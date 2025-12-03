Cambium übernimmt den weltweit tätigen Hersteller von Verbundwerkstoffen SHD Group, um seine Materialinnovations- und Produktionsplattform voranzutreiben

EL SEGUNDO, Kalifornien, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cambium, ein Pionier im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe für Hochleistungsbranchen, gab die Übernahme der SHD Group mit Sitz in Sleaford (Großbritannien) bekannt, einem globalen Hersteller von fortschrittlichen Verbundwerkstoffen mit Produktionsstätten in den USA, Großbritannien und der EU sowie einem langjährigen Kundenstamm in den Hochleistungsmärkten Luft- und Raumfahrt und Industrie.

Durch die Übernahme entsteht ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe, das KI-gestützte Materialinnovationen mit skalierbarer, qualifizierter Fertigung kombiniert, um die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie, Hochleistungsautomobilindustrie, den Motorsport, die Schifffahrt und andere fortschrittliche Industriemärkte zu bedienen.

SHD betreibt vier Standorte :einen in Großbritannien, zwei in den USA (North Carolina und Oklahoma) und einen in der EU (Slowenien). Zusammen mit dem Standort von Cambium in Kalifornien wird das fusionierte Unternehmen über eine globale Innovations- und Produktionspräsenz verfügen, die es ihm ermöglicht, Kunden überall dort zu bedienen, wo sie tätig sind.

Der Hauptsitz des fusionierten Unternehmens wird in El Segundo, Kalifornien, sein, wobei SHD als „SHD, ein Unternehmen von Cambium" weitergeführt wird und seine Führung, seine Geschäftstätigkeit und seine Kundenbeziehungen unverändert bleiben. Brett Schneider, Vorstandsmitglied von Cambium, wird Präsident von SHD und Cambium Composites. Die Gründer von SHD, Steve und Helen Doughty, bleiben weiterhin als Director of Innovation bzw. Director of Integration tätig, um die Kontinuität mit dem SHD-Team und seinen Kunden und Lieferanten in dieser nächsten Wachstumsphase sicherzustellen.

Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Strategische Gründe

Gemeinsam schaffen Cambium und SHD eine Plattform, die in der Lage ist, neue Materiallösungen schneller zu liefern – vom KI-gesteuerten Moleküldesign bis zur Serienfertigung in den USA, Großbritannien und der EU. Die Partnerschaft stärkt globale Lieferketten und erweitert gleichzeitig das Angebot an Hochleistungslösungen für die Luft- und Raumfahrt, den Motorsport, die Automobilindustrie, den Energiesektor und industrielle Märkte. Zu den wichtigsten Faktoren für die Übernahme zählen:

Globale Präsenz: Qualifizierte Fertigung in den USA, Großbritannien und der EU, die kundenspezifische Materialien bis zu zehnmal schneller als Wettbewerber liefert.

Agiles Produktionssystem: Proprietäre, abfallarme Produktionslinien, die schnelle Umstellungen und eine Skalierbarkeit von Kleinserien bis zur Massenproduktion ermöglichen, unterstützt von über 100 globalen Lieferanten, wodurch das Risiko in der Lieferkette minimiert und Verbundwerkstofflösungen mit kurzen Vorlaufzeiten geliefert werden können.

Bewährter Kundenstamm und Unternehmenskultur: Hunderte von Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Motorsport, Schifffahrt und Industrie; gemeinsamer Fokus auf Geschwindigkeit, Service und Innovation.

Eigene Entwicklung: SHD entwickelt und baut eigene Maschinen und Verfahren schneller und kostengünstiger als branchenüblich und ermöglicht so eine effiziente Erweiterung und Aufrüstung für hochleistungsfähige fortschrittliche Verbundwerkstoffe.

Nachhaltige Entwicklung: SHD verfügt über fundiertes Fachwissen in der Entwicklung nachhaltiger Materialien, die von vielen Luft- und Raumfahrtunternehmen und anderen Industrieunternehmen gefordert werden, und nutzt fortschrittliche Harzsysteme und abfallarme Herstellungsverfahren, die die Mission von Cambium ergänzen, hochleistungsfähige Materialien mit geringeren Auswirkungen auf die Umwelt zu entwickeln.

„Helen und Steve [Doughty] haben ein wirklich beeindruckendes Unternehmen aufgebaut, das nicht nur zur Vision von Cambium passt, die Möglichkeiten fortschrittlicher Materialien neu zu definieren, sondern auch kulturell hervorragend zu uns passt", sagte Simon Waddington, Mitbegründer und CEO von Cambium. „Sie haben ein Produktionssystem mit außergewöhnlich schnellen Reaktionszeiten aufgebaut, das Bestellungen zehnmal schneller als die Konkurrenz ausliefert – sogar innerhalb von 48 Stunden. Das Unternehmen hat außerdem eine spürbare Ethik in Bezug auf Qualität und Sorgfalt, die Steve und Helen vom ersten Tag an entwickelt und über 16 Jahre hinweg gepflegt haben. Für Cambium hat all dies vom ersten Tag an eine enorme Wirkung auf unser Team, unsere Partner und unsere Kunden."

