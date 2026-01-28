Cadonix lance smartBuild : une solution de fabrication axée sur l'IA qui modernise la production de faisceaux de câbles

Pour ses débuts lors de l'Annual Global Leadership Summit de la WHMA à Las Vegas, smartBuild présente un assemblage numérique guidé, des tests sur site et une traçabilité dans le cloud, augmentant les marges de 2 à 6% par faisceau et accélérant de 40% la production.

FRAMINGHAM, Massachusetts, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Cadonix, une société Re:Build Manufacturing, annonce aujourd'hui le lancement de smartBuild , une plateforme de fabrication axée sur l'IA conçue pour moderniser l'assemblage et la production de faisceaux de câbles. Présenté pour la première fois à l'Annual Global Leadership Summit de la WHMA sur le stand 513 à Las Vegas, smartBuild remplace les documents papier et les instructions de travail fragmentées par un assemblage numérique guidé, des tests intégrés et des informations opérationnelles en temps réel.

Les fabricants de faisceaux de câbles ont longtemps été confrontés à la lenteur des processus de révision des formboards, à une qualité de construction incohérente, à des cycles de formation des techniciens longs et à une visibilité limitée de la production. smartBuild relève ces défis grâce à un flux de travail connecté, axé sur la conception, qui convertit les conceptions de faisceaux de câbles Arcadia en aides à l'assemblage numériques, y compris des instructions de construction animées, étape par étape, et des programmes de test de faisceaux qui sont automatiquement générés à partir de chaque conception. Il en résulte des constructions plus rapides, moins d'erreurs et une exécution plus claire entre les équipes et les sites.

« smartBuild fournit des conseils de fabrication de la manière dont les techniciens travaillent réellement », déclare Kishore Boyalakuntla de Cadonix. « La solution supprime l'ambiguïté à chaque étape, réduit les délais d'exécution et donne aux responsables une source unique de vérité pour l'ensemble des stations, des installations et des programmes. »

smartBuild peut être déployé en tant que station de construction entièrement numérique ou hybride, permettant aux fabricants de se moderniser sans perturber les flux de travail existants. Les stations de construction numérique éliminent les formboards en projetant des formboards virtuels grandeur nature sur des écrans, tandis que les stations hybrides apportent des instructions numériques guidées et des tests en station sur des cartes physiques existantes.

Chaque action, révision et résultat de test est saisi dans le cloud pour une traçabilité totale et vérifiable des câbles, des connecteurs et des épissures. Les entreprises qui utilisent smartBuild ont constaté une accélération de 50% de la production, une réduction de 95% du temps de conception à la construction et une réduction de 25% des coûts de main-d'œuvre directe.

Les premiers utilisateurs constatent déjà un impact mesurable. Un client, fabricant mondial d'équipements utilitaires desservant plus de 100 pays, a remplacé les formboards physiques par la plateforme de fabrication numérique de smartBuild afin d'accroître la flexibilité et de réduire les délais de production dans l'atelier. Grâce à l'assemblage numérique guidé et aux tests sur site de smartBuild, ce client a réduit de 25% les délais de fabrication des faisceaux, ramené la formation de quelques semaines à quelques jours et éliminé les coûts de stockage et d'impression des formboards, ce qui lui a permis d'économiser entre 70 000 et 90 000 dollars par an.

« smartBuild nous permet de faire travailler des opérateurs débutants sur des faisceaux complexes, et pas seulement nos opérateurs confirmés. Cela nous donne une réelle flexibilité dans la manière dont nous utilisons nos techniciens », déclare un ingénieur en systèmes de contrôle chez un fabricant mondial d'équipements pour l'industrie des services publics.

smartBuild est disponible dès maintenant dans le cadre de l'écosystème Cadonix et relie les conceptions de faisceaux de câbles Arcadia directement à la fabrication par le biais d'une construction guidée, d'une validation et de l'établissement de rapports.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au Annual Global Leadership Summit de la WHMA, stand 513, ou en visitant smartBuild by Cadonix.

À propos de Cadonix

Cadonix, une société de Re:Build Manufacturing, fournit des logiciels et du matériel basés sur le cloud qui aident les ingénieurs et les fabricants à concevoir et à construire des faisceaux de câbles pour la prochaine génération de produits. Conçues par des experts de l'industrie, les solutions Cadonix s'intègrent parfaitement dans les flux de travail existants, permettant une adoption accélérée, une qualité renforcée et une fabrication numérique évolutive.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.cadonix.com/

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2869958/Cadonix_Logo.jpg