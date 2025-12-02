Cambium acquiert SHD Group, le fabricant mondial de composites avancés, pour accélérer sa plateforme d'innovation et de production de matériaux

EL SEGUNDO, Calif., 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Cambium, pionnier des matériaux avancés pour les secteurs à haute performance, a annoncé l'acquisition de SHD Group, basé à Sleaford, au Royaume-Uni, un fabricant mondial de composites avancés possédant des sites de production aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'UE, et une clientèle fidèle, sur les marchés aérospatiaux et industriels performants.

Cette acquisition fait naître un leader mondial des matériaux avancés, combinant l'innovation matérielle pilotée par l'IA avec une fabrication évolutive et qualifiée pour servir les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'énergie, de l'automobile à haute performance, du sport automobile, de la marine et d'autres marchés industriels avancés.

SHD gère quatre sites : un à son siège au Royaume-Uni, deux aux États-Unis (Caroline du Nord et Oklahoma) et un dans l'UE (Slovénie). Avec la base californienne de Cambium, l'entreprise regroupée disposera d'une empreinte mondiale en matière d'innovation et de fabrication capable de servir les clients partout où ils exercent leurs activités.

Le siège de la nouvelle entreprise sera situé à El Segundo, en Californie, et SHD opérera sous le nom « SHD, une entreprise Cambium », ses dirigeants, ses activités et ses relations avec les clients restant inchangés. Brett Schneider, membre du conseil d'administration de Cambium, devient président de SHD et de Cambium Composites. Les fondateurs de SHD, Steve et Helen Doughty, restent respectivement directeur de l'innovation et directrice de l'intégration, afin d'assurer la continuité avec l'équipe de SHD et leurs clients et fournisseurs au cours de cette nouvelle phase de forte croissance.

Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Motivation stratégique

Ensemble, Cambium et SHD créent une plateforme capable de fournir plus rapidement de nouvelles solutions matérielles, de la conception moléculaire pilotée par l'IA à la fabrication à grande échelle aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'UE. Ce partenariat permet de renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales tout en développant des solutions performantes pour les secteurs de l'aérospatiale, du sport automobile, de l'automobile, de l'énergie et de l'industrie. Parmi les facteurs clés ayant motivé l'acquisition, on trouve :

Une empreinte mondiale : la fabrication qualifiée aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne permet de fournir des matériaux personnalisés jusqu'à dix fois plus rapidement que les concurrents.

Un système de production agile : des chaînes exclusives à faible perte qui facilitent les changements rapides et l'évolutivité de la production en petite série à la production de masse, soutenues par plus de 100 fournisseurs mondiaux, minimisant le risque de la chaîne d'approvisionnement et fournissant des solutions composites dans des délais courts.

Une base de clientèle et une culture éprouvées : des centaines de clients dans les domaines de l'aérospatiale, du sport automobile, de la marine et de l'industrie : un même souci de rapidité, de service et d'innovation.

Une ingénierie interne : SHD conçoit et construit des machines et des processus exclusifs plus rapides et à un prix plus abordable que les normes de l'industrie, permettant une expansion efficace et des mises à niveau pour des matériaux composites avancés à haute performance.

Le développement durable : SHD apporte une expertise approfondie en matière de développement de matériaux durables, sollicitée par de nombreuses entreprises du secteur aérospatial et d'autres entreprises industrielles. L'entreprise a recours à des systèmes de résine avancés et à des processus de fabrication à faible production de déchets qui complètent la mission de Cambium consistant à concevoir des matériaux de haute performance dont l'impact environnemental est réduit.

