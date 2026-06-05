Bybit EU укрепляет европейское позиционирование в преддверии перехода на MiCAR

ВЕНА, 5 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- По мере того, как Европа приближается к решающему моменту для индустрии цифровых активов, Bybit EU продолжает наращивать свое долгосрочное европейское присутствие в преддверии окончания периода перехода на Регламент рынков криптоактивов (MiCAR) 1 июля 2026 года.

Внедрение MiCAR знаменует собой одно из самых значительных нормативных событий в истории европейской криптоиндустрии, создав единую основу для обслуживания криптоактивов в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). По завершении переходного периода ожидается, что неавторизованные поставщики услуг криптоактивов (CASP) завершат свои процессы свертывания в соответствии с рекомендациями Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), что ускорит переход рынка к регулируемым и локально согласованным платформам.

Криптовалютный рынок Европы вступает в новую фазу, которая все больше определяется прозрачностью, устойчивостью к операциям и ясностью регулирования. По мере развития отрасли пользователи ищут не только доступ к цифровым активам, но и платформы, созданные для работы в рамках развивающейся структуры Европы.

Bybit EU GmbH работает по лицензии MiCAR, выданной Управлением финансового рынка Австрии (FMA), и имеет штаб-квартиру в Вене, обслуживая пользователей по всей ЕЭЗ через специальную европейскую структуру.

«Европа закладывает основы для более зрелой и устойчивой экосистемы цифровых активов, — сказала Mazurka Zeng, CEO of Bybit EU. — По мере перехода на MiCAR пользователи все больше ценят ясность, непрерывность и платформы, разработанные с учетом долгосрочной нормативной готовности. Bybit EU был создан для поддержки этого будущего и предоставления европейским пользователям надежной среды, соответствующей развивающимся стандартам региона».

Компания отметила, что на следующем этапе европейского рынка, как ожидается, больше внимания будет уделяться нормативной готовности, местным операциям, институциональному авторитету и защите пользователей — факторам, которые становятся все более важными для того, как пользователи оценивают платформы цифровых активов.

В рамках своей более широкой европейской стратегии Bybit EU продолжает расширять свое региональное присутствие посредством операций, ориентированных на соблюдение нормативных требований, местных партнерств, образовательных инициатив и долгосрочного взаимодействия с экосистемой в ЕЭЗ.

Компания также стремится внести свой вклад в повышение осведомленности отрасли о MiCAR и последствиях перехода Европы к более гармонизированной нормативно-правовой среде для цифровых активов.

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О Bybit EU

Bybit EU GmbH является австрийским поставщиком связанных с криптоактивами услуг (Crypto-Asset Service Provider, CASP), уполномоченным в соответствии с Регламентом рынков криптоактивов (MiCAR) в Австрии. Bybit EU обслуживает клиентов на территори всей Европейской экономической зоны (EEA), за исключением Мальты, через платформу bybit.eu.

Компания Bybit EU GmbH уполномочена предоставлять следующие услуги:

хранение и администрирование криптоактивов от имени клиентов;

обмен криптоактивов на денежные средства;

обмен криптоактивов на другие криптоактивы;

размещение криптоактивов; а также

услуги по переводу криптоактивов от имени клиентов.

Bybit EU GmbH не является оператором торговой платформы для криптоактивов и не предоставляет инвестиционных консультаций.

Контакты для СМИ: [email protected]

www.bybit.eu

Отказ от ответственности: Настоящий пресс-релиз предназначен исключительно для информирования и не является инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже цифровых активов. Упомянутые в настоящем документе продукты и услуги регулируются соответствующими законами и иными нормативно-правовыми актами в пределах их административно-территориальной применимости и могут быть недоступны в определенных регионах.