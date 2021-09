California Association of REALTORS® Lanza Campaña de Publicidad en Español para Compra de Vivienda

LOS ÁNGELES, 15 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se espera que el número de propietarios de vivienda hispanos aumente considerablemente durante las próximas dos décadas y California Association of REALTORS® (C.A.R.) está lanzando una campaña publicitaria en español para educar sobre el proceso de compra de vivienda a quienes compran casa por primera vez.

"Más del 25% de los consumidores hispanos que rentan en California pueden comprar una casa", expresó el presidente de C.A.R., Dave Walsh. "Queremos ayudar a empoderarlos con conocimiento sobre cómo calificar, buscar y cerrar la compra de la casa. Hemos aprendido a través de nuestra investigación que les preocupa la asequibilidad y ahorrar para el pago inicial. Sin embargo, son jóvenes, ambiciosos y están listos para hacerlo, y queremos que sepan que los REALTORS® (agentes de bienes raíces afiliados a California Association of REALTORS®) pueden brindarles orientación valiosa en todos los aspectos del proceso de compra de una vivienda".

Estudios realizados por C.A.R. muestran que cuatro de cada cinco consumidores hispanos encuestados dijeron que están interesados en comprar una casa pero no saben que pueden calificar. El precio, la seguridad del vecindario, el tamaño y el número de recámaras son los factores más importantes que motivan las decisiones de compra de vivienda. Los millennials y jóvenes de la Generación X tienen el mayor interés en comprar.

"Aprendimos que el 85% de los compradores de casa hispanos ven el ser propietario de una casa como parte del sueño americano", comentó Walsh. "Quieren una casa lo suficientemente grande para su familia y quieren tener un REALTOR® que sea bilingüe, conozca su cultura y que pueda guiarlos en cada paso del proceso de compra de una vivienda".

La campaña invitará a los consumidores a visitar www.BringYourFamilyHome.com / www.GuiandoteACasa.com, nuevos sitios web educativos bilingües que promueven la educación financiera, la importancia del puntaje de crédito, los pasos en el proceso de compra de una vivienda y cómo ponerse en contacto con un REALTOR®.

"Los compradores de casa hispanos son conocedores de la tecnología y empiezan su camino de compra de vivienda por Internet pero quieren tener apoyo más adelante en el proceso, ya que buscan orientación para el financiamiento y para cerrar la compra", dijo Walsh. "Los REALTORS® están especialmente capacitados y saben ayudar en cada paso del camino para hacer realidad ese sueño de ser dueño de una casa y cerrar la brecha de la propiedad de vivienda para la comunidad hispana".

Acerca de California Association of REALTORS®

Leading the way…® en el área de bienes raíces en California durante más de 110 años, CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® es una de las organizaciones comerciales estatales más grandes de Estados Unidos con más de 200,000 miembros dedicados al avance del profesionalismo en bienes raíces. C.A.R tiene su sede en Los Ángeles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/172996/carlogo_vertical_copy_logo.jpg

FUENTE CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® (C.A.R.)

SOURCE CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® (C.A.R.)