Cambium Networks rejoint l'écosystème Express Wi-Fi Certified de Facebook

Cambium Networks collabore avec Facebook pour aider les entrepreneurs locaux et les opérateurs à offrir un accès Internet rapide et abordable aux communautés locales

ROLLING MEADOWS, Illinois, 28 août 2018 /PRNewswire/ -- Cambium Networks est ravie d'annoncer qu'elle fait partie des premiers fournisseurs Wi-Fi à rejoindre l'écosystème Express Wi-Fi Certified de Facebook, programme permettant aux fabricants de points d'accès de bâtir du matériel Wi-Fi compatible avec Express Wi-Fi. Express Wi-Fi est une solution destinée à aider les opérateurs et les entrepreneurs locaux à offrir un accès Internet rapide et abordable dans les espaces publics. Express Wi-Fi vise à aider les opérateurs à fournir Internet à ceux qui ne bénéficient pas d'un accès fiable et abordable, tout en permettant dans le même temps aux entrepreneurs locaux de bâtir leur propre entreprise. Express Wi-Fi est actuellement actif en Inde, en Indonésie, au Kenya, au Nigeria et en Tanzanie.

Guy Mordecai, directeur des produits pour Express Wi-Fi chez Facebook, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer le programme Express Wi-Fi Certified, et de compter Cambium Networks parmi nos premiers partenaires. Grâce à notre travail aux côtés des fournisseurs Wi-Fi leaders, nous entendons étendre l'écosystème Express Wi-Fi et accélérer l'innovation, pour fournir un modèle d'affaires durable offrant un Wi-Fi rapide et abordable à une échelle significative. Nous sommes fiers des progrès accomplis via notre partenariat avec Cambium Networks depuis la création d'Express Wi-Fi Certified, en aidant les opérateurs à offrir de meilleures expériences Wi-Fi à grande échelle. »

Atul Bhatnagar, PDG de Cambium Networks, a déclaré : « Le programme Express Wi-Fi Certified s'inscrit naturellement en phase avec Cambium Networks, compte tenu de notre solide histoire dans la conception de réseaux sans fil robustes à travers le monde depuis plus de dix ans. Conformément à notre mission consistant à proposer au monde une connectivité abordable, nous sommes ravis de collaborer avec Facebook, en permettant le déploiement rapide de réseaux grâce à notre solution professionnelle d'accès Wi-Fi fluide cnPilot™. Nous sommes impatients de poursuivre ces efforts, et invitons les communautés plus larges des technologies, de la finance, du gouvernement et de l'autonomisation sociale à nous rejoindre pour connecter les près de 3,8 milliards de personnes non connectées. »

À propos de Cambium Networks



Cambium Networks est un fournisseur leader mondial de solutions de connectivité sans fil permettant de renforcer les connexions entre les personnes, les lieux et les objets. Spécialisée dans la fourniture d'une trame sans fil de bout en bout de plateformes gérées dans le cloud fiables, évolutives et sécurisées fonctionnant dans des conditions exigeantes, Cambium Networks permet aux prestataires de services, aux entreprises, et aux opérateurs de réseaux d'entreprise ou gouvernementaux de bâtir une connectivité de pointe intelligente. Les membres de l'équipe participent également à des activités de responsabilité sociale afin de servir les communautés dans lesquelles ils résident. Basée dans la banlieue de Chicago et possédant des centres de R&D aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks assure ses ventes par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance. https://www.cambiumnetworks.com/.

CONTACT : Sara Black, sara@bospar.com, 213-618-1501

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpg

Related Links

http://www.cambiumnetworks.com/