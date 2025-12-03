CABIO présente l'innovation nutritionnelle à tous les stades de la vie au salon Fi Europe 2025 Paris, à l'occasion de l'ouverture de son nouveau siège mondial.

PARIS, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la 30e édition de Food Ingredients Europe 2025, CABIO, la principale société de biotechnologie chinoise, présente son portefeuille complet d'ingrédients nutritionnels tout en annonçant l'ouverture officielle de son nouveau siège mondial, le Synthetic Biology Innovation Hub de Wuhan, marquant ainsi un pas en avant décisif et précurseur dans l'avenir de la biologie synthétique.

Un nouveau siège mondial renforce la fondation pour l'innovation

CABIO at Fi Europe 2025 Paris

Le siège ultramoderne de CABIO représente plus qu'une infrastructure : il s'agit d'une déclaration d'ambitions futures et des prouesses de la Chine en matière d'innovation dans le domaine de la biologie synthétique. Le centre représente trois valeurs fondamentales : approfondir l'innovation grâce à une plateforme ouverte réunissant des esprits brillants pour explorer le potentiel illimité de la biologie synthétique ; renforcer la collaboration grâce à des espaces dynamiques conçus pour stimuler la créativité et les partenariats interdisciplinaires ; amplifier l'impact grâce à des installations de pointe et à des capacités de recherche et développement renforcées afin d'offrir une plus grande valeur aux partenaires mondiaux et de stimuler une croissance industrielle durable.

Identifier avec précision les tendances du secteur

Innova Market Insights révèle que les oligosaccharides du lait humain affichent une croissance annuelle de 18 % dans les applications de nutrition à tous les stades de la vie, tandis que le marché européen des oméga-3 affiche un taux de croissance annuel moyen (CAGR) robuste de 7 à 9 %. Les consommateurs européens accordent de plus en plus d'importance à l'approvisionnement durable, à la validation scientifique et aux solutions « clean label ». De son côté, l'industrie accorde la priorité à la santé intestinale, la nutrition personnalisée et le bien-être à tous les stades de la vie, des tendances parfaitement en phase avec la stratégie d'innovation de CABIO.

Cinq lignes de produits principales

CABIO®ARA, c'est plus de 20 ans d'excellence en matière de nutrition infantile. La gamme CABIO®Omega-3, issue de microalgues durables, répond aux besoins du développement cérébral du nourrisson et à la santé cardiovasculaire de l'adulte. Keyshine®HMOs 2'-FL utilise une fermentation avancée pour une nutrition infantile imitant le lait maternel et allant jusqu'au bien-être de l'adulte. L'acide N-acétylneuraminique de Keyshine® est doublement bénéfique à la fois pour le développement neurologique et la santé de la peau. En outre, des solutions d'application diversifiées offrent des partenariats personnalisés dans l'ensemble du spectre de la nutrition du nourrisson à l'adulte.

Ouvrir un nouveau chapitre de la collaboration mondiale

Le nouveau siège renforce l'expansion mondiale de CABIO. Avec des installations de recherche et développement avancées et une plateforme d'innovation ouverte, CABIO continue de fournir des ingrédients nutritionnels de qualité supérieure et traçables à ses partenaires européens et mondiaux, favorisant ainsi le développement durable des industries de la nutrition et de la santé. Visitez le stand de CABIO pour explorer les possibilités illimitées de l'innovation nutritionnelle.

À propos de CABIO

CABIO, créée en 2004, a été cotée sur le marché STAR de la Bourse de Shanghai en 2019 (code boursier : 688089). L'entreprise s'appuie sur la biologie synthétique comme technologie de base, avec une plateforme technologique qui englobe des modules clés tels que la sélection dirigée des souches, la régulation cellulaire précise et la séparation et la purification efficaces. Grâce à des méthodes innovantes de préparation des usines cellulaires et à une fabrication bio-intelligente durable, CABIO fournit des ingrédients fonctionnels de haute qualité, des produits biosourcés et des solutions innovantes à des clients du monde entier.

