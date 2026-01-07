CACTUS erhält ISO/IEC 42001:2023 Zertifizierung für verantwortungsvolles KI-Management

LONDON, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Cactus Communications (CACTUS), ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf KI und Expertendienstleistungen für das wissenschaftliche Verlagswesen spezialisiert hat, hat die ISO/IEC 42001:2023-Zertifizierung für sein Managementsystem für künstliche Intelligenz (KI) erhalten und gehört damit zu den ersten Anwendern dieses Standards weltweit. Die Zertifizierung bestätigt, dass CACTUS ein umfassendes KI-Governance-Rahmenwerk eingerichtet hat, implementiert hat und aufrechterhält, das sich an globalen Best Practices orientiert.

Die ISO/IEC 42001:2023 ist die weltweit erste Norm für ein KI-Managementsystem und bietet eine wichtige Orientierungshilfe für die sich rasch entwickelnde KI-Landschaft. Sie befasst sich mit den wichtigsten Risiken und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit KI, einschließlich Fairness, Zuverlässigkeit, Systemaufsicht und Lebenszyklusmanagement. Die Zertifizierung gilt für alle CACTUS-Marken und -Lösungen, einschließlich Paperpal, dem KI-Schreib- und Rechercheassistenten, dem über drei Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit vertrauen.

Das KI-Managementsystem bei CACTUS umfasst zentrale Geschäftsprozesse wie Expertendienste und KI-gestützte Produktentwicklung. Es umfasst Funktionen wie Governance, Risiko und Compliance, verantwortungsvolle KI, Recht und Technik, Produkte und Entwicklung. Alle Prozesse arbeiten in Übereinstimmung mit den Kontrollen, die in der neuesten ISO/IEC 42001:2023 Anwendbarkeitserklärung (Statement of Applicability, SoA) definiert sind.

Über die Governance hinaus bietet die Zertifizierung einen greifbaren Nutzen für alle Anwenderinnen und Anwender, indem sie das Vertrauen, die Sicherheit und die Glaubwürdigkeit bei der Entwicklung und dem Einsatz der KI-Systeme von CACTUS stärkt. Sie gibt Institutionen und Unternehmenspartnern die Sicherheit, dass CACTUS die strengen globalen Standards für KI-Risikomanagement, Transparenz und Compliance erfüllt und gleichzeitig die kontinuierliche Verbesserung unterstützt, da sich die Erwartungen und Vorschriften rund um KI ständig weiterentwickeln.

Akhilesh Ayer, CEO von Cactus Communications, kommentiert: „Die Zertifizierung nach ISO/IEC 42001:2023 unterstreicht das Bestreben von CACTUS, KI zu entwickeln, auf die sich alle Beteiligten in Industrie, Verlagswesen, Wissenschaft, Finanzierung und Forschung verlassen können. Sie spiegelt unser Engagement für eine sichere, nachvollziehbare und verantwortungsbewusst entwickelte KI wider."

„Die ISO/IEC 42001:2023 bestätigt die Disziplin und die Sicherheitsvorkehrungen, die unseren KI-Lösungen zugrunde liegen – von der Art und Weise, wie wir Daten verwalten, bis hin zu der Art und Weise, wie wir unsere Modelle bewerten, testen und überwachen. Da KI immer mehr in den Mittelpunkt rückt, gibt diese Zertifizierung unseren Nutzerinnen und Nutzern und unseren Partnern die Gewissheit, dass unsere KI-Tools auf einem soliden Fundament aus Sicherheit, Zuverlässigkeit und verantwortungsvoller Innovation aufbauen", so Ayer weiter.

Die Zertifizierung unterstreicht Paperpals Position als eines der am strengsten kontrollierten KI-Schreibprogramme auf dem Markt und unterstreicht die führende Rolle von CACTUS bei KI-Systemen, die von Institutionen und Forschenden mit Vertrauen übernommen werden können.

