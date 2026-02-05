Cadastral lève 9,5 millions de dollars pour construire la première plateforme d'IA verticale destinée à l'immobilier commercial

NEW YORK, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Cadastral, Inc. une société de logiciels d'IA native construisant une intelligence verticale spécifique pour le secteur de l'immobilier commercial (CRE), a annoncé aujourd'hui avoir levé 9,5 millions de dollars de fonds auprès de Navitas, JLL Spark Global Ventures, AvalonBay, Equity Residential et 1Sharpe. Le capital sera utilisé pour accélérer le développement des produits et étendre les efforts de mise en marché, alors que Cadastral construit le premier « analyste IA prêt à l'emploi » du secteur pour l'immobilier, le capital-investissement et le crédit privé.

Cadastral automates your most complex and time consuming workflows Speed Speed

Depuis le lancement de son produit phare à la fin de l'année 2025, Cadastral a déjà conquis plus de 40 clients et a été rapidement adopté dans le cadre d'un large éventail de cas d'utilisation dans l'immobilier commercial et dans différents types d'entreprises.

« Harvey, Hebbia, Rogo et d'autres ont construit des plateformes d'IA transformatrices pour leurs secteurs respectifs, et le secteur immobilier ne devrait pas être en reste », a déclaré Abhinav « Abe » Somani, PDG et cofondateur de Cadastral. « Qu'il s'agisse d'acquisitions, de gestion d'actifs, d'administration de baux, de services aux occupants, de services juridiques, de prêts ou de marchés de capitaux, Cadastral offre un véritable guichet unique à l'analyste immobilier de l'IA. Nous mettons des agents IA de qualité institutionnelle à la disposition de tous les professionnels de l'immobilier. »

Somani a fondé Leverton, une société d'intelligence documentaire alimentée par l'IA acquise par MRI Software en 2019 et apporte plus de deux décennies d'expérience en matière d'investissement immobilier et de logiciels d'entreprise.

Cadastral construit des outils et des agents IA présentant des spécificités verticales et conçus pour les flux de travail de l'immobilier commercial, y compris l'analyse sur 12 mois, l'abstraction des contrats de location, la conformité des prêts, la due diligence en matière d'acquisitions et la souscription de bout en bout. Contrairement aux plateformes d'IA horizontales, Cadastral est conçu spécifiquement pour les données, documents et processus décisionnels CRE.

« Toutes les organisations immobilières réfléchissent actuellement à leur stratégie en matière d'IA, c'est donc le moment ou jamais », a déclaré Jenny Song, partenaire de Navitas Capital, l'investisseur principal. « Nous sommes convaincus que l'IA verticale avec une véritable compréhension du domaine est indispensable au gain de valeur et à la réussite sur le marché. C'est ce que nous avons constaté lors de nos précédents investissements, notamment dans EliseAI, et c'est ce que nous commençons à constater avec Cadastral. »

Les investisseurs considèrent l'adoption rapide et la facilité d'utilisation de Cadastral comme des facteurs clés de différenciation dans un secteur traditionnellement lent. Cadastral est prêt à l'emploi sans formation spécifique au client, dont les données ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles.

« Nous sommes enchantés de ce que Cadastral est en train de construire et par sa rapidité de mise à l'échelle dans un certain nombre de cas d'utilisation de JLL », a déclaré Raj Singh, Associé directeur de JLL Spark Global Ventures. « La rapidité à laquelle les équipes peuvent tirer profit du produit est plus que convaincante. »

Cadastral est également cofondé par Aman Dhesi, Directeur technique, qui a déjà créé des systèmes d'IA à grande échelle chez Meta, DoorDash et Square.

« Nous avons démocratisé les capacités d'IA avancée pour tous les acteurs du secteur, des petits propriétaires-exploitants aux grandes sociétés de placement immobilier cotées en bourse », a déclaré M. Dhesi. « Cadastral apporte une réelle valeur ajoutée dans les secondes qui suivent la connexion. »

Basé à New York City, Cadastral s'intègre de manière transparente aux principaux systèmes de gestion de documents, notamment SharePoint, Box et Dropbox, ainsi qu'aux principales plateformes immobilières telles que Yardi.

A propos de Cadastral

Cadastral est la première solution d'IA spécifique à l'immobilier qui agit comme votre analyste CRE. Créée par des professionnels expérimentés de la technologie et de l'immobilier, la société bénéficie de la confiance de plus de 40 organisations mondiales. Fondée en 2023 et basée à New York, Cadastral a pour mission de démocratiser l'accès aux agents et outils d'IA pour les professionnels de l'immobilier et du capital-investissement du monde entier.

À propos de Navitas Capital

Navitas Capital est la première société de capital-risque à investir dans des entreprises technologiques en phase de démarrage qui transforment les secteurs essentiels, notamment l'immobilier, la construction, l'énergie et l'infrastructure. La société s'appuie sur un vaste réseau de leaders du secteur et de partenaires stratégiques pour aider les entreprises de son portefeuille à se développer de manière efficace. Fondée en 2009 et investissant actuellement dans le cadre du Fonds IV, Navitas a notamment procédé aux retraits et investissements suivants : Plangrid , Matterport , Procore , View , OpenSpace , EliseAI et Document Crunch .

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2877485/CADASTRAL__Workflows.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2877484/CADASTRAL__Logo.jpg