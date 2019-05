Cambium Networks anuncia los ganadores del Premio al Héroe de la Conectividad para el primer trimestre de 2019

Estos héroes no están solos. Ambos son líderes que trabajan entre pares que comparten un objetivo. Atul Bhatnagar, presidente y CEO de Cambium Networks, explicó: "Ambos ganadores consideran que cuando dan su tiempo y su talento para ayudar a los necesitados, también reciben un sentido de comunidad y de propósito mucho más profundo. Felicitamos a Roberto y a Chris, y saludamos a cada miembro de las organizaciones que ellos lideran en la ayuda a los necesitados. Cambium Networks se complace en donar US$1.000 para las organizaciones de beneficencia que han elegido".

"Implementar conectividad inalámbrica accesible y confiable en regiones remotas del mundo que actualmente carecen de ella ayudará significativamente a mejorar la calidad de vida en esas áreas", dijo Daryl Schoolar, líder de Prácticas, Tecnología de Provisión de Servicios de Ovum Research. "Internet ha revolucionado la manera en que aprendemos, trabajamos y nos comunicamos. Quienes no tienen acceso a Internet corren el riesgo de quedar rezagados, tanto a nivel educativo como económico. La brecha de Internet entre quienes tienen acceso y quienes no lo tienen no hará más que crecer, a menos que encontremos formas de llevar conectividad de banda ancha robusta a todos, en todas partes. Compañías como Cambium Networks están trabajando para cerrar esta brecha, trabajando con socios para donar equipos que puedan utilizarse para brindar conectividad confiable a comunidades desprotegidas en todo el mundo".

Roberto Constante , CEO de Consulnetworks – En su trabajo diario, Roberto trabaja como distribuidor de tecnología asociado con agencias de gobierno para brindar conectividad a escuelas públicas en zonas rurales de América Latina. Desde su hogar en Ecuador , Roberto también dona su tiempo personal trabajando con la organización Rotaract para hacer trabajo social con el fin de mejorar las vidas de los niños. "Creo que todos venimos al mundo con alguna misión", dice Roberto. "Me gustaría pensar que la mía es ayudar a las personas con lo que yo tengo y tratar de devolverle al mundo una parte de lo que me ha sido dado. El trabajo social para ayudar a los niños me permite hacerlo". La organización de beneficencia elegida por Roberto es Fundación Rotaria Colombia: https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation

Cada trimestre, Cambium Networks agrega nuevos miembros a los ganadores del Premio al Héroe de la Conectividad. Estos hombres y mujeres son un ejemplo de dedicación y compromiso, lo que, combinado con la acción, puede cambiar al mundo. Si conoce a alguien que pertenezca a este grupo, por favor, tómese un momento y nomínelos para un premio futuro.

Cambium Networks es un proveedor global líder de soluciones de conectividad inalámbrica que fortalecen las conexiones entre personas, lugares y cosas. Especializada en proveer un tejido inalámbrico integral de plataformas confiables, escalables, seguras y gestionadas en la nube que funcionan en condiciones exigentes, Cambium Networks empodera a proveedores y empresas de servicios, operadores de redes industriales y gubernamentales para construir una conectividad de eje inteligente. Con sede central en las afueras de Chicago y centros de I+D en EE. UU., Reino Unido e India, Cambium Networks vende a través de un abanico de reconocidos distribuidores globales. www.cambiumnetworks.com

