CABOT ÉLARGIT SON PORTEFEUILLE DE SPOTS DE GOLF DE CLASSE MONDIALE AVEC L'ACQUISITION DU TERRAIN DE GOLF CASTLE STUART EN ÉCOSSE

« Castle Stuart est considéré comme une référence pour le golf de haute qualité en Écosse depuis son ouverture il y a treize ans. C'est un honneur pour nous de devenir les gardiens de ces terres et de concrétiser la vision originale de la propriété », a déclaré Ben Cowan-Dewar, PDG et cofondateur de Cabot. « Notre objectif est que les amateurs de golf puissent se créer des souvenirs inoubliables dans des lieux magiques, et il existe peu d'endroits au monde plus époustouflants que les Highlands écossais. »

Situé à seulement cinq minutes de l'aéroport d'Inverness et à proximité de certains des terrains de golf les plus célèbres de la région, dont le Royal Dornoch, Nairn, Brora et Skibo Castle, Castle Stuart fait partie du riche réseau de parcours de golf des Highlands écossais. Ce terrain, qui longe les rives du Moray Firth, laisse admirer des vues panoramiques et des points de repère bien connus comme le pont de Kessock et le phare de Chanonry. Conçu par les regrettés Mark Parsinen et Gil Hanse, le paysage naturel escarpé de Castle Stuart peut être qualifié de retour au golf tel qu'il était autrefois. Le parcours se caractérise par des trous encadrés par le rivage d'un côté et les falaises de l'autre, avec des contours de fairway irréguliers et des greens aux bords infinis qui semblent perchés sur les falaises directement au-dessus de la mer. La propriété comprend également un club-house d'inspiration art-déco, un centre d'entraînement et un putting-green. Un nouveau parcours plus court a été ouvert en avant-première. Son inauguration est prévue pour la saison 2023.

Cabot prévoit de construire un deuxième parcours imaginé par le célèbre architecte de parcours de golf Tom Doak. Situé sur un terrain vierge, le parcours serpentera le château de Castle Stuart, vieux de 400 ans. Ce parcours intégrera des reliefs naturels, des méandres à travers des collines et de vastes terrains ouverts, avec plusieurs trous au bord de l'eau. La phase de planification du parcours débutera à l'automne 2022 et la construction commencera en 2023 pour une ouverture prévue en 2024.

« Je suis ravi de m'associer à Ben Cowan-Dewar et à l'équipe de Cabot », a déclaré Tom Doak, architecte. « Nous avons cherché l'emplacement parfait pendant des années. Notre objectif est de créer une expérience de golf typiquement écossaise qui plaise aux joueurs de tous niveaux, avec un parcours authentique de style links qui met les trous au premier plan. »

L'immobilier sera un élément clé de la communauté et les ventes de biens devraient commencer en 2023. La propriété sera composée de cottages aux touches modernes et raffinées, inspirés par le paysage envoûtant de la campagne écossaise. Lorsque les propriétaires ne seront pas sur place, leurs maisons seront disponibles comme hébergement de luxe pour les visiteurs. La propriété de Cabot Highlands abritera également des commerces, des restaurants et des lieux de regroupement. Au-delà de l'expérience de golf, la destination offre une beauté naturelle incroyable et de nombreuses activités de plein air, notamment la randonnée, le cyclisme, la pêche, la fauconnerie, l'équitation, etc. La ville voisine d'Inverness est située à dix minutes et chacun pourra découvrir la culture écossaise dynamique à travers ses marchés de l'ère victorienne, ses cathédrales, ses musées et ses restaurants. La région d'Inverness possède également certaines des meilleures distilleries de whisky d'Écosse, dont beaucoup proposent des visites guidées et des dégustations tout au long de l'année.

« Je ne pouvais pas imaginer un meilleur partenaire que Cabot pour entamer notre prochain chapitre. Le travail accompli à Cabot Cape Breton sur les parcours et au sein de la communauté parle de lui-même, et je sais que notre fondateur bien-aimé, Mark Parsinen, serait fier des projets à venir qui permettront de réaliser sa vision originale de la destination », a déclaré Stuart McColm, directeur général de Castle Stuart et du futur Cabot Highlands. « Il s'agit non seulement d'une grande nouvelle pour le golf, mais aussi d'un coup de pouce majeur pour l'économie régionale des Highlands. »

Cabot Highlands constitue le complément parfait au portefeuille en pleine expansion de Cabot, qui propose des aménagements de luxe rattachés à des terrains de golf de classe mondiale. La collection comprend le Cabot Cape Breton, primé, en Nouvelle-Écosse, le complexe touristique Cabot Saint Lucia, dont l'ouverture est prévue début 2023, et le Cabot Revelstoke, en cours de développement en Colombie-Britannique. Cabot a récemment annoncé l'acquisition de sa première propriété américaine en Floride, qui sera bientôt connue sous le nom de Cabot Citrus Farms. Chaque propriété de Cabot s'articule autour d'un sens profond du lieu et de la philosophie selon laquelle les plus beaux paysages résistent à l'épreuve du temps. Le terrain d'une propriété de Cabot dicte la façon dont les fairways doivent être tracés, où les greens doivent se trouver, et comment les maisons doivent cohabiter harmonieusement avec la grandeur naturelle immaculée.

