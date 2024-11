CABIO verstärkt sein Engagement auf den globalen Märkten, um internationale Kunden zu bedienen und langfristige internationale Partnerschaften anzustreben

FRANKFURT, Deutschland, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- CABIO, ein auf Biotechnologie gestütztes Hightech-Unternehmen, das am Science and Technology Innovation Board (Aktiencode: 688089) gelistet ist, stellte sein innovatives Produkt NeoHMOs® auf der Food Ingredients Europe in Frankfurt vor. In jüngster Zeit ist der Geschäftsbereich Humanernährung von CABIO häufig auf internationalen Messen vertreten und nimmt an Veranstaltungen wie der SupplySide West in Las Vegas, USA, und der Food Ingredients Europe teil. Diese Teilnahmen haben Diskussionen über künftige Branchentrends und die Zusammenarbeit mit globalen Partnern erleichtert.

CABIO at Food Ingredients Europe 2024

Auf der Food Ingredients Europe präsentierte CABIO sein neuestes Produkt, NeoHMOs®, das in China zugelassen wurde und alle Normen der Europäischen Union erfüllt. Mit Hilfe modernster Technologie hat CABIO den Geschmack und die Fließeigenschaften von 2'-FL-Pulver verbessert, so dass es einfacher in verschiedene Produkte eingearbeitet werden kann und eine wissenschaftlich abgesicherte und sichere Ernährungsunterstützung für die Entwicklung von Säuglingen bietet. Darüber hinaus zeigt CABIO ein starkes Engagement für ökologische Nachhaltigkeit, indem es erneuerbare Rohstoffe für die Herstellung in großem Maßstab verwendet und so den Verbrauch von Land und natürlichen Ressourcen reduziert und gleichzeitig nachhaltige Gesundheits- und Ernährungslösungen auf globaler Ebene anbietet. Da Oligosaccharide aus Humanmilch (HMOs) weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnen, stellt dieser Erfolg einen bedeutenden Meilenstein in CABIOs Anwendung der synthetischen Biologie in der Industrie dar und unterstreicht deren positiven Einfluss auf die Ernährung und das Wohlbefinden von Säuglingen.

Das Jahr 2024 war für CABIO ein fruchtbares Jahr, insbesondere im globalen Sektor der Säuglingsnahrung. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, CABIO-A-2 DHA Algal Oil, hat von der Europäischen Union die Marktzugangsgenehmigung (Novel Food) erhalten und ist im Novel-Food-Katalog der EU gemäß der Verordnung (EU) 2017/2470 aufgeführt. CABIO-A-2 Algal Oil, das für seinen hochreinen DHA-Gehalt und seine strenge Qualitätskontrolle bekannt ist, unterstützt die Entwicklung des Gehirns und des Sehvermögens von Säuglingen durch wichtige Nährstoffe. Dieses Produkt bildet zusammen mit dem zuvor von der EU anerkannten ARA-Produkt von CABIO eine perfekte Kombination für eine umfassende und ausgewogene Ernährung von Säuglingen. Die Zulassung von CABIO-A-2 unterstreicht die technologische Führungsrolle von CABIO im Algenölsektor und spiegelt die internationale Anerkennung des Engagements des Unternehmens für Compliance, Sicherheit und sicheres Lieferkettenmanagement wider.

Seit vielen Jahren strebt CABIO einen Marktzugang auf hohem Niveau an, wobei Sicherheit und Konformität die Eckpfeiler der Produktentwicklung sind. Das Unternehmen engagiert sich stark auf dem internationalen Markt und geht aktiv globale Partnerschaften zum gegenseitigen Nutzen ein. Mit aufrichtigem Engagement freut sich CABIO auf eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit globalen Partnern, um die Biotechnologie zur Förderung des Lebens einzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cabio.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2562077/Picture1.jpg