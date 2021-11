CABIO erhält USDA-Bio-Zertifizierung für seine Algenölprodukte mit Docosahexaensäure

WUHAN, China, 29. Nov. 2021 /PRNewswire/ -- Am 18. November 2021 erhielt CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd („CABIO"), das erste Unternehmen, das ARA-Produkte in China vertreibt, von der Bio-Zertifizierungsorganisation Ecocert SA die Mitteilung, dass es die USDA-Bio-Zertifizierung für sein Docosahexaensäure-Öl, seine Wasserpflanzen-Algen und sein DHA-Algenöl erhalten hat.