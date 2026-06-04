Cambium lance ApexShield 3000 : un revêtement protecteur à double usage conçu pour offrir des performances à haute température

EL SEGUNDO, Californie, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Cambium, un innovateur mondial de matériaux de haute performance fournissant des produits à une vitesse sans précédent, a annoncé aujourd'hui le lancement d'ApexShield 3000, un revêtement de phthalonitrile à haute température conçu pour les substrats métalliques et composites fonctionnant dans des environnements thermiques extrêmes. Ce revêtement convient à des applications allant du vol hypersonique au blindage contre les interférences électromagnétiques et les interférences radioélectriques pour l'électronique et les programmes commerciaux nécessitant des performances réglables en fonction de la longueur d'onde.

ApexShield 3000 applied to a carbon composite drone wing. ApexShield 3000 applied to a metal electronics enclosure.

ApexShield 3000 est un liquide pulvérisable, à base de solvant, qui durcit à des températures aussi basses que 215 °C (419 °F) et offre des performances opérationnelles constantes pouvant atteindre 315 °C (600 °F), avec une capacité de fonctionnement de courte durée pouvant atteindre 427 °C (800 °F). Le système ne nécessite pas de stockage réfrigéré et est disponible en bidons d'un litre, de quatre litres et en fûts, ce qui permet de développer des prototypes et des programmes à l'échelle industrielle.

Le revêtement peut être utilisé avec des charges conductrices et non conductrices, permettant ainsi aux ingénieurs de personnaliser les caractéristiques de performance en fonction des exigences spécifiques du programme. La fiche technique est disponible sur cambiumglobal.com.

Cambium ne se différencie pas par une classe unique de matériaux avancés, mais par une approche de développement unique, en offrant à ses clients tous les aspects de la découverte moléculaire, du développement de produits, de la certification et de la qualification, et de la fabrication rapide et modulable aux États-Unis et en Europe, le tout sous un seul et même toit.

« ApexShield 3000 offre aux ingénieurs une solution pratique et performante pour protéger les structures qui fonctionnent dans des environnements où les revêtements standard ne résistent pas », déclare James Griffin, directeur technique de Cambium. « La combinaison d'une application par pulvérisation, d'un stockage à température ambiante et d'une performance validée à haute température en fait un outil déployable pour les fabricants des secteurs de la défense et de l'aérospatiale soumis à de réelles contraintes de production. »

ApexShield 3000 s'appuie sur le portefeuille croissant de matériaux à base de phthalonitrile de Cambium, notamment le système de résine ApexShield 1000, qui a permis de réduire les cycles de fabrication des pièces en carbone-carbone de 70 à 80 % pour les applications hypersoniques.

À propos de Cambium

Cambium redéfinit la manière dont les matériaux avancés sont découverts, conçus et fabriqués. L'entreprise développe des matériaux de pointe pour des applications de haute performance dans les domaines terrestre, aérien, maritime et spatial. Cela comprend également l'innovation moléculaire, qui associe la conception moléculaire pilotée par l'IA à la chimie, à la science des matériaux et à la biologie de pointe. L'entreprise assure une rapidité exceptionnelle, de la conception à la production et à la qualification. La fabrication est réalisée dans une chaîne d'approvisionnement nationale sécurisée, flexible et évolutive, qui permet aux innovateurs dans les domaines de la défense et commercial de passer du prototype à la production à grande échelle en un temps record. Visitez cambiumglobal.com.

Pour de plus amples informations, contactez Stephan Herrera, cofondateur, directeur du marketing et responsable des affaires publiques, à l'adresse suivante : [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2993831/ApexShield3000_aerospaceImage.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2993832/ApexShield3000_electronics_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2292787/Cambium_orange_Logo.jpg