цифровых активов, — сказала Mazurka Zeng, CEO of Bybit EU. — По мере перехода на MiCAR пользователи все больше ценят ясность, непрерывность и платформы, разработанные с учетом долгосрочной нормативной готовности. Bybit EU был создан для поддержки этого будущего и предоставления европейским пользователям надежной среды, соответствующей развивающимся стандартам региона».

Компания отметила, что на следующем этапе европейского рынка, как ожидается, больше внимания будет уделяться нормативной готовности, местным операциям, институциональному авторитету и защите пользователей — факторам, которые становятся все более важными для того, как пользователи оценивают платформы цифровых активов.

В рамках своей более широкой европейской стратегии Bybit EU продолжает расширять свое региональное присутствие посредством операций, ориентированных на соблюдение нормативных требований, местных партнерств, образовательных инициатив и долгосрочного взаимодействия с экосистемой в ЕЭЗ.

Компания также стремится внести свой вклад в повышение осведомленности отрасли о MiCAR и последствиях перехода Европы к более гармонизированной нормативно-правовой среде для цифровых активов.

#BybitEU | #NewFinancialPlatform

О Bybit EU

Bybit EU GmbH является австрийским поставщиком связанных с криптоактивами услуг (Crypto-Asset Service Provider, CASP), уполномоченным в соответствии с Регламентом рынков криптоактивов (MiCAR) в Австрии. Bybit EU обслуживает клиентов на территори всей Европейской экономической зоны (EEA), за исключением Мальты, через платформу bybit.eu.

Компания Bybit EU GmbH уполномочена предоставлять следующие услуги:

  • хранение и администрирование криптоактивов от имени клиентов;
  • обмен криптоактивов на денежные средства;
  • обмен криптоактивов на другие криптоактивы;
  • размещение криптоактивов; а также
  • услуги по переводу криптоактивов от имени клиентов.

Bybit EU GmbH не является оператором торговой платформы для криптоактивов и не предоставляет инвестиционных консультаций.

Контакты для СМИ: [email protected]

www.bybit.eu

Отказ от ответственности: Настоящий пресс-релиз предназначен исключительно для информирования и не является инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже цифровых активов. Упомянутые в настоящем документе продукты и услуги регулируются соответствующими законами и иными нормативно-правовыми актами в пределах их административно-территориальной применимости и могут быть недоступны в определенных регионах.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Bybit Deepens Regulatory Engagement with Vietnam Following High-Level Meeting with Deputy Prime Minister

Bybit Deepens Regulatory Engagement with Vietnam Following High-Level Meeting with Deputy Prime Minister

Bybit, the world's second-largest cryptocurrency exchange by trading volume, reaffirmed its commitment to supporting Vietnam's responsible digital...
Bybit EU posilňuje európsku pozíciu pred prechodom na MiCAR

Bybit EU posilňuje európsku pozíciu pred prechodom na MiCAR

VIEDEŇ, 5. jún 2026 /PRNewswire/ – V čase, keď sa Európa blíži k rozhodujúcemu momentu pre odvetvie digitálnych aktív, Bybit EU pokračuje v budovaní...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

News Releases in Similar Topics