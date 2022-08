C&A adopte la plateforme de données client mParticle pour optimiser l'expérience client omnicanale

La grande marque de mode européenne utilise la plateforme de données client mParticle pour suivre les points de contact des clients et adapter le parcours client en ligne et dans les points de vente.

NEW YORK, 16 août 2022 /PRNewswire/ -- mParticle , un leader de l'infrastructure de données client, a annoncé aujourd'hui que C&A , l'un des principaux détaillants de mode européens, a choisi la plateforme de données client de mParticle comme infrastructure de gestion des données client. C&A prévoit d'utiliser mParticle pour l'aider à comprendre l'engagement de ses clients et à rapprocher les expériences de vente en magasin et en ligne.

C&A est l'une des principales chaînes de magasins de vêtements en Europe, avec des centaines de magasins de détail et un solide catalogue en ligne. L'entreprise est « axée sur le consommateur » et s'attache à répondre aux besoins de ses clients. C&A maintient de multiples points de contact avec ses clients, notamment dans ses magasins, en ligne et sur les réseaux sociaux. En adoptant la plateforme de données clients mParticle, C&A sera en mesure de consolider les données clients provenant de tous ces points de contact afin de créer une image complète des besoins et des désirs des consommateurs.

« Le client est au cœur de tout ce que nous faisons, il est donc essentiel de comprendre ses besoins », a déclaré Julian Wilden, responsable de la plateforme de données client chez C&A. « En tant que détaillant omnicanal, nous devons donner du sens à toutes les interactions des clients pour créer des informations exploitables. En utilisant la plateforme de données client mParticle, nous pouvons créer un échange de données au sein de notre suite marketing. Notre objectif est de briser les frontières entre la vente au détail en magasin et en ligne pour créer des parcours omnicanaux transparents pour nos clients. »

C&A a choisi mParticle comme plateforme de données clients après avoir évalué les plateformes disponibles sur un marché des plateformes de données clients de plus en plus fragmenté. L'approche de mParticle s'aligne étroitement sur l'approche centrée sur le client de C&A. mParticle s'est distingué comme le fournisseur de plateforme de données client le plus expérimenté, avec une plateforme construite autour des données client plutôt que d'applications et de cas d'utilisation spécifiques. La plateforme de données client de mParticle offrait également la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour soutenir la croissance de C&A.

Contrairement aux plateformes de gestion des données, la plateforme de données clients de mParticle intègre les données sur tous les canaux et référentiels de données disponibles, en associant ces données aux individus pour suivre leurs transactions, leurs interactions et leurs comportements sur Internet. La plateforme de données client mParticle ingère également les données hors ligne détenues dans la gestion de la relation client pour créer une vue à 360 degrés du client. mParticle fonctionne en temps réel, mettant immédiatement à la disposition de la suite de données marketing des données client de haute qualité.

« C&A développe une stratégie de vente au détail intégrée qui englobe les ventes en magasin et en ligne. mParticle offre la plateforme de données client idéale pour donner du sens aux données client sur tous les canaux », a déclaré Rob Murphy, vice-président des ventes pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez mParticle. « Comme C&A, nous pensons que le client doit passer en premier. Il est important pour C&A de disposer de la bonne plateforme pour suivre les interactions avec les clients au fur et à mesure que leur activité se développe. »

