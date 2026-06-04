- Cambium lanza ApexShield 3000: un recubrimiento protector de doble uso diseñado para un rendimiento óptimo a altas temperaturas

EL SEGUNDO, California, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cambium, empresa innovadora global en materiales de alto rendimiento que ofrece productos a una velocidad sin precedentes, anunció hoy el lanzamiento de ApexShield 3000, un recubrimiento de ftalonitrilo de alta temperatura diseñado para sustratos metálicos y compuestos que operan en entornos térmicos extremos. Este recubrimiento es compatible con aplicaciones que van desde vuelos hipersónicos hasta el blindaje contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia para programas electrónicos y comerciales que requieren un rendimiento ajustable en longitud de onda.

ApexShield 3000 applied to a carbon composite drone wing. ApexShield 3000 applied to a metal electronics enclosure.

ApexShield 3000 es un líquido monocomponente a base de solvente, aplicable mediante pulverización, que cura a temperaturas tan bajas como 215 °C (419 °F) y ofrece un rendimiento operativo sostenido hasta 315 °C (600 °F), con capacidad para aplicaciones de corta duración hasta 427 °C (800 °F). El sistema no requiere refrigeración y está disponible en cuartos de galón, galones y bidones, lo que permite su uso tanto en el desarrollo de prototipos como en programas de producción a escala industrial.

El recubrimiento admite rellenos conductores y no conductores, lo que permite a los ingenieros personalizar las características de rendimiento según los requisitos específicos de cada programa. La ficha técnica está disponible en cambiumglobal.com.

La diferenciación de Cambium no reside en una sola clase de materiales avanzados, sino en un enfoque de desarrollo único que ofrece a sus clientes todos los aspectos del descubrimiento molecular, el desarrollo de productos, la certificación y la cualificación, así como la fabricación rápida y escalable en Estados Unidos y Europa, todo bajo un mismo techo.

"ApexShield 3000 ofrece a los ingenieros una solución práctica y de alto rendimiento para proteger estructuras que operan en entornos donde los recubrimientos estándar fallan", afirmó James Griffin, director de tecnología de Cambium. "La combinación de aplicación por pulverización, almacenamiento a temperatura ambiente y rendimiento comprobado a altas temperaturas convierte a este producto en una herramienta viable para los fabricantes de defensa y aeroespaciales que trabajan bajo condiciones de producción exigentes".

ApexShield 3000 se basa en la creciente cartera de materiales a base de ftalonitrilo de Cambium, incluido el sistema de resina ApexShield 1000, que redujo los ciclos de fabricación de piezas de carbono-carbono entre un 70% y un 80% para aplicaciones hipersónicas.

Acerca de Cambium

Cambium está redefiniendo la forma en que se descubren, diseñan y fabrican los materiales avanzados. La empresa desarrolla materiales avanzados para aplicaciones de alto rendimiento en tierra, aire, mar y espacio. Esto incluye la innovación molecular, combinando el diseño molecular impulsado por IA con química, ciencia de materiales y biología de vanguardia. La empresa ofrece una velocidad excepcional desde el concepto hasta la producción y la cualificación. La fabricación se lleva a cabo a través de una cadena de suministro nacional segura, flexible y escalable, lo que permite a los innovadores de defensa y comerciales pasar rápidamente del prototipo a la producción a gran escala. Visite cambiumglobal.com

Para obtener más información, póngase en contacto con Stephan Herrera, cofundador, director de marketing y jefe de asuntos gubernamentales, en [email protected].

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