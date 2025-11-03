California Prime Recovery amplía los programas virtuales de salud mental y tratamiento de adicciones para adultos y adolescentes en todo el estado

FOUNTAIN VALLEY, California, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- California Prime Recovery, centro de salud conductual acreditado por la Comisión Conjunta y certificado por el Departamento de Servicios de Salud (DHCS, por sus siglas en inglés) de California, anunció la expansión estatal de sus servicios virtuales de salud mental, salud conductual y tratamiento de adicciones. Adultos y adolescentes de todo California ahora pueden acceder a atención basada en evidencia de alta calidad a través de una plataforma de telesalud confidencial conforme con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos (HIPAA, por sus siglas en inglés) y diseñada para superar las barreras de acceso a tratamiento.

Según la California Health Care Foundation, aproximadamente uno de cada cinco californianos padece una afección de salud mental al año, pero solo un tercio recibe tratamiento. La telesalud se ha convertido en un recurso fundamental para quienes enfrentan dificultades geográficas, financieras o de estigmatización. Los programas virtuales ampliados de California Prime Recovery permiten superar estas dificultades gracias a que brindan atención clínica certificada directamente a los clientes en sus hogares, lo que garantiza un acceso equitativo a apoyo para la recuperación.

California Prime Recovery, fundada en 2016 y con sede en Fountain Valley, se ha granjeado una sólida reputación en el tratamiento de la salud mental, el consumo de sustancias y los trastornos concurrentes. Su expansión virtual a todo el estado extiende este espectro de atención a las comunidades rurales y desatendidas, lo que permite que el tratamiento sea más accesible que nunca.

"Nuestra misión es lograr que el tratamiento de calidad de la salud mental y las adicciones sea accesible para todas las personas que lo necesitan", señaló Karynne Witkin, directora ejecutiva de California Prime Recovery. "Gracias a la expansión a todo el estado, estamos resolviendo las dificultades respecto a la distancia, la necesidad de transporte y el estigma para permitir que más californianos reciban un tratamiento compasivo y personalizado desde la privacidad de su hogar".

Atención virtual accesible para salud mental y adicciones

Cada programa virtual está diseñado para adaptarse perfectamente a la vida cotidiana, de manera de no interferir con el trabajo, la escuela y los horarios familiares. El tratamiento integra modalidades basadas en evidencia, como Terapia cognitivo-conductual (TCC), Terapia dialéctica conductual (TDC), Atención específica sobre el trauma, Terapia basada en la conciencia plena y Prevención de recaídas.

Los datos recientes del DHCS evidencian que la solicitud de servicios de telesalud para el tratamiento de trastornos conductuales se ha triplicado desde 2020. Los estudios confirman que los Programas Ambulatorio intensivo (PAI) y de Hospitalización parcial (PHP) virtuales generan resultados de participación y prevención de recaídas comparables a los de la atención presencial o aún mejores.

Programas virtuales para adolescentes de todo el estado (de 12 a 17 años)

Como parte de esta expansión, California Prime Recovery comenzó a ofrecer Programas virtuales de tratamiento de la salud mental y consumo de sustancias para adolescentes de 12 a 17 años. Estos programas combinan la terapia individual y grupal, la participación familiar y la provisión de habilidades para desarrollar la regulación emocional, la resiliencia y el afrontamiento saludable.

"Nuestro programa virtual para adolescentes ayuda a los adolescentes a mantenerse conectados con la escuela y la familia mientras adquieren herramientas para reforzar su salud emocional", comentó Catherine Edelstein, LMFT, C-EMDR,C-DBT, terapeuta principal. "Al integrar la terapia familiar y la aplicación en tiempo real, ayudamos a los adolescentes y a los padres a crecer avanzar en conjunto hacia una recuperación perdurable".

Características clave de los programas virtuales de California Prime Recovery

Evaluación integral y atención personalizada para la salud mental, el consumo de sustancias y los trastornos concurrentes





para la salud mental, el consumo de sustancias y los trastornos concurrentes Modalidades basadas en evidencia que incluyen TCC, TDC, terapia específica sobre el trauma y conciencia plena





que incluyen TCC, TDC, terapia específica sobre el trauma y conciencia plena Enfoque holístico en habilidades para la vida, el bienestar y la recuperación sostenible





en habilidades para la vida, el bienestar y la recuperación sostenible Horarios flexibles para que la terapia no interfiera con el trabajo, la escuela ni las rutinas familiares





para que la terapia no interfiera con el trabajo, la escuela ni las rutinas familiares Postratamiento y apoyo a ex pacientes para ofrecer prevención continua de recaídas





para ofrecer prevención continua de recaídas Profesionales clínicos certificados con experiencia en salud conductual y recuperación de adicciones

Acerca de California Prime Recovery

California Prime Recovery, fundada en 2016, es un centro de tratamiento de salud conductual y adicciones acreditado por la Comisión Conjunta y

certificado por el DHCS con sede en Fountain Valley, California. El centro brinda tratamiento presencial y virtual a adultos y adolescentes, así como también ofrece programas integrales basados en evidencia diseñados para promover el bienestar emocional, la resiliencia y la recuperación a largo plazo.

Desde su inauguración, California Prime Recovery ha ayudado a miles de personas a lograr una recuperación perdurable a través de atención compasiva y clínicamente guiada.

Acceso a los programas

Los programas virtuales están disponibles en todo el estado para adultos y adolescentes (de 12 a 17 años).

Los servicios presenciales están disponibles en:

17330 Newhope Street, Suite A, Fountain Valley, CA 92708

Para programar una evaluación confidencial, visite californiaprimerecovery.com o llame al 844-349-0077.

Contacto para los medios

Karynne Witkin, directora ejecutiva

[email protected]

Admisiones 24/7: 844-349-0077

17330 Newhope Street, Suite A, Fountain Valley, CA 92708

