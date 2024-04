BYD révolutionne sa chaîne de production de batteries grâce aux solutions AMR de ForwardX Robotics

BEIJING, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- BYD, connu pour ses véhicules électriques et ses innovations technologiques durables, s'engage dans une collaboration transformatrice avec ForwardX Robotics, un leader mondial des robots mobiles autonomes (AMR). Ce partenariat a permis d'introduire des solutions d'automatisation révolutionnaires dans la chaîne de production de batteries avancée de BYD, signalant un virage vers une amélioration de l'efficacité et une fabrication respectueuse de l'environnement.

BYD factory deploys ForwardX Robotics' Max AMRs.

En réponse à la demande croissante de batteries de véhicules électriques, BYD a révolutionné son approche de production en intégrant les AMR et les chariots élévateurs autonomes personnalisés de ForwardX Robotics. Cette évolution stratégique s'éloigne des méthodes à forte intensité de main-d'œuvre, qui sont coûteuses et inadéquates pour répondre à la croissance rapide de l'industrie. Dans les installations de BYD, neuf unités d'AMR Max 1500-L Slim de ForwardX Robotics et six unités de chariots élévateurs autonomes Apex 2000 avec des fourches de 2,4 m de long fonctionnent sur une vaste superficie de 15 000 à 16 000 mètres carrés. Ces AMR et chariots élévateurs se combinent de manière transparente pour optimiser le transport des matériaux et rationaliser les flux de production.

La technologie d'automatisation avancée a transformé les flux de travail au sein de l'installation. Les opérateurs de ligne initient des demandes de matériel via des PDA portables, ce qui déclenche des messages en temps réel sur des tableaux de bord intelligents destinés au personnel de l'entrepôt. Les matériaux sont ensuite préparés et envoyés aux postes de travail désignés, où des AMR Max et des chariots élévateurs Apex circulent de manière autonome pour accomplir leurs tâches.

L'intégration des AMR et des chariots élévateurs automatisés de BYD garantit une efficacité et une précision sans précédent dans la manutention des matériaux. Ces systèmes robotiques s'interfacent de manière transparente avec le système de gestion de l'usine, offrant une visibilité complète et un contrôle de l'automatisation tout au long du processus de production. Ce partenariat stratégique réaffirme l'engagement de BYD en faveur du développement durable et du progrès technologique dans le secteur des véhicules électriques, en établissant de nouvelles normes d'excellence en matière d'automatisation tout en contribuant de manière significative au développement de batteries et de véhicules électriques respectueux de l'environnement en Chine.

Alors que BYD continue à être à l'avant-garde des technologies vertes, en tirant parti de l'automatisation pour accroître l'efficacité et réduire les coûts, il faut s'attendre à d'autres innovations révolutionnaires issues de cette collaboration avec ForwardX Robotics, qui façonneront l'avenir de la fabrication des véhicules électriques. Restez à l'affût d'autres développements dans cette aventure passionnante.

À propos de BYD

Fondé en 1995, BYD est un leader technologique mondial dans les domaines de l'électronique, de l'automobile, de l'énergie renouvelable et du transport ferroviaire. Avec plus de 27 ans d'expertise et une présence dans 30 parcs industriels sur 6 continents, BYD est un pionnier des solutions zéro émission et des véhicules électriques, avec plus de 780 000 véhicules vendus.

À propos de ForwardX Robotics

ForwardX Robotics est une entreprise leader de la technologie AMR basée sur la vision, qui transforme la manutention de matériaux pour les installations d'entreposage et de fabrication. Avec une gestion avancée de la flotte et une présence mondiale sur 4 continents, ForwardX favorise l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et l'automatisation de la main-d'œuvre.

