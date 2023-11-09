Bybit x TON Odyssey: подарочные TON и эксклюзивные процентные ставки за стейкинг

News provided by

Bybit

09 Nov, 2023, 08:46 ET

ВИКТОРИЯ, Сейшельские Острова, 9 ноян. 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья по посещаемости криптобиржа в мире, с радостью сообщает об открывающем новые горизонты сотрудничестве с компанией The Open Network (TON). Она предлагает своему сообществу уникальную возможность зарабатывать и копить монеты TON со значительной выгодой. Это совместное мероприятие продлится с 8 ноября 2023 года по 7 декабря 2023 года. В инклюзивной инициативе могут, принять участие новые и существующие пользователи Bybit.

Биржа Bybit дарит новым пользователям 5,5 TON

Новые пользователи, которые присоединятся к Bybit в период события, могут заработать до 5,5 TON. Чтобы принять участие, необходимо активировать кошелек Telegram Wallet, зарегистрироваться на Bybit, внести от $100 на аккаунт Bybit в течение семи дней со дня регистрации и предоставить адрес своего кошелька. На аккаунт участника в Bybit будет переведено 5 TON и еще 0,5 TON будет отправлено в его кошелек Telegram. Это предложение доступно первым 25 000 квалифицированным участникам в порядке очереди.

Существующим пользователям сумма TON зачисляется на кошельки Telegram Wallet

Компания Bybit также не забыла о своем преданном сообществе. Существующие пользователи также могут принять участие в акции, активировав кошелек TON в Telegram и отправив его реквизиты, при этом 0,5 TON будет переведено на их кошелек Telegram. Это предложение также доступно первым 25 000 квалифицированным участникам в порядке очереди.

Bybit предлагает APR 20% по депозитам в TON

Помимо подарочных TON, биржа Bybit предлагает уникальную возможность накопления с привлекательной годовой процентной ставкой 20% по депозитам в TON. Этот 7-дневный продукт с фиксированной ставкой доступен для новых пользователей Bybit, которые внесут свой первый депозит после 6 ноября 2023 г. Участники могут добавить в стейкинг от 50 TON до 4500 TON.

«Мы с огромным интересом ждем этого события с TON, которое привлечет сообщество Telegram в сеть CryptoArk, — комментирует Бен Чжоу, соучредитель и CEO компании Bybit. — Это сотрудничество подчеркивает нашу готовность предоставлять инновационные и прибыльные условия для новых и существующих пользователей».

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit 
Bybit — созданная в 2018 году криптовалютная биржа, входящая в первую пятерку и предлагающая профессиональную платформу, на которой криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточную службу поддержки клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Bybit является гордым партнером действующих чемпионов Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

По вопросам СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]
Дополнительную информацию см. на сайте https://www.bybit.com
Следите за обновлениями в сообществах и социальных сетях Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2267288/4384033/Logo.jpg

Also from this source

Bybit and DMCC Crypto Centre Announce Top Ten Finalists for the Web3 Unleashed: Crypto Innovation Challenge

Bybit and DMCC Crypto Centre Announce Top Ten Finalists for the Web3 Unleashed: Crypto Innovation Challenge

Bybit, in collaboration with the Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Crypto Centre, is proud to announce the top ten finalists for the hackathon:...
Bybit and DMCC Crypto Centre Announce Top Ten Finalists for the Web3 Unleashed: Crypto Innovation Challenge

Bybit and DMCC Crypto Centre Announce Top Ten Finalists for the Web3 Unleashed: Crypto Innovation Challenge

Bybit, in collaboration with the Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Crypto Centre, is proud to announce the top ten finalists for the hackathon:...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Blockchain

Image1

Blockchain

Image1

Social Media

Image1

Cryptocurrency

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.