Caliente TV streamt UEFA Champions League, französische Ligue 1, Liga MX und mehr für mexikanische Fans mit ViewLift

Mit 109 UEFA-Champions-League-Spielen pro Saison, einschließlich der Exklusivrechte für alle Mittwochsspiele, sowie den Übertragungsrechten für das UEFA-Champions-League-Finale haben die Fans einen unvergleichlichen Zugang zum wichtigsten europäischen Fußballwettbewerb. Außerdem wird Caliente TV in jeder Saison alle 306 Spiele der Ligue 1, der ersten französischen Fußballliga, übertragen. Caliente TV wird auch die Liga MX-Vereine Xolos de Tijuana und Gallos Blancos de Querétaro sowie die Frauenspiele von Xolos de Tijuana, Gallos Blanco de Querétaro, Santos Laguna und Atlas in der Liga MX Femenil übertragen. Die Übertragungen werden sich außerdem auch auf ausgewählte Spiele der Liga Nacional de Baloncesto Profesional (Mexikos Basketball-Profiliga), der Liga de Fútbol Americano Profesional (Mexikos Football-Profiliga) und exklusive inländische Vorbereitungsspiele der LA Rams der NFL erstrecken.

Abgesehen der Live-Spiele produziert Caliente TV in seinen neuen, hochmodernen Einrichtungen in Mexiko-Stadt jeden Werktag über 10 Stunden Live-Inhalte im Studio. Das Programm umfasst eine Mischung aus beliebten Nachrichten, Analysen und Highlights, die von bekannten Persönlichkeiten, ehemaligen Sportlern und aufstrebenden Talenten wie Desencajados, die Morgenshow Xilakillers und die Fußball-Talkshow Los Especialistas, moderiert werden.

ViewLift ermöglicht Caliente TV, diese umfangreichen Live-Sportinhalte und Studioprogramme über das Internet, iOS, Android, Apple TV, Roku und Amazon Fire TV zu übertragen. Die Allianz stellt sicher, dass die umfangreiche Sportberichterstattung von Caliente TV einfach zugänglich ist und ein nahtloses sowie hochwertiges Fernseherlebnis bietet.

„Wir sind begeistert, die Streaming-Expertise von ViewLift nutzen zu können, um das Sporterlebnis für unsere Zuschauer zu revolutionieren", sagt Gerardo Casanova, Geschäftsführer von Calisports Media. „Dieses Arrangement ist ein bedeutender Schritt nach vorn, um Sportfans in Mexiko direkt mit erstklassiger Sportunterhaltung zu versorgen."

„Caliente TV ist in der Tat das angesagteste Haus für Sport in Mexiko", fügte Rick Allen, Geschäftsführer von ViewLift, hinzu, „Jetzt wird das Beste des globalen Fußballs für alle mexikanischen Fans verfügbar sein, nahtlos gestreamt auf der weltweit führenden unabhängigen digitalen Plattform für Sport. Wir freuen uns, mit Caliente TV zusammenzuarbeiten, um die mexikanische Sportlandschaft zu verändern und zu verbessern."

Die Caliente TV App hat am 16. August das erste Saisoneröffnungsspiel der Ligue 1 live gestreamt und bereitet sich auf die Übertragung des ersten Spieltags der UEFA Champions League am 18. September vor, bei der sechs Spiele live auf der Plattform zu sehen sein werden. Caliente TV will einen Werbezeitraum anbieten, in dem Anwendende kostenlosen Zugang zu einem umfangreichen Angebot von Inhalten haben, darunter Originalprogramme und Live-Sport. Mit der End-to-End-Plattform von ViewLift wird Caliente TV zur ersten Anlaufstelle für Sportfans in Mexiko.

Informationen zu ViewLift:

ViewLift ist eine Full-Service-Distributionsplattform für digitale Inhalte, die es Sportligen und Vereinen, Unterhaltungsunternehmen, lokalen TV-Sendern sowie anderen ermöglicht, ihre Inhalte über native Marken-Apps auf den wichtigsten OTT-Geräten zu monetarisieren, einschließlich Internet, Mobile, TV-verbundene Geräte, Smart TVs und Spielkonsolen. ViewLift bietet seinem Klientel eine Reihe von Monetarisierungsmodellen auf einer proprietären Plattform mit fortschrittlichen Echtzeit-Analysen. Zum Kundenkreis von ViewLift gehören die NHL, die Washington Capitals, Wizards und Mystics, die Vegas Golden Knights, die Florida Panthers, LIV Golf, NBC Universal, TEGNA und andere. Besuchen Sie www.viewlift.com.

Informationen zu Caliente TV:

Caliente TV ist eine führende Plattform für Sportunterhaltung, die ihren Zuschauern hochqualifizierte Inhalte bietet. Mit einer großen Auswahl an Sport und exklusiven Veranstaltungen erweitert Caliente TV seinen Horizont und bietet Sportfans ein unvergleichliches Erlebnis.

