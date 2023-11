Odyseja Bybit i TON: rozdanie TON i wyjątkowe wskaźniki APR przy stakingu

VICTORIA, Seszele, 9 listopada 2023 r. /PRNewswire/ -- Bybit, trzecia co do popularności giełda wymiany kryptowalut na świecie, ma przyjemność ogłosić przełomową współpracę z The Open Network (TON), dzięki której społeczność użytkowników będzie miała wyjątkową okazję zdobycia i stakowania wartościowych nagród w ramach TON. To oparte na współpracy wydarzenie potrwa od 8 listopada do 7 grudnia 2023 r. i stanowi globalną inicjatywę, do której zaproszeni są zarówno nowi, jak i dotychczasowi użytkownicy Bybit.

Bybit daje nowym użytkownikom 5,5 TON

Nowi użytkownicy, którzy dołączą do Bybit w trakcie wydarzenia, mogą zdobyć do 5,5 TON. Aby wziąć udział, nowi użytkownicy muszą włączyć Portfel Telegram, założyć konto Bybit, wpłacić na Bybit co najmniej 100 dolarów w ciągu siedmiu dni od daty rejestracji i uzupełnić dane portfela. Na konto Bybit tych użytkowników zostanie przekazane 5 TON, a dodatkowe 0,5 TON trafi do ich portfela Telegram. Oferta jest skierowana do pierwszych 25 000 uprawnionych uczestników na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy.

Dotychczasowi użytkownicy otrzymają TON do portfela Telegram

Bybit nie zapomniał o swojej lojalnej społeczności. Dotychczasowi użytkownicy mogą również wziąć udział w rozdaniu 0,5 TON do portfela Telegram, włączając portfel TON w Telegramie i podając swoje dane. Oferta jest skierowana do pierwszych 25 000 uprawnionych uczestników na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy.

Bybit oferuje 20% APR od wpłat TON

Oprócz rozdania TON Bybit oferuje wyjątkowe możliwości stakowania TON przy atrakcyjnej rocznej stopie oprocentowania APR 20%. Ten siedmiodniowy produkt zapewniający stałe oszczędności jest dostępny dla nowych użytkowników Bybit, którzy dokonają pierwszej wpłaty po 6 listopada 2023 r. Uczestnicy mogą stakować od 50 TON do maksymalnie 4500 TON.

„Cieszymy się, że możemy realizować to przedsięwzięcie z TON, wprowadzając społeczność Telegrama na KryptoArkę - powiedział Ben Zhou, współzałożyciel i dyrektor generalny Bybit. - Współpraca podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz zapewniania nowych, satysfakcjonujących wrażeń dla nowych i dotychczasowych użytkowników".

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit

Bybit, jedna z pięciu najlepszych giełd wymiany kryptowalut, powstała w 2018 r. i stanowi profesjonalną platformę, dzięki której inwestorzy i maklerzy krytowalut mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

Kontakt: e-mail: [email protected]

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.bybit.com

Aktualności: Społeczności i media społecznościowe Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/4384033/Logo.jpg