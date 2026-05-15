Bybit spúšťa pre držiteľov kariet Bybit Card akciu BTC Pizza Day
News provided byBybit
May 15, 2026, 10:52 ET
DUBAJ, SAE, 15. máj 2026 /PRNewswire/ – Bybit, druhá najväčšia kryptomenová burza na svete podľa objemu obchodovania, spustila špeciálnu kampaň BTC Pizza Day, ktorá prináša oprávneným používateľom možnosť získať naspäť 20 USDT po zakúpení pizze kartou Bybit Card.
Akcia bude prebiehať od 15. mája 2026 o 00:00 UTC do 25. mája 2026 o 23:59 UTC. Odmeny sú obmedzené na prvých 500 oprávnených účastníkov, pričom sa udeľujú v poradí prihlásenia.
Aby sa používatelia mohli zapojiť do kampane, musia svojou kartou Bybit Card počas trvania akcie zaplatiť za akúkoľvek pizzu. Účastníci sú tiež povinní natočiť celý proces platby a jasne ukázať obrazovku úspešnej platby pomocou Bybit Card.
Po dokončení nákupu musia používatelia video verejne nahrať na X, predtým známom ako Twitter, označiť ho hashtagom @Bybit_Official spolu s hashtagom #BybitPizzaDay.
Príspevok musí obsahovať nasledujúci popis: „2026 BTC Pizza Day, I bought a pizza with Bybit Card. Please reimburse me to my UID: *****, @Bybit_Official." (Deň pizze BTC 2026, kúpil/a som si pizzu s Bybit Card. Odmenu mi, prosím, pošlite na UID: *****, @Bybit_Official) Účastníci majú hviezdičky nahradiť svojím vlastným UID.
Používatelia potom musia zadať svoje UID a odkaz na svoj príspevok na sieti X prostredníctvom oficiálneho formulára Google. Spoločnosť Bybit uviedla, že odmeny sa rozdelia medzi prvých 500 platných príspevkov, pričom každý oprávnený používateľ dostane jednu refundáciu vo výške 20 USDT. Odmeny budú pripísané do siedmich pracovných dní po ukončení kampane.
Akcia sa vzťahuje iba na nákupy uskutočnené kartou Bybit Card. Súkromné alebo odstránené príspevky zo sociálnych médií nebudú akceptované a každé UID sa môže zúčastniť iba raz.
Deň pizze BTC si pripomína výročie prvého známeho nákupu v bitcoinoch v reálnom svete v roku 2010, keď boli za bitcoiny zakúpené dve pizze. Táto udalosť je v kryptopriemysle všeobecne uznávaná ako symbol prijatia kryptomien a ich každodenného využitia.
O spoločnosti Bybit
Bybit je druhá najväčšia kryptomenová burza na svete podľa objemu obchodovania a slúži globálnej komunite s viac ako 80 miliónmi používateľov. Spoločnosť Bybit, založená v roku 2018, nanovo definuje otvorenosť v decentralizovanom svete tým, že vytvára jednoduchší, otvorený a rovnocenný ekosystém pre všetkých. Spoločnosť Bybit sa výrazne zameriava na Web3 a strategicky spolupracuje s poprednými blockchainovými protokolmi, aby poskytla robustnú infraštruktúru a podporila inovácie v reťazci. Bybit je známy svojou bezpečnou úschovou, rozmanitými trhmi, intuitívnymi skúsenosťami a pokročilými nástrojmi na báze blockchainu, čím preklenuje medzeru medzi TradFi a DeFi a umožňuje staviteľom, tvorcom a nadšencom naplno využiť potenciál Web3. Objavte budúcnosť decentralizovaných financií na stránke Bybit.com.
