Bybit uruchamia promocję dla posiadaczy kart Bybit z okazji BTC Pizza DAY

May 15, 2026, 10:17 ET

DUBAJ (ZEA), 15 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Bybit, druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, rozpoczęła specjalną kampanię z okazji BTC Pizza Day, która daje użytkownikom spełniającym warunki promocji szansę na uzyskanie zwrotu 20 USDT po zakupie pizzy za pomocą swojej karty Bybit.

Promocja trwa od godz. 00:00 czasu UTC 15 maja 2026 r. do 23:59 czasu UTC 25 maja 2026 r. Nagrody otrzyma pierwszych 500 uczestników, którzy spełnią powyższe warunki – decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w kampanii, w czasie trwania kampanii użytkownicy muszą kupić dowolną pizzę, korzystając ze swojej karty Bybit. Wymagane jest również nagranie całej transakcji, wyraźnie pokazujące ekran z udaną płatnością za pomocą karty Bybit.

Po dokonaniu zakupu użytkownicy powinni umieścić post publiczny z nagraniem na platformie X (poprzednio Twitter), otagować @Bybit_Official i dodać hashtag #BybitPizzaDay.

Post musi zawierać następującą treść: „BTC Pizza Day 2026, Kupiłem/am pizzę za pomocą karty Bybit. Proszę o zwrot na mój numer UID: *****, @Bybit_Official". Uczestnicy w miejsce gwiazdek powinni wpisać swój numer identyfikacyjny (UID).

Następnie należy przesłać swój numer UID wraz z linkiem do posta na platformie X za pośrednictwem oficjalnego formularza Google. Bybit przyzna nagrody dla 500 pierwszych ważnych zgłoszeń, a każdy z kwalifikujących się użytkowników otrzyma pojedynczy zwrot w wysokości 20 USDT. Nagrody trafią do użytkowników w ciągu siedmiu dni roboczych po zakończeniu kampanii.

Do promocji kwalifikują się wyłącznie zakupy z użyciem karty Bybit. Posty prywatne lub usunięte nie będą akceptowane, a każdy numer UID może wziąć udział w promocji tylko raz.

BTC Pizza Day stanowi uczczenie pierwszego praktycznego użycia bitcoinów w 2010 r., kiedy kupiono za ich pomocą dwie pizze. Wydarzenie to jest w branży powszechnie uznawanym symbolem wprowadzenia kryptowalut do obiegu oraz ich praktycznej użyteczności.

Bybit

Bybit to druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, z której usług korzysta globalna społeczność ponad 80 mln użytkowników. Założona w 2018 roku giełda Bybit na nowo definiuje otwartość w zdecentralizowanym świecie, tworząc prostszy, bardziej otwarty i równy ekosystem dla wszystkich. Koncentrując się na Web3, Bybit nawiązuje strategiczną współpracę z wiodącymi protokołami blockchain, zapewniając solidną infrastrukturę i napędzając innowacje w środowisku blockchain. Znana z bezpieczeństwa depozytów, zróżnicowanych rynków, intuicyjnej obsługi i zaawansowanych narzędzi blockchain giełda Bybit wypełnia lukę między TradFi a DeFi, umożliwiając twórcom, konstruktorom i entuzjastom wykorzystanie pełnego potencjału Web3. Odkryj przyszłość zdecentralizowanych finansów na Bybit.com.

Więcej informacji na temat Bybit: Bybit Press.

Kontakt dla przedstawicieli mediów: [email protected]

