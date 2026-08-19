C2FO figure pour la deuxième année consécutive parmi les meilleures entreprises de fintech selon CNBC

KANSAS CITY, Missouri, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- C2FO, la plus grande plateforme mondiale de fonds de roulement, a annoncé aujourd'hui avoir été inscrite sur la liste 2026 des meilleures entreprises de fintech au monde établie par CNBC, en partenariat avec le cabinet d'études international Statista. L'entreprise se voit décerner cette distinction pour la deuxième année consécutive.

Pour les entreprises dans toute l'Europe occidentale, le moment choisi est remarquable. Les coûts de financement toujours élevés, la pression sur les coûts énergétiques et la réorganisation en cours de la chaîne d'approvisionnement ont poussé les équipes de trésorerie des entreprises à rechercher des liquidités au sein de leurs propres activités plutôt que de recourir à des emprunts supplémentaires. Le modèle de place de marché de C2FO, qui connecte les acheteurs, les fournisseurs et les établissements financiers afin de débloquer les liquidités immobilisées dans des factures approuvées, a permis à l'entreprise de s'inscrire dans cette évolution pour les entreprises opérant dans toute la région.

Depuis sa création en 2008, C2FO a mis à la disposition d'entreprises de plus de 100 pays, y compris sur les marchés d'Europe occidentale, plus de 525 milliards de dollars de fonds de roulement à la demande, sans aucune perte de crédit. La technologie brevetée Name Your Rate® de la plateforme permet aux acheteurs d'entreprise d'utiliser leurs excédents de trésorerie pour financer le paiement anticipé de leurs fournisseurs à un taux qu'ils fixent eux-mêmes, tandis que les fournisseurs bénéficient d'un accès rapide à des liquidités, sans garantie ni nouvel endettement.

« Pour les entreprises de toute l'Europe, les fonds de roulement immobilisés dans des factures approuvées ne doivent pas rester inutilisés alors que ces entreprises recherchent d'autres sources de financement. Cette reconnaissance témoigne du rôle croissant que joue la liquidité facilitée par la technologie pour les équipes financières confrontées à un environnement de taux difficile », a déclaré Mark Thomas, directeur des opérations pour la région EMEA chez C2FO.

Cette distinction décernée par CNBC fait suite à la récente sélection de C2FO parmi les « 10 meilleures plateformes de gestion de trésorerie » du magazine Finance Chief, qui a salué l'approche de l'entreprise visant à offrir aux équipes de trésorerie des entreprises un contrôle direct et en temps réel sur les liquidités liées aux factures. C2FO continue d'étendre sa présence à travers l'Europe et d'aider les entreprises à renforcer leurs relations avec leurs fournisseurs, à améliorer leur trésorerie et à s'adapter à un environnement économique de plus en plus complexe.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.c2fo.com.

À propos de C2FO

C2FO est le leader mondial des solutions de fonds de roulement à la demande. Il aide les entreprises à améliorer les liquidités grâce à une place de marché qui met en relation les acheteurs professionnels et leurs fournisseurs. Grâce à sa technologie brevetée Name Your Rate®, C2FO permet aux fournisseurs d'être payés plus rapidement tout en permettant aux acheteurs d'optimiser le rendement de leur trésorerie disponible.

Relations avec la presse : Ena Do, Communication de marque, C2FO [email protected]