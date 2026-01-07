CACTUS obtient la certification ISO/IEC 42001:2023 pour la gestion responsable de l'IA

LONDRES, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Cactus Communications (CACTUS), une société technologique spécialisée dans l'IA et les services d'experts pour l'écosystème de l'édition savante, a obtenu la certification ISO/IEC 42001:2023 pour son système de gestion de l'intelligence artificielle (IA), ce qui la place parmi les premiers acteurs à recevoir cette certification à l'échelle mondiale. Cette certification atteste que CACTUS a établi, mis en œuvre et maintient un cadre complet de gouvernance de l'IA aligné sur les meilleures pratiques mondiales.

ISO/IEC 42001:2023 est la première norme mondiale sur les systèmes de management de l'IA. Elle fournit des orientations essentielles pour le paysage de l'IA, qui évolue rapidement. Il aborde les principaux risques et responsabilités associés à l'IA, notamment l'équité, la fiabilité, la surveillance du système et la gestion du cycle de vie. Cette certification s'applique à toutes les marques et solutions CACTUS, y compris Paperpal, l'assistant d'écriture et de recherche IA auquel font confiance plus de trois millions d'utilisateurs dans le monde.

Le système de gestion de l'IA de CACTUS couvre les principaux processus commerciaux, y compris les services d'experts et le développement de produits basés sur l'IA. Il englobe des fonctions telles que la gouvernance, le risque et la conformité, l'intelligence artificielle responsable, le droit et l'ingénierie, les produits et la conception. Tous les processus sont conformes aux contrôles définis dans la dernière déclaration d'applicabilité de la norme ISO/IEC 42001:2023.

Au-delà de la gouvernance, la certification apporte une valeur tangible aux utilisateurs en renforçant la confiance, la sécurité et la crédibilité dans la manière dont les systèmes d'IA de CACTUS sont développés et déployés. Il garantit aux institutions et aux entreprises partenaires que CACTUS répond à des normes mondiales rigoureuses en matière de gestion des risques liés à l'IA, de transparence et de conformité, tout en favorisant une amélioration continue à mesure que les attentes et les réglementations en matière d'IA continuent d'évoluer.

Akhilesh Ayer, CEO de Cactus Communications, déclare : « L'obtention de la certification ISO/IEC 42001:2023 souligne les efforts de CACTUS pour construire une IA sur laquelle les parties prenantes de l'industrie, de l'édition, de l'université, du financement et de la recherche peuvent s'appuyer en toute confiance. Elle reflète notre engagement à fournir une IA sûre, responsable et développée de manière responsable ».

« ISO/IEC 42001:2023 affirme la discipline et les garanties qui alimentent nos solutions d'IA, de la façon dont nous gouvernons les données à la façon dont nous évaluons, testons et surveillons nos modèles. Alors que l'IA occupe un rôle de plus en plus central, cette certification assure à nos utilisateurs et partenaires que nos outils d'IA sont construits sur des bases solides de sécurité, de fiabilité et d'innovation responsable », ajoute Ayer.

Cette certification renforce également la position de Paperpal comme l'un des outils de rédaction d'IA les plus rigoureusement régis disponibles, et souligne le leadership de CACTUS en matière de systèmes d'IA que les institutions et les chercheurs peuvent adopter en toute confiance.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site

Cactus Communications : https://cactusglobal.com/

Paperpal : https://paperpal.com/

Pour des informations plus détaillées, veuillez prendre contact avec :

Nidhi Amin | Cactus Communications | [email protected] | [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2320317/4902388/CACTUS_Logo.jpg