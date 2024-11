Cambodia Microfinance Association als Katalysator für globale Bemühungen um eine nachhaltige, inklusive Finanzierung

SIEM REAP, Kambodscha, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Cambodia Microfinance Association (CMA) veranstaltete erfolgreich ihre jährliche Mikrofinanzkonferenz in Siem Reap, an der über dreihundert Führungskräfte, politische Entscheidungsträger und internationale Partner teilnahmen, unter dem Motto „Nachhaltige und inklusive Mikrofinanzierung: aktuelle Situation und zukünftige Trends". Diese Konferenz unterstrich das Engagement der CMA für die Ausweitung der finanziellen Eingliederung und die Förderung eines verantwortungsvollen Wachstums, das sich an den globalen Entwicklungszielen orientiert und Kambodscha als Modell für nachhaltige Finanzen positioniert.

In ihrer Eröffnungsrede betonte Dith Nita, Vorsitzende der CMA, die Aufgabe der CMA, den kambodschanischen Mikrofinanzsektor zu stärken: „Nachhaltige und integrative Mikrofinanzierung ist nicht nur ein Ziel, sondern eine Notwendigkeit. Gemeinsam arbeiten wir auf eine stärkere Wirtschaft, eine gerechtere Gesellschaft und ein Finanzsystem hin, das allen Kambodschanern dient." In ihren Ausführungen hob sie das zentrale Engagement der CMA für den Schutz und die Stärkung der Kunden in den ländlichen und unterversorgten Gemeinschaften Kambodschas hervor, zu denen 74,4 % der Bevölkerung gehören.

Die 132 Mitgliedsinstitute der CMA spielen bei dieser Aufgabe eine wichtige Rolle. Sie verwalten zusammen ein Kreditportfolio von 5,11 Mrd. USD, bedienen 1,55 Millionen aktive Kreditnehmer und verfügen über 2,21 Mrd. USD an Einlagen auf fast zwei Millionen Konten, von denen 67 % von Frauen gehalten werden. Dieses Engagement unterstützt nicht nur die finanzielle Zugänglichkeit, sondern trägt mit über 21.000 Mitarbeitern in neunhundert Filialen auch erheblich zur Beschäftigung vor Ort bei.

Ein Höhepunkt der Konferenz war die Anerkennung des von der National Bank of Cambodia (NBC) entwickelten Bakong-Zahlungssystems. Bakong wurde 2020 ins Leben gerufen und hat inzwischen zehn Millionen aktive Wallets. Es schlägt eine Brücke zwischen traditionellen Finanzdienstleistungen und der Bevölkerung, die keine Bankverbindung hat, durch nahtlose, kostengünstige digitale Finanzierungen. Diese bahnbrechende Initiative hat internationale Anerkennung für die Förderung der finanziellen Eingliederung erhalten, und die CMA bedankte sich bei der NBC für ihre führende Rolle bei der Unterstützung dieses transformativen Schritts in Richtung wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und Stärkung der Kunden.

Während der Schutz und die Befähigung der Kunden nach wie vor im Mittelpunkt des Auftrags der CMA stehen, ist der Verband auch ein Wegbereiter im Bereich der grünen Finanzwirtschaft, der sich an der weltweiten Verlagerung hin zur ökologischen Nachhaltigkeit orientiert. CMA arbeitet mit Oxfam zusammen, um grüne Finanzinitiativen voranzutreiben, und kooperiert mit Water.org, um technische Unterstützung bei der Entwicklung von Produkten für Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene (WASH) zu leisten. Frau Dith Nita bemerkte: „Wir ermutigen unsere Mitglieder, grüne Finanzierungen als wesentlich zu betrachten und einen Weg in Richtung Nachhaltigkeit zu ebnen, der Kunden und der Umwelt zugute kommt." Diese Initiative unterstützt die globalen Nachhaltigkeitsziele, einschließlich des Zugangs zu sauberem Wasser und der Klimaschutzmaßnahmen.

Während des gesamten Tages unterstrich die CMA die Bedeutung von Finanzwissen, Kapazitätsaufbau und der Einhaltung eines strengen Verhaltenskodexes für die Schaffung eines transparenten, widerstandsfähigen Finanzsektors. Zum Abschluss der Konferenz wurde zum Handeln aufgerufen, um die gemeinsamen Anstrengungen zur Förderung einer nachhaltigen und integrativen Finanzierung fortzusetzen, die sowohl den Bedürfnissen Kambodschas als auch den globalen Prioritäten entspricht.

Die jährliche Mikrofinanzkonferenz 2024 endete mit der gemeinsamen Verpflichtung, eine widerstandsfähige und inklusive finanzielle Zukunft aufzubauen. Die CMA lädt internationale Partner, Investoren und Stakeholder dazu ein, zu einer Finanzlandschaft beizutragen, die lokale Gemeinschaften stärkt und mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen in Einklang steht. Durch diese jährliche Veranstaltung und laufende Initiativen engagiert sich die CMA weiterhin für die Stärkung von Gemeinschaften, die Förderung eines nachhaltigen Wachstums und die aktive Beteiligung an globalen Bemühungen um eine integrative wirtschaftliche Entwicklung.

Kontakt: Cambodia Microfinance Association (CMA), Name: Tongngy Kaing, E-Mail: [email protected], Rufnummer: +855 95 262 111