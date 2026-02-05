Cadastral sammelt 9,5 Millionen Dollar für den Aufbau einer führenden vertikalen KI-Plattform für Gewerbeimmobilien

NEW YORK, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Cadastral, Inc., ein auf KI spezialisiertes Softwareunternehmen, das vertikalspezifische Informationen für die gewerbliche Immobilienbranche (CRE) entwickelt, gab heute bekannt, dass es 9,5 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln von Navitas, JLL Spark Global Ventures, AvalonBay, Equity Residential und 1Sharpe erhalten hat. Das Kapital wird dazu verwendet, die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Markteinführung voranzutreiben, während Cadastral den branchenführenden „AI Analyst in a Box" für Immobilien, Private Equity und Privatkredite entwickelt.

Seit der Einführung seines Flaggschiffprodukts Ende 2025 ist Cadastral bereits auf mehr als 40 Kunden angewachsen und wird in einer Vielzahl von Anwendungsfällen und Unternehmenstypen im Bereich Gewerbeimmobilien schnell angenommen.

„Harvey, Hebbia, Rogo und andere haben transformative KI-Plattformen für ihre jeweiligen Branchen aufgebaut – Immobilien sollten da nicht zurückbleiben", sagte Abhinav „Abe" Somani, CEO und Mitbegründer von Cadastral. „Ob Sie nun im Bereich Akquisitionen, Vermögensverwaltung, Mietvertragsverwaltung, Nutzerbetreuung, Recht, Kreditvergabe oder Kapitalmärkte tätig sind, Cadastral bietet Ihnen einen echten One-Stop-Shop für KI-Immobilienanalysten. Wir bringen KI-Agenten auf institutionellem Niveau zu jedem Immobilienprofi."

Somani gründete zuvor Leverton, ein KI-gestütztes Unternehmen für Dokumentenintelligenz, das 2019 von MRI Software übernommen wurde, und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Immobilieninvestitionen und Unternehmenssoftware.

Cadastral entwickelt vertikal spezifische KI-Tools und -Agenten, die speziell für Arbeitsabläufe im Bereich Gewerbeimmobilien entwickelt wurden, darunter T-12-Analysen, Mietvertragsauszüge, Kreditkonformität, Due Diligence bei Akquisitionen und End-to-End-Underwriting. Im Gegensatz zu horizontalen KI-Plattformen ist Cadastral speziell auf CRE-Daten, Dokumente und Entscheidungsprozesse zugeschnitten.

„Jedes Immobilienunternehmen denkt derzeit über seine KI-Strategie nach, daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt", sagte Jenny Song, Partnerin bei Navitas Capital, dem Hauptinvestor. „Wir sind der festen Überzeugung, dass vertikale KI mit echtem Fachwissen erforderlich ist, um Wert zu schaffen und auf dem Markt erfolgreich zu sein. Das haben wir bei unseren früheren Investitionen wie EliseAI gesehen, und jetzt sehen wir es auch bei Cadastral."

Investoren nennen die schnelle Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit von Cadastral als wichtige Unterscheidungsmerkmale in einer historisch gesehen eher trägen Branche. Cadastral ist sofort einsatzbereit, ohne dass kundenspezifische Schulungen erforderlich sind, und Kundendaten werden niemals zum Trainieren von Modellen verwendet.

„Wir sind sehr begeistert von dem, was Cadastral aufbaut, und davon, wie schnell es bereits in einer Reihe von Anwendungsfällen bei JLL skaliert wurde", sagte Raj Singh, Managing Partner von JLL Spark Global Ventures. „Die Geschwindigkeit, mit der Teams einen Mehrwert aus dem Produkt ziehen können, ist äußerst überzeugend."

Cadastral wurde auch von Aman Dhesi, CTO, mitbegründet, der zuvor bei Meta, DoorDash und Square groß angelegte KI-Systeme aufgebaut hat.

„Wir haben fortschrittliche KI-Funktionen für alle in der Branche demokratisiert – von kleinen Eigentümern und Betreibern bis hin zu großen börsennotierten REITs", so Dhesi. „Cadastral liefert innerhalb von Sekunden nach der Anmeldung einen echten Mehrwert."

Cadastral hat seinen Hauptsitz in New York City und lässt sich nahtlos in führende Dokumentenmanagementsysteme wie SharePoint, Box und Dropbox sowie in zentrale Immobilienplattformen wie Yardi integrieren.

Informationen zu Cadastral

Cadastral ist die führende AI-Lösung speziell für Immobilien, die Ihnen sofort als CRE-Analyst zur Verfügung steht. Das Unternehmen wurde von erfahrenen Fachleuten aus der Technologie- und Immobilienbranche gegründet und genießt das Vertrauen von mehr als 40 globalen Organisationen. Cadastral wurde 2023 gegründet, hat seinen Hauptsitz in New York und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu KI-Agenten und -Tools für Immobilien- und Private-Equity-Experten auf der ganzen Welt zu demokratisieren.

Informationen zu Navitas Capital

Navitas Capital ist eine führende Risikokapitalgesellschaft, die in Technologieunternehmen in der Frühphase investiert, die grundlegende Branchen wie Immobilien, Bauwesen, Energie und Infrastruktur transformieren. Das Unternehmen nutzt ein umfangreiches Netzwerk aus Branchenführern und strategischen Partnern, um Portfoliounternehmen dabei zu unterstützen, effizient und effektiv zu wachsen. Navitas wurde 2009 gegründet und investiert derzeit aus dem Fonds IV. Zu den bemerkenswerten Exits und Investitionen von Navitas gehören Plangrid , Matterport , Procore , View , OpenSpace , EliseAI , und Document Crunch .

Für alle Medienanfragen wenden Sie sich bitte an [email protected]

