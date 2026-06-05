Bybit EU posilňuje európsku pozíciu pred prechodom na MiCAR

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Bybit

Jun 05, 2026, 11:26 ET

VIEDEŇ, 5. jún 2026 /PRNewswire/ – V čase, keď sa Európa blíži k rozhodujúcemu momentu pre odvetvie digitálnych aktív, Bybit EU pokračuje v budovaní svojej dlhodobej európskej prítomnosti pred ukončením prechodného obdobia Markets in Crypto-Assets (MiCAR) 1. júla 2026.

Implementácia MiCAR predstavuje jeden z najvýznamnejších regulačných vývojových krokov v histórii európskeho krypto odvetvia, ktorý vytvára jednotný rámec pre služby v oblasti kryptoaktív v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP). Po skončení prechodného obdobia sa očakáva, že neautorizovaní poskytovatelia služieb v oblasti kryptoaktív (CASP) postupne ukončia svoju činnosť v súlade s usmerneniami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), čím sa urýchli prechod trhu smerom k regulovaným a lokálne zosúladeným platformám.

Európsky trh s kryptomenami vstupuje do novej fázy, ktorú čoraz viac definuje transparentnosť, prevádzková odolnosť a jasné regulácie. S rozvojom odvetvia používatelia hľadajú nielen prístup k digitálnym aktívam, ale aj platformy vytvorené v súlade s vyvíjajúcim sa európskym rámcom.

Spoločnosť Bybit EU GmbH pôsobí na základe licencie MiCAR udelenej rakúskym Úradom pre finančný trh (FMA). Sídli vo Viedni a prostredníctvom špecializovanej európskej štruktúry slúži používateľom v celom EHP.

„Európa kladie základy pre vyspelejší a udržateľnejší ekosystém digitálnych aktív," povedala Mazurka Zeng, CEO Bybit EU. „S postupujúcim prechodom na MiCAR si používatelia čoraz viac cenia jasnosť, kontinuitu a platformy navrhnuté s ohľadom na dlhodobú regulačnú pripravenosť. Spoločnosť Bybit EU bola založená s cieľom podporovať túto budúcnosť a poskytovať dôveryhodné prostredia európskym používateľom v súlade s vyvíjajúcimi sa štandardmi regiónu."

Spoločnosť poznamenala, že ďalšia fáza európskeho trhu bude podľa očakávania klásť väčší dôraz na regulačnú pripravenosť, lokálne operácie, inštitucionálnu dôveryhodnosť a ochranu používateľov. Tieto faktory sú pri hodnotení platforiem digitálnych aktív zo strany používateľov čoraz dôležitejšie.

V rámci svojej širšej európskej stratégie Bybit EU naďalej rozširuje svoju regionálnu prítomnosť prostredníctvom operácií zameraných na dodržiavanie predpisov, lokálne partnerstvá, vzdelávacie iniciatívy a dlhodobé zapájanie sa do ekosystémov v celom EHP.

Spoločnosť sa tiež zameriava na prispievanie k širšiemu povedomiu o regulácii MiCAR v tomto odvetví a dôsledkoch prechodu Európy na harmonizovanejšie regulačné prostredie pre digitálne aktíva.

#BybitEU | #NewFinancialPlatform

O spoločnosti Bybit EU

Spoločnosť Bybit EU GmbH je rakúsky poskytovateľ služieb v oblasti kryptoaktív (CASP) autorizovaný podľa nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR) v Rakúsku. Spoločnosť Bybit EU poskytuje služby zákazníkom v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP) – s výnimkou Malty – prostredníctvom platformy bybit.eu.

Spoločnosť Bybit EU GmbH je oprávnená ponúkať nasledujúce služby:

  • úschova a správa kryptoaktív v mene klientov;
  • výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;
  • výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;
  • ukladanie kryptoaktív a
  • prevodové služby pre kryptoaktíva v mene klientov.

Spoločnosť Bybit EU GmbH nie je prevádzkovateľom obchodnej platformy pre kryptoaktíva ani neposkytuje investičné poradenstvo.

Kontakt pre médiá: [email protected]

www.bybit.eu

Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto tlačová správa slúži len na informačné účely a nepredstavuje investičné poradenstvo ani ponuku na kúpu alebo predaj digitálnych aktív. Produkty a služby uvedené v tomto dokumente podliehajú platným zákonom a predpisom v príslušných jurisdikciách a nemusia byť dostupné v určitých regiónoch.

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