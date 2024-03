Bybit Powered by SATOS breidt bereik in Nederland uit met exclusief verwijzingsprogramma

AMSTERDAM, 5 maart 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, een van 's werelds top drie beurzen voor cryptocurrency's op basis van volume, kondigt verheugd aan dat Bybit Powered by SATOS een limited-time verwijzingsprogramma voor haar trouwe gebruikers in Nederland lanceert. Dit exclusieve programma, dat loopt tot 21 maart 2024, biedt bestaande gebruikers de kans om hun Bybit-ervaring te delen met vrienden en exclusieve beloningen te ontvangen.

Bouwen aan de Nederlandse cryptogemeenschap:

Dit initiatief sluit aan bij Bybit's voortdurende inspanningen om groei en samenwerking binnen de Nederlandse cryptogemeenschap te bevorderen:

Vergroot de toegang tot veilige en betrouwbare cryptohandel

Door hun unieke verwijzingslinks te delen, kunnen gebruikers vrienden laten kennismaken met een platform dat zich inzet voor robuuste beveiliging, gebruiksvriendelijke functies en diverse handelsmogelijkheden. Dit alles wordt aangeboden via de vertrouwde samenwerking met SATOS.

Door hun unieke verwijzingslinks te delen, kunnen gebruikers vrienden laten kennismaken met een platform dat zich inzet voor robuuste beveiliging, gebruiksvriendelijke functies en diverse handelsmogelijkheden. Dit alles wordt aangeboden via de vertrouwde samenwerking met SATOS. Versterkt het crypto-ecosysteem van Nederland

Naarmate meer mensen de wereld van crypto verkennen via Bybit Powered by SATOS, kan het totale kennisbestand en gebruikersbestand binnen Nederland groter worden, en een robuustere en diversere cryptogemeenschap worden gecreëerd.

Betrokkenheid belonen:

Gebruikers die aan het verwijzingsprogramma meedoen, kunnen exclusieve beloningen verdienen, waaronder:

Tot 30% commissie: ontvangst van een deel van de handelskosten die worden gegenereerd door de vrienden die u hebt aanbevolen. Gratis BTC: in aanmerking komen om een deel te ontvangen van een speciale gratis BTC-pool die onder succesvolle verwijzers wordt verdeeld.

Bybit's samenwerking met SATOS, een gelicenseerde Virtual Asset Service Provider (VASP) in Nederland, benadrukt hun inzet voor de naleving van de regelgeving en het bieden van een veilige en legale manier voor Nederlandse gebruikers om cryptocurrency's te verkennen.

Over Bybit Powered by SATOS

In juni 2023 ging Bybit een strategische alliantie aan met SATOS, een van de oudste aanbieders van cryptodiensten die sinds 2013 actief is in Nederland en België. Dit getuigt van Bybit's toewijding om gebruikers gegarandeerd en conform de wettelijke richtlijnen de beste dienstverlening te bieden.

Over Bybit

Bybit is een van 's werelds top drie beurzen voor cryptocurrency's op basis van volume met 20 miljoen gebruikers. Het in 2018 opgerichte Bybit biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige community-ondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioenen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

