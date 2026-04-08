C2FO remporte le premier prix de l'IFC à Lisbonne, alors que le financement mondial dépasse le demi-billion de dollars

LISBONNE, Portugal, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la 9e réunion des partenaires commerciaux mondiaux, la Société financière internationale (IFC) a nommé C2FO Best Supply Chain Trade Partner (meilleur partenaire commercial de la chaîne d'approvisionnement) pour 2026. Cette distinction est décernée alors que C2FO dépasse les 500 milliards de dollars de financement cumulé pour les entreprises du monde entier depuis sa création.

Ces récompenses mettent en évidence un changement mondial dans le financement des entreprises. Alors que la dette traditionnelle devient plus coûteuse et plus difficile à obtenir, les entreprises choisissent « l'autonomie de trésorerie » en utilisant les factures impayées pour financer leur croissance plutôt que de contracter de nouveaux emprunts.

C2FO est le seul fournisseur de plateforme reconnu par l'IFC cette année. Cette distinction est basée sur une énorme portée opérationnelle :

Un demi-billion financé : livré à des fournisseurs mondiaux depuis sa création, sans aucune perte de crédit.

livré à des fournisseurs mondiaux depuis sa création, sans aucune perte de crédit. Plus d'un million d'entreprises : au service des entreprises dans plus de 180 pays et territoires.

« Le fait de remporter ce prix de l'IFC alors que nous venons de franchir le cap du demi-billion de dollars valide notre mission », a déclaré Colin Sharp, directeur commercial de C2FO. « Les coûts associés aux délais de paiement représentent un fardeau énorme pour de nombreuses entreprises. Nous leur donnons les moyens de ne pas s'endetter et de réinvestir immédiatement l'argent qu'ils ont gagné. »

Cette distinction de l'IFC a particulièrement mis en évidence le succès de C2FO à combler le « déficit de financement » dans les marchés émergents. C2FO a tenu cet engagement en lançant CycleFlow powered by C2FO au Nigeria le 2 avril.

Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) représentent 80 % des emplois au Nigeria, mais elles sont souvent confrontées à des difficultés lorsqu'elles tentent d'obtenir des fonds de roulement. CycleFlow change la donne en permettant aux petits fournisseurs de convertir leurs ventes en liquidités sans contrepartie ni historique de crédit complexe. Il s'agit d'une mesure visant à uniformiser les règles du jeu dans la plus grande économie africaine.

Alors que les taux d'intérêt élevés pèsent sur les directeurs financiers du monde entier, le modèle de C2FO offre une alternative directe aux emprunts traditionnels :

Contrôle : les fournisseurs fixent leurs propres taux de remise en fonction de leurs besoins de marge.

: les fournisseurs fixent leurs propres taux de remise en fonction de leurs besoins de marge. Vitesse : l'argent liquide arrive généralement dans les 24 à 48 heures.

l'argent liquide arrive généralement dans les 24 à 48 heures. Résilience : les acheteurs renforcent leurs chaînes d'approvisionnement sans prendre de nouveaux risques de crédit.

« Les grandes entreprises ne se tournent plus vers les banques », a déclaré Alexander « Sandy » Kemper, fondateur et PDG de C2FO, dont le siège est situé à Kansas City. « Elles se rendent compte que leurs créances sont leur meilleure source de capital. »

À propos de C2FO:

C2FO est la plateforme mondiale pour les fonds de roulement. Nous offrons un avenir où chaque entreprise dispose des capitaux dont elle a besoin pour se développer. Pour en savoir plus, consultez le site C2FO.com.

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Ena Do | [email protected]

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