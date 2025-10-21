Bybit Pay prepája Web3 s maloobchodnými platbami v Arménsku
Oct 21, 2025, 15:14 ET
DUBAJ, SAE, 21. október 2025 /PRNewswire/ – Bybit, druhá najväčšia burza kryptomien na svete z hľadiska objemu obchodovania, s potešením oznamuje nové strategické partnerstvo medzi Bybit Pay a spoločnosťou Idram, etablovaným arménskym poskytovateľom finančných služieb a digitálnym platobným gigantom. Integrácia podčiarkuje pevný záväzok Bybit Pay budovať globálne platobné kryptomenové siete prostredníctvom postupných, lokalizovaných iniciatív, ktoré prinášajú držiteľom digitálnych aktív skutočné výhody.
Pri príležitosti oficiálneho otvorenia spolupráce Bybit Pay so spoločnosťou Idram v Arménsku sa 22. októbra 2025 v arménskom Jerevane uskutoční slávnostné uvedenie na trh. Kľúčoví aktéri zo spoločností Bybit a Idram sa prihovoria partnerom z oblasti finančných technológií a platobnej komunite v regióne a predstavia svoj spoločný záväzok k rozvoju infraštruktúry digitálnych platieb a inovácií v celom regióne.
Bybit Pay a Idram spojili sily s cieľom spustiť komplexné platobné služby v Arménsku a umožnia používateľom vykonávať platby pomocou QR kódov na viac ako 25 000 predajných miestach v krajine. Spoločnosť Idram má v Arménsku viac ako 90 % podiel na trhu s platbami QR kódom. Špecializuje sa na inovatívne digitálne platobné riešenia v súlade s predpismi a poskytuje služby komunite už viac ako dve desaťročia.
Obchodníkom umožňuje Idram jednotný prístup v rámci jednotného trhu krajín Eurázijskej hospodárskej únie, v ktorom žije viac ako 185 miliónov ľudí. Medzinárodní používatelia Bybit Pay si budú môcť pri cestovaní do Arménska tak isto vychutnať bezproblémový platobný zážitok len prostredníctvom svojej aplikácie.
„Bybit a tradičné fintech spoločnosti sú prirodzenými partnermi. Rozšírenie Bybit Pay do Arménska, s podporou siete spoločnosti Idram, je ďalším krokom v budovaní nášho globálneho dosahu a zvyšovaní pohodlia kryptomien pre našu komunitu," povedala Sophie Chen, Head of Marketing, Payment Business Unit v Bybit. „Zaviazali sme sa k uzatváraniu hlbokých a zmysluplných partnerstiev, ktoré vytvárajú pre miestne komunity trvalú hodnotu."
„Toto partnerstvo preukazuje záväzok spoločnosti Idram k inováciám a posilňovaniu globálnych kontaktov," povedal Arsene Kdenian, CEO spoločnosti Idram. „Integráciou nášho QR systému s Bybit Pay umožňujeme zahraničným návštevníkom počas návštevy Arménska platiť bezpečne a pohodlne. Keďže používanie kryptomien sa začalo rozvíjať po celom svete, táto spolupráca zároveň umožňuje používateľom platformy Bybit platiť v Arménsku pomocou ich aplikácie pre digitálne aktíva na viac ako 25 000 predajných miestach jednoduchým a dostupným spôsobom," dodal Kdenian.
Skenovanie a platba QR kódom – Ako to funguje
- Používateľ naskenuje QR kód obchodníka pomocou aplikácie Bybit Pay (výber možnosti „Bybit Pay" -> „QR Pay")
- O niekoľko sekúnd sa otvorí okno s potvrdením platby, v ktorom sa zobrazia podrobnosti o transakcii.
- Používateľ ťukne na tlačidlo „Potvrdiť", čím platbu schváli a dokončí.
Bybit Pay neustále otvára pre svojich používateľov nové destinácie a zároveň presadzuje širšie poslanie globálnej finančnej dostupnosti. Toto krypto-natívne platobné riešenie v súčasnosti môžu využívať oprávnení globálni používatelia, ktorí majú na platforme Bybit úspešne dokončené overenie totožnosti. Momentálne nie je služba podporovaná pre používateľov z krajín s obmedzeným prístupom k službe alebo z miestnych subjektov Bybit. Najnovšie aktualizácie a podrobné zmluvné podmienky nájdete na oficiálnej stránke Bybit Pay.
O spoločnosti Bybit
Bybit je druhá najväčšia kryptomenová burza na svete podľa objemu obchodovania a slúži globálnej komunite s viac ako 70 miliónmi používateľov. Spoločnosť Bybit, založená v roku 2018, nanovo definuje otvorenosť v decentralizovanom svete tým, že vytvára jednoduchší, otvorený a rovnocenný ekosystém pre všetkých. Spoločnosť Bybit sa výrazne zameriava na Web3 a strategicky spolupracuje s poprednými blockchainovými protokolmi, aby poskytla robustnú infraštruktúru a podporila inovácie v reťazci. Bybit je známy svojou bezpečnou úschovou, rozmanitými trhmi, intuitívnymi skúsenosťami a pokročilými nástrojmi na báze blockchainu, čím preklenuje medzeru medzi TradFi a DeFi a umožňuje staviteľom, tvorcom a nadšencom naplno využiť potenciál Web3. Objavte budúcnosť decentralizovaných financií na Bybit.com.
O spoločnosti Idram
Spoločnosť Idram bola založená v roku 2004. Je poprednou arménskou digitálnou finančnou platformou, ktorá ponúka komplexné služby vrátane elektronickej peňaženky, platieb QR/NFC, prevodov peňazí a ďalších finančných nástrojov pre jednotlivcov aj firmy. Viac informácií o spoločnosti Idram nájdete na stránke idram.am.
