Bybit Pay łączy Web3 i płatności detaliczne w Armenii

DUBAJ, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 21 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Bybit, druga co do wielkości giełda kryptowalut na świecie pod względem wolumenu obrotu, ogłasza nawiązanie nowej strategicznej współpracy między Bybit Pay a Idram, uznanym dostawcą usług finansowych i potęgą w dziedzinie płatności cyfrowych w Armenii. Integracja ta podkreśla niezachwiane zaangażowanie Bybit Pay w budowanie globalnych systemów płatności kryptowalutowych poprzez stopniowe, zlokalizowane inicjatywy, które przynoszą rzeczywiste korzyści posiadaczom aktywów cyfrowych.

Bybit Pay Bridges Web3 and Retail Payment in Armenia

Z okazji oficjalnego rozpoczęcia współpracy Bybit Pay z Idram w Armenii 22 października 2025 r. w Erywaniu odbędzie się uroczystość inauguracyjna. Kluczowi interesariusze z Bybit i Idram zwrócą się do partnerów z branży fintech i społeczności płatniczej w regionie, przedstawiając swoje wspólne zaangażowanie w rozwój infrastruktury płatności cyfrowych i innowacji w całym regionie.

Łącząc siły w celu uruchomienia kompleksowych usług płatniczych w Armenii, Bybit Pay i Idram umożliwią użytkownikom dokonywanie płatności za pomocą kodów QR w ponad 25 000 punktów sprzedaży w całym kraju. Firma Idram, która posiada ponad 90% udziału w rynku płatności QR w Armenii, specjalizuje się w zgodnych z przepisami i innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie płatności cyfrowych i obsługuje społeczność od ponad dwóch dekad.

Idram umożliwia sprzedawcom dostęp do jednolitego rynku krajów Unii Gospodarczej Euroazji, zamieszkałej przez ponad 185 milionów ludzi. Międzynarodowi użytkownicy Bybit Pay będą również mogli cieszyć się płynnym procesem płatności za pomocą swojej aplikacji podczas podróży do Armenii.

„Bybit i tradycyjne firmy z branży fintech są naturalnymi partnerami. Ekspansja Bybit Pay w Armenii, wspierana przez sieć Idram, jest kolejnym krokiem w kierunku budowania naszego globalnego zasięgu i zwiększania wygody korzystania z kryptowalut dla naszej społeczności" - powiedziała Sophie Chen, Head of Marketing, Payment Business Unit w Bybit. „Zależy nam na nawiązywaniu głębokich, znaczących partnerstw, które tworzą trwałą wartość dla lokalnych społeczności".

„To partnerstwo pokazuje zaangażowanie Idram w innowacje i wzmacnianie globalnych powiązań" - powiedział Arsene Kdenian, CEO Idram. „Dzięki integracji naszego systemu QR z Bybit Pay umożliwiamy zagranicznym turystom wygodne i bezpieczne dokonywanie płatności podczas pobytu w Armenii". Jednocześnie zdając sobie sprawę, że wykorzystanie kryptowalut dopiero zaczyna się rozwijać na całym świecie, współpraca ta pozwala użytkownikom Bybit na dokonywanie płatności w Armenii za pomocą aplikacji do zarządzania aktywami cyfrowymi w ponad 25 000 punktach sprzedaży w łatwy i dostępny sposób" - dodał Kdenian.

Skanuj, aby zapłacić za pomocą kodu QR - jak to działa

Użytkownik skanuje kod QR sprzedawcy za pomocą aplikacji Bybit Pay (wybierając „Bybit Pay" -> „QR Pay"). W ciągu kilku sekund otwiera się okno potwierdzenia płatności, wyświetlające szczegóły transakcji. Użytkownik naciska „Potwierdź", aby zatwierdzić i zakończyć płatność.

Bybit Pay nieustannie otwiera przed swoimi użytkownikami nowe możliwości, realizując jednocześnie szerszą misję zapewnienia globalnego dostępu do usług finansowych. To natywne dla kryptowalut rozwiązanie płatnicze jest obecnie dostępne dla uprawnionych użytkowników z całego świata, którzy pomyślnie przeszli proces weryfikacji tożsamości w serwisie Bybit. Użytkownicy z krajów objętych ograniczeniami usług lub lokalnych podmiotów Bybit nie są obecnie obsługiwani. Aby uzyskać najnowsze informacje i szczegółowe warunki, użytkownicy mogą znaleźć na oficjalnej stronie Bybit Pay.

Bybit

Bybit to druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, z której usług korzysta ponad 70 mln użytkowników. Założona w 2018 roku giełda Bybit na nowo definiuje otwartość w zdecentralizowanym świecie, tworząc prostszy, otwarty i równy ekosystem dla wszystkich. Koncentrując się na Web3, Bybit nawiązuje strategiczną współpracę z wiodącymi protokołami blockchain, zapewniając solidną infrastrukturę i napędzając innowacje w środowisku blockchain. Znana z bezpieczeństwa depozytów, zróżnicowanych rynków, intuicyjnej obsługi i zaawansowanych narzędzi blockchain giełda Bybit wypełnia lukę między TradFi a DeFi, umożliwiając twórcom, konstruktorom i entuzjastom wykorzystanie pełnego potencjału Web3. Odkryj przyszłość zdecentralizowanych finansów na Bybit.com.

Idram

Założona w 2004 roku firma Idram jest wiodącą platformą finansową w Armenii, oferującą kompleksowe usługi, w tym portfel elektroniczny, płatności QR/NFC, przelewy pieniężne i inne narzędzia finansowe dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat firmy Idram można znaleźć na stronie idram.am.

