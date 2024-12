CAETE : le Nigeria accueille avec grand succès l'exposition China Engineering Tech Expo

ABUJA, Nigeria, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- (Haiwainet.cn) Du 28 au 30 novembre, l'Exposition économique et commerciale Chine-Afrique (CAETE - Nigeria) et l'Exposition technologique d'ingénierie de la Chine se sont tenues avec succès au Centre de commerce et de convention d'Abuja au Nigeria, sous le thème « La Chine et l'Afrique coopèrent pour un avenir meilleur ».

Cet événement a rassemblé plus de 350 représentants des gouvernements chinois et africains, d'entreprises, d'institutions financières, d'universités et de médias. Plus de 100 entreprises ont participé à l'exposition.

Au cours de l'événement, les participants ont discuté des domaines clés de la coopération économique et commerciale entre la Chine et le Nigéria. Le rapport « Green Development Index in Africa and China-Africa Green Development Collaboration (2024) » (Indice de développement vert en Afrique et collaboration écologique Chine-Afrique) a également été publié, offrant des données empiriques et des idées théoriques pour renforcer la coopération verte entre la Chine et l'Afrique.

L'exposition de trois jours a présenté un large éventail de secteurs, notamment les infrastructures, les nouvelles énergies, les machines d'ingénierie, les matériaux de construction, les machines agricoles et les soins de santé. Les activités connexes ont mis en évidence le vaste potentiel et les perspectives étendues de la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique.

L'ambassadeur de Chine au Nigeria, Yu Dunhai, a déclaré que lors du sommet de Pékin 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), les présidents chinois et nigérian ont annoncé l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour la coopération pragmatique entre les deux pays. L'exposition économique et commerciale Chine-Afrique (Nigeria) est un événement crucial pour la mise en œuvre des résultats du sommet de Pékin 2024 du FOCAC et du consensus atteint par les deux chefs d'État. Elle contribuera à faire progresser l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture au Nigeria et promouvra une coopération plus approfondie entre la Chine et le Nigéria.

Le vice-président de la Conférence consultative politique de la province du Hunan, Lai Mingyong, a souligné que le Hunan attache une grande importance à la coopération économique et commerciale avec l'Afrique. La province s'appuie sur deux grandes plateformes nationales, à savoir l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique et la zone pilote de coopération économique et commerciale approfondie Chine-Afrique, pour construire voici les six centres et « trois zones et un hall » :

Le centre africain de distribution et d'échange de produits non liés aux ressources naturelles ;

Le centre de coopération transfrontalière en matière de commerce électronique Chine-Afrique ;

Le centre d'incubation de la chaîne industrielle Chine-Afrique, le centre de coopération financière Chine-Afrique ;

Le centre de coopération logistique Chine-Afrique dans l'ouest et le centre de la Chine ;

Le centre de promotion des échanges économiques et commerciaux Chine-Afrique.

Les « trois zones » font référence à un domaine d'innovation dans la coopération économique et commerciale avec l'Afrique, à un domaine de coopération économique et commerciale approfondie avec l'Afrique et à un domaine de coopération de la chaîne industrielle avec l'Afrique. Le « hall » représente un point de rencontre pour les échanges économiques et commerciaux et la coopération avec l'Afrique.

Le ministre des transports du Nigeria, Said Ahmed Alkali, a déclaré que cet événement était une initiative importante pour mettre en œuvre l'esprit du sommet de Pékin 2024 du FOCAC. Il a souligné que les infrastructures de transport constituent une base essentielle pour le développement national et la croissance économique et a exprimé l'espoir que les deux pays continueront à faire progresser les projets de coopération en matière d'infrastructures, en vue d'atteindre les objectifs d'un développement transparent, abordable et intelligent des infrastructures de transport.

Les participants issus de divers secteurs de la Chine et de l'Afrique ont noté que cet événement n'est pas seulement une plateforme importante pour les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et l'Afrique, mais qu'il reflète également l'esprit du bénéfice mutuel et de la coopération gagnant-gagnant.

Entreprise : haiwainet.cn

Personne de contact : Alice Sun

E-mail : [email protected]

Site Internet :http://www.haiwainet.cn/

Téléphone : +8665367069

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579341/image_5028625_4346057.jpg