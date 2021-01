Caliber Ophthalmics eröffnet ein neues hochmodernes Kompetenzzentrum für Augenheilkunde

SINKING SPRING, Pennsylvania, 13. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Caliber Ophthalmics, ein Unternehmen der Surgical Specialties Corporation teilt mit, dass in Sinking Spring, Pennsylvania, ein hochmodernes Kompetenzzentrum für Augenheilkunde eröffnet worden ist. Die frisch renovierte über 2100 m2 große Anlage verfügt über einen hygienischen Raum zur Herstellung von medizinischen Geräten, ein Engineering Design Center und eine Klingenfertigungsanlage. Die Anlage vereinigt diese beiden hervorragenden Teams, die über jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Messern für die Augenheilkunde sowie Instrumenten von der Übernahme der Unique Technologies Inc. (UTI) und VPM Surgical Inc. (VPM) verfügen. Die Anlage wurde im Dezember 2020 ISO 13485 zertifiziert.

Die neue Anlage wird Kapazitäten erhöhen und Wartezeiten für unsere globalen Kunden verkürzen. Das neue Design Center verfügt über erweiterte technische Ressourcen, die für den sich stetig ändernden Bedarf der Augenchirurgen weltweit eine schnelle Produktentwicklung ermöglicht. Wir werden das Team stetig erweitern, um unsere Wachstumspläne zu erfüllen.

Die Gründung von Caliber Ophthalmics erfolgte in der Nähe von Reading, Pennsylvania als Sharpoint Inc., vor über 50 Jahren. Heute ist Sharpoint® die führende Marke in der Augenheilkunde. Mit Sharpoint®, UniqueEdge® und VPM bietet Caliber Ophthalmics unseren weltweiten Kunden eine große Palette an Messern und Klingen höchster Qualität.

„Sharpoint, UniqueEdge und VPM blicken zurück auf eine 50-jährige Tradition bei der Innovation von mikrochirurgischen Messern und Nadeln und bieten somit höchste Qualität und den besten Kundenservice für unsere globalen Kunden und Händler", sagte Yong Sun, General Manager der Caliber Ophthalmics. „Wir füllen uns dieser kundenorientierten Tradition verpflichtet und freuen uns, mit der erhöhten Kapazität, den neuen Herstellertechnologien und unseren erweiterten technischen Möglichkeiten für unsere Kunden da zu sein".

Informationen zu Caliber Ophthalmics

Caliber Ophthalmics ist eine auf chirurgisches Zubehör spezialisierte Firma mit ihrem Geschäftssitz in Sinking Spring, Pennsylvania. Caliber Ophthalmics entwickelt, produziert und vermarktet Messer, chirurgisches Nahtmaterial, Punctum Plugs und andere in der Augenchirurgie benötigten Instrumente. Wir bieten ein Portfolio von vertrauten Marken, darunter Sharpoint®, Stylus®, UniqueEdge®, VPM, UltraGlide® und UltraPlug®.

Informationen zu Surgical Specialties

Die Surgical Specialties Corporation, mit ihrem Geschäftssitz in Westwood, Massachusetts, entwickelt, produziert und vermarktet ein vielseitiges Portfolio von Hochleistungsprodukten für die Augenheilkunde und Wundeverschlussprodukten. Das Nahtmaterialportfolio umfasst die Marken Quill™ Barbed Sutures, Sharpoint™ Plus und LOOK™. Außer unseren Markenprodukten für Augenheilkunde und chirurgischem Nahtmaterial ist die Firma Surgical Specialties ein führender Lieferant von privaten Labelendprodukten sowie ein unentbehrlicher Partner in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Messern, Nahtmaterial und chirurgischen Nadelkomponenten und fertigen Geräten an viele der führenden Firmen für medizinische Geräte durch unsere Geschäftseinheiten Pearsalls, FSSB und Caliber Ophthalmics. Mit Vertriebsteams in Nord- und Südamerika, Europa und Asien sowie Produktionsstätten in Mexiko, England, Deutschland und China sind wir ein globaler Partner für Ärzte, Vertriebsgesellschaften und Gerätehersteller. Besuchen Sie uns unter www.surgicalspecialties.com und www.caliberophthalmics.com.

Pressekontakt:

Matt Bastardi

SVP Commercial & Strategy

Surgical Specialties Corporation

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1397015/Caliber_Logo.jpg

Related Links

http://www.surgicalspecialties.com



SOURCE Surgical Specialties Corporation