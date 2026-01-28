Cadonix bringt smartBuild auf den Markt: Eine KI-gestützte Fertigungslösung zur Modernisierung der Kabelbaumproduktion

smartBuild feiert sein Debüt auf dem jährlichen globalen Führungskräfte-Gipfeltreffen der WHMA in Las Vegas. Die Plattform bietet angeleitete digitale Montage, Tests direkt an der Station sowie cloudbasierte Rückverfolgbarkeit, steigert die Marge um 2 bis 6 % pro Kabelbaum und beschleunigt die Produktion um bis zu 40 %.

FRAMINGHAM, Massachusetts, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Cadonix, ein Unternehmen von Re:Build Manufacturing, gab heute die Einführung von smartBuild bekannt , einer KI-orientierten Fertigungsplattform zur Modernisierung der Montage und Produktion von Kabelbäumen. smartBuild feiert sein Debüt auf dem jährlichen globalen Führungskräfte-Gipfeltreffen der WHMA am Stand 513 in Las Vegas und ersetzt papierbasierte Unterlagen sowie fragmentierte Arbeitsanweisungen durch angeleitete digitale Montage, integrierte Tests und operative Einblicke in Echtzeit.

Hersteller von Kabelbäumen sehen sich seit Langem mit langsamen Überarbeitungsprozessen für Formboards, uneinheitlicher Montagequalität, langen Schulungszyklen für Techniker sowie begrenzter Transparenz in der Produktion konfrontiert. smartBuild begegnet diesen Herausforderungen mit einem vernetzten, designgetriebenen Arbeitsablauf, der Arcadia -Kabelbaumdesigns in digitale Montagehilfen umwandelt. Dazu zählen animierte Schritt-für-Schritt-Montageanleitungen sowie Kabelbaum-Testprogramme, die automatisch aus jedem Design generiert werden. Das Ergebnis sind schnellere Montagen, weniger Fehler und eine klarere Ausführung über Teams und Standorte hinweg.

„smartBuild liefert Fertigungsanleitungen so, wie Techniker tatsächlich arbeiten", sagte Kishore Boyalakuntla von Cadonix. „Die Lösung beseitigt Unklarheiten in jedem Schritt, verkürzt die Durchlaufzeiten und bietet Führungskräften eine zentrale, verlässliche Informationsquelle über Stationen, Standorte und Programme hinweg."

smartBuild kann als vollständig digitale oder hybride Montagestation eingesetzt werden und ermöglicht Herstellern so eine Modernisierung, ohne bestehende Abläufe zu unterbrechen. Digitale Montagestationen ersetzen gedruckte Formboards, indem sie virtuelle Formboards in Originalgröße auf Monitoren anzeigen, während hybride Stationen angeleitete digitale Anweisungen und Tests direkt an der Station auf bestehende physische Boards bringen.

Jede Aktion, jede Überarbeitung sowie jedes Testergebnis wird in der Cloud erfasst und ermöglicht eine vollständige, auditfähige Rückverfolgbarkeit über Leitungen, Steckverbinder und Spleiße hinweg. Unternehmen, die smartBuild einsetzen, berichten von einer Beschleunigung der Produktion um bis zu 50 %, einer Reduzierung der Zeit von der Konstruktion bis zur Fertigung um 95 % sowie einer Senkung der direkten Arbeitskosten um bis zu 25 %.

Die ersten Anwender sehen bereits messbare Auswirkungen. Ein Kunde, ein globaler Hersteller von Ausrüstung für Versorgungsunternehmen, der mehr als 100 Länder beliefert, hat physische Formboards durch die digitale Fertigungsplattform von smartBuild ersetzt, um die Flexibilität zu erhöhen und die Produktionszeiten in der Fertigung zu verkürzen. Dank der angeleiteten digitalen Montage sowie der Tests direkt an der Station mit smartBuild hat dieser Kunde die Montagezeiten für Kabelbäume um 25 % reduziert, die Schulungszeit von Wochen auf Tage verkürzt und die Kosten für Formboard-Lagerung sowie Druck eliminiert – mit jährlichen Einsparungen zwischen 70.000 und 90.000 US-Dollar.

„smartBuild ermöglicht uns, auch weniger erfahrene Bediener an komplexen Kabelbäumen einzusetzen, nicht nur unsere erfahrensten Kräfte. Das verschafft uns echte Flexibilität bei der Einsatzplanung unserer Techniker", sagte ein Ingenieur für Steuerungstechnik bei einem globalen Hersteller von Ausrüstung für die Versorgungsindustrie.

smartBuild ist ab sofort als Teil des Cadonix-Ökosystems verfügbar und verbindet erstklassige Arcadia -Kabelbaumdesigns über angeleitete Montage, Validierung und Berichterstattung direkt mit der Fertigung.

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie die Lösung während des jährlichen globalen Führungskräfte-Gipfeltreffens der WHMA am Stand 513 live erleben oder smartBuild by Cadonix besuchen.

Informationen zu Cadonix

Cadonix, ein Unternehmen von Re:Build Manufacturing, bietet cloudbasierte Software und Hardware, die Ingenieuren und Herstellern dabei hilft, Kabelbäume für die nächste Produktgeneration zu entwickeln und zu fertigen. Die von Branchenexperten entwickelten Cadonix-Lösungen lassen sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren und ermöglichen so eine schnellere Einführung, verbesserte Qualität sowie eine skalierbare digitale Fertigung.

