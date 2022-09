California Condor, un groupe estonien, a publié une vidéo historique dédiée à deux anciens membres du groupe qui sont décédés trop tôt

PARNU, Estonie, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- California Condor a publié une vidéo consacrée à deux anciens membres du groupe qui sont décédés trop tôt. Ken Loosaar est décédé à l'âge de 28 ans et Johannes Kuslap est décédé à l'âge de 27 ans. Ces deux hommes ont aidé le groupe à trouver sa place et sans eux, le groupe ne serait pas là où il est aujourd'hui. Avec cette vidéo, California Condor souhaite rendre hommage à ces deux grands hommes, car il n'y a pas de mots trop faibles pour ce type d'hommes.

California Condor est un groupe originaire d'Estonie, un petit pays d'Europe du Nord. Fondé en 2021, le groupe fait 2 styles de musique : Post Grunge et métal alternatif et Hop-Hip avec un soupçon de métal. Le groupe sera présenté au Worldwide Music Expo à Lisbonne du 19 au 23 octobre.

Leur dernier titre « The Band » est un exemple de leur son unique. Les tambours battent à travers le mixage, réverbérant l'énergie. Les guitares sont saturées et créent un mur de bruit déformé, tandis que les synthétiseurs s'enchaînent et placent le morceau dans une dimension totalement différente. Un mélange de voix douces et diversifiées et de refrains criards crée un morceau unique et textuellement diversifié in memoriam.

Quelle belle façon de se souvenir.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=_CiKz7XiPIw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1904638/California_Condor.jpg

SOURCE Apocalypse Children Recordings (ACR Service OÜ)