Steve und Helen Doughty, Gründer von SHD, sagten: „Die Übernahme der SHD Group durch Cambium ist für uns die perfekte Partnerschaft. Die Kultur und Ethik von SHD, die wir mit viel Mühe gepflegt und gefördert haben, wird von beiden Unternehmen geteilt. Die zusätzlichen Ressourcen und Investitionen sowie die umfangreiche Erfahrung im Bereich Verbundwerkstoffe werden das weitere Wachstum und die Expansion von SHD innerhalb der Cambium Group sichern."

Die Kombination der von Cambium entwickelten innovativen Hightech-Materialien mit dem Know-how von SHD in den Bereichen Fertigung, Harzentwicklung und Produktion wird eine dynamische und fortschrittliche Kraft schaffen, die die Grenzen des Verbundwerkstoffmarktes erweitern wird. Wir danken unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten für ihre langjährige Unterstützung und freuen uns sehr auf das nächste Kapitel gemeinsam mit Cambium."

Brett Schneider, Präsident von SHD und Cambium Composites, fügte hinzu: „Ich freue mich sehr über den Zusammenschluss dieser beiden Teams. Die Kombination aus Cambiums KI-gestützter Innovation im Bereich fortschrittlicher Materialien, die auf kundenspezifische Bedürfnisse ausgerichtet ist, und der Kultur, der breiten Produktpalette, der bewährten globalen Präsenz, der schnellen Reaktionsfähigkeit und den proprietären Ressourcen von SHD ermöglicht wirklich etwas Einzigartiges im Bereich der fortschrittlichen Verbundwerkstoffe. Die Fähigkeit, differenzierte Lösungen zu entwickeln und diese dann kosteneffizient und schnell zu skalieren, um wachstumsstarke Programme und Segmente zu unterstützen, ist in der Welt der Verbundwerkstoffe wirklich einzigartig. Die Kombination von Cambium und SHD definiert die Zukunft der Entwicklung und Produktion fortschrittlicher Materialien in großem Maßstab neu und bietet bestehenden und neuen Kunden einen Wachstumsmotor, den es heute noch nicht gibt."

Informationen zu Cambium

Cambium definiert neu, wie fortschrittliche Materialien entdeckt, entwickelt und hergestellt werden.erstellung moderner Materialien. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Materialien der nächsten Generation für doppelt nutzbare Verteidigungsanwendungen, die die Leistung und Überlebensfähigkeit zu Lande, in der Luft, auf See und im Weltraum verbessern. Die firmeneigene Materialplattform von Cambium entwickelt Polymere auf molekularer Ebene von Grund auf neu und kombiniert dabei KI-gestütztes Moleküldesign mit modernster Chemie, Materialwissenschaft und Biologie. Das Ergebnis sind außergewöhnliche Leistung, Herstellbarkeit und Geschwindigkeit vom Konzept bis zur Produktion. Die Fertigung erfolgt über eine sichere, flexible und skalierbare inländische Lieferkette, die es Innovatoren aus dem Verteidigungs- und Zivilbereich ermöglicht, in Rekordzeit vom Prototyp zur Serienfertigung überzugehen. Bitte besuchen Sie cambium-usa.com .

Informationen zu SHD, ein Unternehmen von Cambium

SHD ist ein weltweit tätiger Hersteller, der auf dem Gebiet der fortschrittlichen Verbundwerkstofftechnologie führend ist. SHD nimmt eine einzigartige Position in der Verbundwerkstoffindustrie ein und ist ein schneller, agiler und innovativer Lieferant von Prepregs, der seinen weltweiten Kundenstamm mit den benötigten Materialien innerhalb kurzer Lieferzeiten versorgt. Dabei wird das Unternehmen von einem sehr erfahrenen technischen Team unterstützt, das die Kunden von der Konzeptphase bis zur Produktion begleitet. Mit vier Produktionsstätten in Großbritannien, der EU und den USA bietet SHD die Herstellung, Prüfung und Prototypenentwicklung neuartiger Materiallösungen an und arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um das richtige Produkt für ihre Anwendung zu finden. SHD ist nach EN9100:2018 und ISO9001:2015 zertifiziert und stolz auf sein Engagement für Qualität, außergewöhnlichen Service und die schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse. Bitte besuchen Sie shdcomposites.com .

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie Brett Schneider, Präsident von SHD und Cambium Composites, unter [email protected]

