Cal State LA recibe una donación filantrópica de $48 millones del Grupo Ballmer para ampliar los servicios de salud mental para jóvenes en Los Ángeles

Esta inversión de cinco años profundiza la asociación de Cal State LA con los distritos K–12 y las agencias comunitarias para aumentar el acceso a servicios de salud mental de alta calidad y culturalmente receptivos para niños, adolescentes y familias en áreas de escasos recursos.

LOS ÁNGELES, 6 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Universidad Estatal de California, Los Ángeles, ha asegurado una inversión histórica de $48 millones del Grupo Ballmer, la donación filantrópica más grande en la historia de Cal State LA y la sexta en la historia del sistema de CSU, para expandir la capacidad de la universidad para abordar la crisis urgente de salud mental juvenil en las escuelas y comunidades de Los Ángeles. La subvención está dirigida específicamente a fortalecer las trayectorias profesionales de salud mental y trabajo social de la región.

"Apreciamos profundamente a Ballmer Group por esta subvención, que cambiará vidas en todo Los Ángeles al preparar a una nueva generación de consejeros y trabajadores sociales que reflejen y comprendan a las comunidades a las que sirven", dijo la presidenta de Cal State LA, Berenecea Johnson Eanes. "Siempre hemos sido una universidad de impacto, y esta asociación con Ballmer Group eleva nuestra capacidad para satisfacer las necesidades críticas de salud mental y bienestar de los niños, jóvenes y familias de toda la región".

A partir de ahora, los fondos permitirán a Cal State LA preparar a más de 1,000 nuevos trabajadores sociales y consejeros familiares a través de sus programas de Maestría en Trabajo Social (MSW, por sus siglas en inglés) y Consejería Familiar Basada en la Escuela (SBFC, por sus siglas en inglés). Ambos programas tienen raíces de larga data en el este de Los Ángeles y las comunidades circundantes, y son contribuyentes fundamentales para la fuerza laboral de salud mental y servicios públicos de la región.

"Al hacer crecer nuestros extraordinarios programas de MSW y SBFC, prepararemos a más graduados que sean académicamente excelentes, culturalmente receptivos y profundamente comprometidos con el servicio público", dijo la Rectora y Vicepresidenta de Asuntos Académicos de Cal State LA y la Investigadora Principal de Grant, Heather Lattimer. "El impacto se sentirá en las escuelas, las agencias públicas y las organizaciones sin fines de lucro de Los Ángeles en los próximos años".

La inversión del Grupo Ballmer ampliará drásticamente la capacidad del programa al duplicar el programa de RSU de un año, aumentar el programa de RSU de dos años en un 50 por ciento y duplicar el programa SBFC. La mayoría de los fondos apoyarán las becas estudiantiles, reduciendo las barreras financieras que a menudo limitan a los graduados a seguir carreras en el servicio público.

"Cal State LA tiene un historial comprobado de preparación de graduados diversos y arraigados en la comunidad que marcan una diferencia significativa", dijo Kim Pattillo Brownson, Directora de Estrategia, Políticas y Alianzas de Ballmer Group Los Angeles. "Esta inversión amplía las vías hacia el campo y respalda el trabajo vital de brindar atención de alta calidad y culturalmente receptiva donde más se necesita".

Cal State LA se une a esta atención junto con la Universidad de California, Los Ángeles y la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills. Trabajando individualmente pero con un propósito compartido, las tres universidades han recibido un total de $110 millones del Grupo Ballmer para transformar la capacitación profesional y la transición a roles públicos y sin fines de lucro que satisfagan las crecientes necesidades de los jóvenes en la región de Los Ángeles.

Acerca de Ballmer Group:

Ballmer Group se compromete a mejorar la movilidad económica de los niños y las familias en los Estados Unidos, financiando a líderes y organizaciones que han demostrado la capacidad de remodelar las oportunidades. Nos centramos en múltiples áreas y sistemas de impacto que pueden afectar la movilidad económica, como el aprendizaje temprano, la educación K-12, las trayectorias universitarias y profesionales, la vivienda, la salud conductual y la justicia penal. Ballmer Group es un financiador nacional y regional, tenemos presencia e invertimos profundamente en el sureste de Michigan, el estado de Washington y el condado de Los Ángeles. Ballmer Group fue cofundada por la filántropa Connie Ballmer y su esposo Steve Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft, fundador de USAFacts y presidente de Los Angeles Clippers. Más información en www.ballmergroup.org.

Acerca de Cal State LA:

California State University, Los Ángeles es la principal universidad pública integral en el corazón de Los Ángeles. Cal State LA ocupa el puesto número uno en los Estados Unidos por la movilidad ascendente de sus estudiantes. Cal State LA se dedica a la participación, el servicio y el bien público, y ofrece programas reconocidos a nivel nacional en ciencias, artes, negocios, justicia penal, ingeniería, enfermería, educación y humanidades. Fundada en 1947, la Universidad atiende a más de 22.000 estudiantes y cuenta con más de 260.000 antiguos alumnos distinguidos.

Contactos para los medios:

Erik Frost Hollins,[email protected], O: 323-343-3049, C: (323)

327-8063 Margie Low, [email protected], O: 323-343-3047, C: 323-229-6676

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2949981/Cal_State_LA__Logo.jpg

FUENTE Cal State LA