« Helen et Steve [Doughty] ont créé une entreprise vraiment extraordinaire, qui correspond non seulement à la vision de Cambium de redéfinir ce qui est possible avec les matériaux avancés, mais qui s'intégrera très bien à la culture d'entreprise », a déclaré Simon Waddington, cofondateur et PDG de Cambium. « Ils ont mis au point un système de production offrant une réactivité exceptionnelle qui permet de livrer les commandes dix fois plus rapidement que la concurrence, et même de fournir des solutions de produits dans les 48 heures. L'entreprise possède également une éthique palpable de la qualité et de l'attention, que Steve et Helen ont mise en place dès le premier jour et cultivée pendant 16 ans. Pour Cambium, tout cela se traduit par un impact tectonique dès le premier jour pour notre équipe, nos partenaires et nos clients ».

Steve et Helen Doughty, fondateurs de SHD, ont déclaré : « L'acquisition de SHD Group par Cambium représente le partenariat idéal pour nous. La culture et l'éthique de SHD, que nous nous sommes efforcés de maintenir et d'entretenir, sont partagées par les deux entreprises. Les ressources et les investissements supplémentaires, ainsi que l'expérience considérable des composites, garantiront la croissance et l'expansion continues de SHD au sein de Cambium Group ».

La combinaison des matériaux innovants de haute technologie développés par Cambium et du savoir-faire de SHD en matière de fabrication, de développement de résines et de production permettra à une force dynamique et progressiste de repousser les limites du marché des composites. Nous tenons à remercier notre personnel, nos clients et fournisseurs pour leur soutien au cours des années, et nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée du prochain chapitre aux côtés de Cambium ».

Brett Schneider, président de SHD et Cambium Composites, a ajouté : « Je suis impatient de voir ces deux équipes collaborer. La combinaison de l'innovation de Cambium en matière de matériaux avancés pilotée par l'IA et ciblant les besoins spécifiques des clients avec la culture de SHD, sa large base de produits, son empreinte mondiale éprouvée, son état d'esprit réactif façon équipe technique, et ses actifs exclusifs permet de créer quelque chose d'unique dans le domaine des matériaux composites avancés. La capacité à développer des solutions différenciées et à les déployer rapidement et à moindre coût afin de soutenir des programmes à forte croissance est vraiment unique dans le monde des composites. L'association de Cambium et de SHD redéfinit l'avenir du développement et de la production de matériaux avancés à grande échelle et offre aux clients traditionnels et émergents un moteur de croissance qui n'existe pas aujourd'hui ».

À propos de Cambium

Cambium redéfinit la manière dont les matériaux avancés sont découverts, conçus et fabriqués. L'entreprise développe des matériaux avancés de nouvelle génération pour des applications de défense à double usage qui améliorent les performances et la capacité de survie sur terre, dans l'air, en mer et dans l'espace. La plateforme de matériaux brevetée de Cambium réorganise moléculairement les polymères à partir des premiers principes, en combinant la conception moléculaire pilotée par l'IA avec une chimie de pointe, la science des matériaux et la biologie. Il en résulte des performances exceptionnelles, une facilité de fabrication et une rapidité de la conception à la production. La fabrication est assurée par une chaîne d'approvisionnement nationale sécurisée, flexible et évolutive, qui permet aux innovateurs dans les domaines de la défense et commercial de passer du prototype à la production à grande échelle en un temps record. Veuillez consulter le site cambium-usa.com .

À propos de SHD, une société de Cambium

SHD est un fabricant mondial à la pointe de la technologie des composites avancés. Il occupe une position unique dans l'industrie des composites. C'est un fournisseur de préimprégnés rapide, agile et innovant qui fournit à sa clientèle mondiale les matériaux dont elle a besoin dans des délais courts, avec le soutien d'une équipe technique très expérimentée qui accompagne les clients depuis les phases de conception jusqu'à la production. Avec quatre sites de production au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et aux États-Unis, SHD propose la fabrication, les essais et le prototypage de nouvelles solutions matérielles, en travaillant en étroite collaboration avec les clients pour trouver le produit adapté à leur application. Doté des certifications EN 9100:2018 et ISO 9001:2015, SHD est fier de son engagement en faveur de la qualité, d'un service exceptionnel et de la réactivité aux besoins des clients. Veuillez consulter le site shdcomposites.com .

