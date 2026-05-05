CAI startet das nächste Kapitel mit einer Investition von JLL Partners

INDIANAPOLIS, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- CAI, ein professionelles Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen in den Biowissenschaften sowie in geschäftskritischen Umgebungen dabei unterstützt, schneller betriebsbereit zu werden und betriebliche Exzellenz zu erreichen, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit JLL Partners geschlossen hat. Die in New York ansässige Private-Equity-Gesellschaft für mittelständische Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in die Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Unternehmensdienstleistungen und wird die nächste Wachstumsphase von CAI unterstützen.

Diese Partnerschaft versetzt CAI in die Lage, seine globale Präsenz zu erweitern, in Technologien der nächsten Generation zu investieren und sein Dienstleistungsangebot zu verbessern, um Kunden, die in komplexen, technisch anspruchsvollen sowie stark regulierten Umgebungen arbeiten, besser zu unterstützen.

„Unsere Partnerschaft mit JLL markiert einen wichtigen strategischen Meilenstein für unsere Zukunft", sagte Sheena Dempsey, Geschäftsführerin von CAI. „Seit mehr als 30 Jahren steht CAI für einen konsequenten Fokus auf Qualität und das Bekenntnis, Dinge auf die richtige Weise zu tun. Auf dieser Grundlage konnten wir in den von uns betreuten Branchen zu einem vertrauenswürdigen Partner werden. Mit Blick auf die Zukunft wird diese Partnerschaft uns helfen, unsere Wirkung zu vergrößern – indem wir geografisch expandieren, unsere Fähigkeiten bei Technologien der nächsten Generation weiterentwickeln und unseren Kunden weiterhin wirkungsstarke Ergebnisse liefern. Die Investition von JLL Partners ist ein Vertrauensbeweis sowohl in das Unternehmen, das wir aufgebaut haben, als auch in das Wachstum auf einem neuen Niveau, das wir künftig erreichen können."

Vikas Mouli, geschäftsführender Leiter bei JLL Partners, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit CAI zu einem Zeitpunkt, an dem in den Biowissenschaften sowie in der modernen Fertigung erhebliche Investitionen und rasante technologische Fortschritte zu verzeichnen sind. CAI hat sich über Jahrzehnte hinweg durch beispiellose Erfahrung einen starken Ruf dafür aufgebaut, hochmoderne Einrichtungen präzise und zuverlässig in Betrieb zu nehmen. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Managementteam von CAI sowie seinen talentierten Beschäftigten weltweit zusammenzuarbeiten, um das weitere Wachstum und die Innovationskraft des Unternehmens zu unterstützen."

Das CAI-Team aus mehr als 700 Fachkräften in Nordamerika, Europa, Australien und Asien verfügt über erstklassige Fachkompetenz, herausragenden Service, langjährige Kundenbeziehungen sowie weltweit anerkannte Leistungsfähigkeit. Mit der finanziellen Unterstützung von JLL Partners ist CAI hervorragend aufgestellt, um weiterhin branchenführende Talente zusammenzubringen, sie durch hochwertige Schulungen und Praxiserfahrung weiterzuentwickeln sowie die von CAI betreuten Branchen in die Zukunft zu führen.

Hinweis: JLL Partners und CAI haben die endgültigen Transaktionsunterlagen unterzeichnet; die Transaktion ist jedoch noch nicht abgeschlossen und steht weiterhin unter dem Vorbehalt üblicher behördlicher Genehmigungen sowie weiterer Bedingungen.

Informationen zu CAI

CAI ist ein professionelles Dienstleistungsunternehmen, das aus Fachleuten für Engineering, Qualität sowie Betriebsabläufe besteht und Unternehmen in den Biowissenschaften sowie in geschäftskritischen Umgebungen dabei unterstützt, schneller betriebsbereit zu werden und betriebliche Exzellenz zu erreichen. Mit tiefen Wurzeln in CQV, also Inbetriebnahme, Qualifizierung und Validierung, hat sich CAI in den vergangenen 30 Jahren gemeinsam mit den von ihm betreuten Branchen weiterentwickelt und unterstützt Unternehmen dabei, komplexe Einrichtungen, Systeme und Technologien sicher in Betrieb zu nehmen.

Das hochqualifizierte Team von CAI kombiniert fundiertes technisches Fachwissen mit bewährten Prozessen sowie modernen Tools, um Projekte termingerecht und im Rahmen des Budgets umzusetzen. So unterstützt CAI Ergebnisse, die in stark regulierten Umgebungen entscheidend sind. Über drei Jahrzehnte hinweg hat CAI neue Modalitäten aufgegriffen und Kunden durch die digitale Transformation begleitet, während gleichzeitig die Betriebsbereitschaft gestärkt wurde. Da die Anforderungen der Branche wachsen, strebt CAI danach, die nächste Ära von Agilität, Resilienz und betrieblicher Exzellenz zu prägen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://caiready.com/.

Informationen zu JLL Partners

JLL Partners, LLC ist eine Private-Equity-Gesellschaft für mittelständische Unternehmen mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Transformation von Unternehmen in den Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Unternehmensdienstleistungen. Die Gesellschaft arbeitet mit Unternehmen zusammen, bei denen sie davon überzeugt ist, sie durch eine Kombination aus strategischen Fusionen und Übernahmen, organischen Wachstumsinitiativen sowie betrieblichen Verbesserungen zu Marktführern entwickeln zu können. Das Team von JLL Partners besteht aus erfahrenen Investmentfachleuten und Partnern mit betrieblicher Erfahrung, die sich auf die Schaffung langfristiger Werte im gesamten Portfolio konzentrieren. Seit der Gründung im Jahr 1988 hat JLL Partners ca. 8 Milliarden US-Dollar Eigenkapital in 61 Plattforminvestitionen investiert.

Weitere Informationen finden Sie auf www.jllpartners.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2972509/CAI_Logo.jpg