Cadeia completa de suprimentos de móveis é apresentada para 50 milhões de visitantes presenciais e on-line na 49ª CIFF Guangzhou

GUANGZHOU, China, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A feira internacional de móveis da China (Guangzhou) ("CIFF Guangzhou"), que exibiu a abrangente cadeia industrial em duas fases, encerrou sua 49ª exposição em Guangzhou em 29 de julho. O evento foi acompanhado por 139.574 visitantes profissionais, além de 50.109 milhões de visitantes em sua exibição on-line.

A maior plataforma comercial para lançamento de produtos, vendas domésticas e comércio de exportação, a 49ª CIFF Guangzhou, com o tema "Construindo uma bela morada juntos, construindo novos padrões de serviço", apresentou a mais recente tendência de design no comércio global de móveis por meio de mais de 2.500 expositores, oito exposições temáticas e mais de 130 conferências.

A 49ª CIFF viu marcas de 23 países e regiões apresentando o melhor do setor de móveis, abrangendo categorias, como móveis domésticos, decoração doméstica e têxteis domésticos, móveis para áreas externas e de lazer, escritórios e espaço comercial, bem como maquinário para móveis e matérias-primas.

A exposição de móveis domésticos, realizada de 17 a 20 de julho, contou com grandes empresas, incluindo 70 marcas de design que não participaram da CIFF nos últimos cinco anos, e que propuseram novos produtos e soluções originais com foco especial no mercado interno, além de apresentarem pela primeira vez o setor de homestay.

A exposição de móveis comerciais e para escritório, de 26 a 29 de julho, apresentou empresas líderes no setor, com soluções inteligentes e sustentáveis de design de áreas de trabalho, que melhoram a produtividade, o bem-estar e a segurança. Muito espaço também foi dedicado a espaços comerciais públicos, instalações de saúde e de cuidados com idosos e escolas.

A CIFM/interzum guangzhou 2022, realizada de 26 a 29 de julho, apresentou uma gama abrangente de tecnologias e semifabricados para o setor de móveis. As principais marcas internacionais e chinesas em maquinário, materiais, superfícies e hardware ofereceram uma resposta convincente às necessidades de um setor que está em constante crescimento, atentas às soluções mais inovadoras no intuito de produzir com qualidade por meio da otimização da produção.

O compromisso de todos os participantes—expositores, visitantes e organizadores—garantiu a conclusão segura e bem-sucedida de uma excelente edição da CIFF Guangzhou, que continuará a ser um evento integrado de exposição on-line e presencial a partir de agora, e que trará a plataforma de volta a Guangzhou de 19 a 21 de março e 28 a 31 de março, incentivando mais compartilhamento e colaboração de ideias entre as empresas.

FONTE China International Furniture Fair (Guangzhou)

