Cambium Networks une-se ao ecossistema certificado Express Wi-Fi do Facebook

ROLLING MEADOWS, Illinois, 28 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Cambium Networks tem o prazer de anunciar que é uma das primeiras provedoras de Wi-Fi a integrar o ecossistema certificado Express Wi-Fi do Facebook, um programa que permite a fabricantes de pontos de acesso desenvolver hardware Wi-Fi compatível com o Express Wi-Fi. O Express Wi-Fi é uma solução para ajudar operadoras e empreendedores locais a oferecer acesso rápido e de baixo custo à Internet em espaços públicos. O Express Wi-Fi busca ajudar as operadoras a fornecer Internet àqueles que não têm acesso confiável ou de baixo custo proporcionando, ao mesmo tempo, que empreendedores locais desenvolvam um negócio próprio. O Express Wi-Fi está atualmente em funcionamento na Índia, Indonésia, Quênia, Nigéria e Tanzânia.

Guy Mordecai, líder de produtos para o Express Wi-Fi no Facebook, declarou: "Estamos empolgados em lançar o programa Express Wi-Fi e ter a Cambium Networks como uma de nossas primeiras parceiras. Por meio de nosso trabalho com provedoras de Wi-Fi de ponta, esperamos expandir o ecossistema do Express Wi-Fi e acelerar a inovação a fim de proporcionar um modelo de negócio sustentável para oferecer acesso Wi-Fi rápido e de baixo custo em uma escala significativa. Estamos orgulhosos do progresso conquistado por meio da parceria com a Cambium Networks desde o início do Express Wi-Fi certificado, ajudando as operadoras a oferecer melhores experiências Wi-Fi em escala."

Atul Bhatnagar, presidente e CEO da Cambium Networks, declarou: "O programa Express Wi-Fi certificado adequa-se perfeitamente à Cambium Networks, dada a sua sólida história de elaborar redes sem fio robustas em todo o mundo há mais de uma década. Alinhado com nossa missão de levar a conectividade de baixo custo a todo o mundo, temos o orgulho de colaborar com o Facebook ao permitir uma implementação rápida com nossa solução de acesso empresarial de Wi-Fi sem fricção cnPilot™. Esperamos continuar com esse trabalho e convidar as maiores comunidades de tecnologia, finanças e participação social a se unirem a nós ao conectarmos as quase 3,8 bilhões de pessoas não conectadas."

Sobre a Cambium Networks



A Cambium Networks é uma importante provedora global de soluções de conectividade sem fio que fortalecem conexões entre pessoas, lugares e coisas. Especialistas em proporcionar uma estrutura sem fio de ponta a ponta de plataformas gerenciadas pela nuvem confiáveis, escaláveis e seguras que operem sob condições exigentes, a Cambium Networks capacita empresas e provedoras de serviços, operadoras de network governamentais e industriais e desenvolver uma conectividade de ponta inteligente. Os membros da equipe também contribuem com as atividades de responsabilidade social para servir as comunidades nas quais eles vivem. Com sede fora de Chicago e com centrais de P&D nos EUA, Reino Unido e Índia, a Cambium Networks vende por intermédio de uma ampla gama de distribuidores globais. https://www.cambiumnetworks.com/.

