Califia Farms completa histórica financiación de US$225 millones con un grupo diverso de inversionistas internacionales

La demanda por las bebidas a base de plantas se está disparando en todo el mundo mientras los consumidores buscan alternativas más saludables y de gran sabor a los productos lácteos. Esta reciente ronda de financiación ayudará a Califia Farms a crecer sobre la base del éxito de su plataforma de avena y lanzar otras líneas. Los ingresos también permitirán a Califia invertir en el incremento de la capacidad de producción, una investigación y desarrollo sustancial, una penetración más profunda en los Estados Unidos y una continua expansión mundial.

Inspirada en la legendaria reina Califia, de la cual el estado de California recibe su nombre, Califia Farms se fundó en 2010 y se ha convertido en una de las empresas de escala de alimentos y bebidas naturales de crecimiento más rápido en los Estados Unidos y en selectos mercados internacionales. Califia lleva a cabo la misión de descubrir y compartir 'lo que las plantas pueden hacer' para ayudar a las personas a transformar su salud y adoptar un 'impacto ambiental de los alimentos'1 con un nivel de carbono más bajo.

Califia espera trabajar con una base de inversionistas más internacional, mientras la empresa sigue creciendo y cumpliendo su misión. "El sector mundial de productos lácteos y café listo para beber, de más de US$1 billón, está preparado para una disrupción continua, con individuos en todo el mundo buscando transformar su salud y su bienestar mediante la adopción de alimentos ricos en nutrientes y procesados mínimamente, que son mejores para el planeta y para los animales", dijo Greg Steltenpohl, fundador y director ejecutivo de Califia. "El papel de Califia es ayudar a plantar el futuro".

"La rapidez de la llegada al mercado es vital para empresas que están en nuestra fase y estamos encantados de que nuestros nuevos socios compartan nuestra visión de ser la marca independiente líder en el sector basado en las plantas. Cada uno de nuestros socios aporta recursos considerables y un conocimiento global para acelerar la próxima fase de nuestro crecimiento", agregó.

Barclays actuó como el asesor financiero exclusivo y único agente de colocación de Califia Farms en la recaudación de capital, y Akin Gump fue el asesor jurídico.

Contacto: Press@califiafarms.com * Instagram y Twitter : @CalifiaFarms

#PlantTheFuture www.califiafarms.com

Acerca de Califia Farms

Inspirada en la reina Califia, el origen mítico del nombre del estado de California, Califia Farms, con sede en Los Ángeles, fue fundada en 2010 y se ha convertido en una de las empresas de bebidas naturales de crecimiento más rápido en los Estados Unidos. Célebre por ofrecer las bebidas a base de plantas de mejor sabor en el mercado, envasadas con arte en singulares botellas curvilíneas, Califia es ahora una marca líder de Leche a Base de Plantas refrigerada, Crema Sin Productos Lácteos y Café Listo para Beber en los canales de productos Naturales y Especiales. Las bebidas de leche de plantas de primera de Califia facilitan a las personas escoger deliciosas opciones 'con potencia vegetal' que producen de 60 a 80 por ciento menos de gases de efecto invernadero que consumiendo leche de vaca2. Recientemente, Califia inauguró una línea innovadora de Leches de Avena, bebidas de Yogurt Probiótico Sin Productos Lácteos y cafés Nitrogenados Fríos. Califia tiene la misión de devolver a los alimentos su propósito nutricional original aplicando la creatividad y la innovación a la elaboración de alimentos y bebidas a base de plantas que son buenos para usted y buenos para el mundo.

1 Poore, J. & Nemecek, T. (2018). Reducing food's environmental impacts through producers and consumers (Reduciendo los impactos ambientales de los alimentos a través de los productores y los consumidores). Science.

2 Geyer, R. y Kendall, A. (2018) Cradle to Gate Life Cycle Assessment of Califia Almondmilk (Evaluación del ciclo de vida de la Leche de Almendra de Califia de la cuna a la puerta). Universidades de California en Davis y Santa Barbara.

