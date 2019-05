Cambium Networks anuncia vencedores do prêmio Heróis da Conectividade sem fio do primeiro trimestre de 2019

ROLLING MEADOWS, Illinois, 15 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, fornecedora líder global de soluções para redes sem fio, anunciou hoje os Heróis da Conectividade da Cambium Networks do primeiro trimestre de 2019. Roberto Constante, da Consulnetworks, e Chris Hillis, do Information Technology Disaster Resource Center, são profissionais da indústria de comunicações que dedicam seu tempo e talento para ajudar pessoas necessitadas. Seus esforços para fornecer conectividade Wi-Fi em escolas e abrigos para recuperação de desastres ajudam as pessoas no curto prazo. Mas há muito mais nessa doação de talentos.