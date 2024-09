Caliente TV diffuse la Ligue des champions de l'UEFA, la Ligue 1 française, la Liga MX et bien plus encore pour les fans mexicains grâce à ViewLift

Avec 109 matches de l'UEFA Champions League par saison, y compris les droits exclusifs pour tous les matches du mercredi, ainsi que les droits de diffusion de la finale de l'UEFA Champions League, les fans auront un accès inégalé à la plus grande compétition de football d'Europe. En outre, au cours de chaque saison, Caliente TV diffusera les 306 matches de la Ligue 1, le championnat de football professionnel de première division en France. Caliente TV accueillera également les clubs de Liga MX Xolos de Tijuana et Gallos Blancos de Querétaro, ainsi que les matches féminins des Xolos de Tijuana, Gallos Blanco de Querétaro, Santos Laguna et Atlas en Liga MX Femenil. La couverture s'étendra également à certains matchs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (Ligue nationale de basket-ball du Mexique), de la Liga de Fútbol Americano Profesional (Ligue nationale de football du Mexique), et à la distribution exclusive dans le pays des matchs de pré-saison des LA Rams de la NFL.

Outre les jeux en direct, Caliente TV produit plus de dix heures de contenu en studio chaque jour depuis ses nouveaux locaux ultramodernes de Mexico. La programmation comprend un mélange d'émissions populaires d'information, d'analyse et de temps forts animées par des personnalités, d'anciens athlètes et des talents émergents, telles que Desencajados, l'émission matinale Xilakillers, et le talk-show sur le football aux heures de grande écoute Los Especialistas.

ViewLift permet à Caliente TV de diffuser ce vaste contenu sportif en direct et des programmes en studio sur le web, iOS, Android, Apple TV, Roku et Amazon Fire TV. Grâce à cette alliance, la vaste couverture sportive de Caliente TV est facilement accessible et offre une expérience de visionnage transparente et de haute qualité.

« Nous sommes ravis de profiter de l'expertise de ViewLift en matière de streaming pour révolutionner l'expérience de visionnage des sports pour notre public », déclare Gerardo Casanova, CEO de Calisports Media. « Cet accord marque une étape importante dans la fourniture de divertissements sportifs de haut niveau directement aux passionnés de sport au Mexique. »

« Caliente TV est en effet le rendez-vous sportif incontournable au Mexique », ajoute Rick Allen, CEO, ViewLift. « Le meilleur du football mondial est désormais disponible pour tous les fans mexicains, diffusé sur la première plateforme numérique indépendante au monde dans le domaine du sport. Nous sommes ravis de nous associer à Caliente TV pour révolutionner l'écosystème sportif mexicain.

L'application Caliente TV a diffusé en direct son premier match d'ouverture de la saison de Ligue 1 le 16 août et prépare sa couverture de la première journée de l'UEFA Champions League le 18 septembre, avec six matchs en direct disponibles sur sa plateforme. Caliente TV offrira une période de promotion, permettant aux utilisateurs d'accéder gratuitement à son vaste éventail de contenus, y compris des programmes originaux et des sports en direct. Grâce à la plateforme de bout en bout de ViewLift, Caliente TV est en passe de devenir la destination privilégiée des amateurs de sport au Mexique.

À propos de ViewLift :

ViewLift est une plateforme de distribution de contenu numérique à service complet qui permet aux ligues sportives et aux clubs, aux sociétés de divertissement et aux diffuseurs de télévision locale de monétiser leur contenu par le biais d'applications de marque sur les principaux appareils OTT, y compris le web, les mobiles, les appareils connectés à la télévision, les Smart TV et les consoles de jeu. ViewLift offre à ses clients une gamme de modèles de monétisation sur une plateforme propriétaire avec des analyses avancées en temps réel. La clientèle de ViewLift comprend notamment la NHL, les Washington Capitals, Wizards et Mystics, les Vegas Golden Knights, les Florida Panthers, LIV Golf, NBC Universal et TEGNA. Visitez www.viewlift.com.

À propos de Caliente TV :

Caliente TV est une plateforme de divertissement sportif de premier plan qui s'engage à fournir un contenu de haute qualité à ses utilisateurs. Avec une grande variété de sports et d'événements exclusifs, Caliente TV continue d'élargir ses horizons et d'offrir une expérience inégalée aux amateurs de sport.

Contacts avec les médias :

ViewLift

Mahesh Kumar

[email protected]

Casanova Communication pour Caliente TV

Tamara Junquera

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2502672/ViewLift_Caliente_TV_Streaming_Apps.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1997508/ViewLift_Logo.jpg