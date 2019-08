Cambium Networks anuncia novas soluções de banda larga sem fio fixa ePMP Force 300

ROLLING MEADOWS, Illinois, 6 de Agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Cambium Networks, (NASDAQ: CMBM) provedora global líder em soluções de redes sem fio, anunciou, hoje, novas soluções em banda larga sem fio ePMP™ para proporcionar conectividade confiável a um preço acessível. Três novos módulos de assinantes oferecem mais opções para que os operadores de redes criem redes com propósitos específicos que atendam às necessidades de tráfego, mesmo em ambientes muito movimentados e inóspitos. Estes novos acréscimos ao portfólio da ePMP ampliam as opções de conectividade sem fio para os provedores de serviços e operadores corporativos e industriais que implementam a conectividade com o portfólio de soluções de conectividade Wireless Fabric da Cambium Networks.

"Os provedores de serviços sem fio e as empresas têm o desafio de oferecer conexões confiáveis e maiores taxas de dados ou planos de serviços melhores quando o espectro torna-se cada vez mais escasso", comentou Sakid Ahmed, vice-presidente da área de ePMP da Cambium Networks. "Estes novos módulos de assinatura beneficiam-se das soluções avançadas do 802.11ac Wave 2 System on Chip e ampliam o portfólio ePMP 3000 portfolio oferecendo módulos de assinatura de curta distância de fator de forma pequeno, uma solução de painel de ganho médio baseado em antena para ponto-a-ponto (PTP) e uma opção robusta compatível com 4,9 GHz nos mercados de segurança pública. Os operadores de rede podem continuar utilizando os 4x4 MU-MIMO com ePMP 3000 como pontos de acesso (AP) e a compatibilidade com os pontos de acesso ePMP 1000 e 2000.

O Force 300-13 é adequado para links de curta distância em aplicações como transporte de vigilância por vídeo de circuitos CCTV ou conexões urbanas de curta distância. O módulo suporta os tamanhos de canais de 20, 40 e 80 MHz e modulações de até 256 QAM. A unidade tem fator de forma pequeno e conta com antena de painel integrada de dBi, o que a torna ideal para uso em locais com restrição de espaço ou em que a estética seja primordial.

é adequado para links de curta distância em aplicações como transporte de vigilância por vídeo de circuitos CCTV ou conexões urbanas de curta distância. O módulo suporta os tamanhos de canais de 20, 40 e 80 MHz e modulações de até 256 QAM. A unidade tem fator de forma pequeno e conta com antena de painel integrada de dBi, o que a torna ideal para uso em locais com restrição de espaço ou em que a estética seja primordial. O Force 300-19 é usado para links de médio alcance e é especialmente útil para operadoras que tenham preferência por um fator de forma de antena de painel a um fator de forma de fato. A antena de painel é ideal para locais não adequados para antenas em forma de prato e apresenta desempenho semelhante.

é usado para links de médio alcance e é especialmente útil para operadoras que tenham preferência por um fator de forma de antena de painel a um fator de forma de fato. A antena de painel é ideal para locais não adequados para antenas em forma de prato e apresenta desempenho semelhante. O Force 300-19R – com fator de forma similar ao do Force 300-19, o 300-19R é adequado para aplicações de grande porte empresariais, governamentais e industriais e oferece proteção impermeável. Este módulo também conta com a adição de tamanhos de canais estreitos de 5 e 10 MHz para aplicações PTP, o que o torna especialmente útil na banda licenciada de freqüência de 4.9 GHz.

Estes três novos produtos da ePMP Force 300 complementam o Force 300-16 e o Force 300-25 para oferecer uma linha completa para assinaturas de rádio e solucionar uma diversidade de aplicações para operadores de redes. Os operadores de redes podem rapidamente desenvolver links de alta confiabilidade com o software LINKPlanner Release 5.1, modelar a cobertura da rede no cnHeat™ e monitorar o desempenho e gerenciar a rede com o sistema grátis para gestão de ponta-a-ponta cnMaestro™.

Os produtos da ePMP podem ser adquiridos por meio dos revendedores da Cambium Networks.

Sobre a Cambium Networks

A Cambium Networks é uma importante provedora global de soluções de conectividade sem fio que fortalecem conexões entre pessoas, lugares e coisas. Especialistas em proporcionar uma estrutura sem fio de ponta a ponta de plataformas gerenciadas pela nuvem confiáveis, escaláveis e seguras que operem sob condições exigentes, a Cambium Networks capacita empresas e provedoras de serviços, operadoras de network governamentais e industriais a desenvolver uma conectividade de ponta inteligente. Com sede fora de Chicago e com centrais de P&D nos EUA, Reino Unido e Índia, a Cambium Networks vende por intermédio de uma ampla gama de distribuidores globais. www.cambiumnetworks.com

Contato com a imprensa:

Sara Black

Bospar

213.618.1501

sara@bospar.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpg

FONTE Cambium Networks

Related Links

http://www.cambiumnetworks.com/



SOURCE Cambium Networks