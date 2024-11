La Cambodia Microfinance Association catalyse les efforts mondiaux en matière de finance durable et inclusive

SIEM REAP, Cambodge, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La Cambodia Microfinance Association (CMA) a organisé sa conférence annuelle sur la microfinance à Siem Reap, réunissant plus de trois cents dirigeants, décideurs politiques et partenaires internationaux sous le thème « Microfinance durable et inclusive : situation actuelle et tendances futures ». Cette conférence a souligné la volonté de la CMA d'étendre l'inclusion financière et de promouvoir une croissance responsable, en s'alignant sur les objectifs de développement mondiaux et en positionnant le Cambodge comme un modèle de finance durable.

Dans son discours d'ouverture, Mme Dith Nita, présidente de la CMA, a souligné la mission de la CMA de renforcer le secteur de la microfinance au Cambodge, en déclarant : « La microfinance durable et inclusive n'est pas seulement un objectif, c'est une nécessité. Ensemble, nous œuvrons pour une économie plus forte, une société plus juste et un système financier au service de tous les Cambodgiens ». Ses remarques ont mis en lumière l'engagement fondamental de la CMA en faveur de la protection et de l'autonomisation des clients dans les communautés rurales et mal desservies du Cambodge, qui représentent 74,4 % de la population.

Les 132 institutions membres de la CMA jouent un rôle essentiel dans cette mission, en gérant un portefeuille de prêts combiné de 5,11 milliards de dollars, en servant 1,55 million d'emprunteurs actifs et en détenant 2,21 milliards de dollars de dépôts sur près de deux millions de comptes, dont 67 % sont détenus par des femmes. Cet engagement ne favorise pas seulement l'accessibilité financière, mais contribue également de manière significative à l'emploi local, avec plus de 21 000 membres du personnel répartis dans neuf cents succursales.

L'un des points forts de la conférence a été la reconnaissance du système de paiement Bakong, développé par la Banque nationale du Cambodge (NBC). Lancé en 2020, Bakong compte aujourd'hui dix millions de portefeuilles actifs et fait le lien entre les services financiers traditionnels et la population non bancarisée grâce à une finance numérique transparente et peu coûteuse. Cette initiative pionnière a été saluée au niveau international pour ses progrès en matière d'inclusion financière, et la CMA a exprimé sa profonde gratitude à la NBC pour son leadership dans le soutien de cette étape transformatrice vers la résilience économique et l'autonomisation des clients.

Si la protection et l'autonomisation des clients restent au cœur de la mission de la CMA, l'association ouvre également la voie à la finance verte, en s'alignant sur l'évolution mondiale vers la durabilité environnementale. La CMA collabore avec Oxfam pour faire avancer les initiatives de finance verte et travaille avec Water.org pour fournir une assistance technique dans le développement de produits d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH). Mme Dith Nita a déclaré : « Nous encourageons nos membres à considérer la finance verte comme un élément essentiel, qui ouvre la voie à la durabilité au bénéfice des clients et de l'environnement ». Cette initiative soutient les objectifs mondiaux en matière de développement durable, notamment l'accès à l'eau potable et l'action en faveur du climat.

Tout au long de la journée, la CMA a souligné l'importance de l'éducation financière, du renforcement des capacités et de l'adhésion à un code de conduite rigoureux pour créer un secteur financier transparent et résilient. En conclusion de la conférence, un appel à l'action a été lancé pour poursuivre les efforts de collaboration en vue de promouvoir un financement durable et inclusif qui corresponde à la fois aux besoins du Cambodge et aux priorités mondiales.

La Conférence annuelle sur la microfinance 2024 s'est achevée sur un engagement collectif à construire un avenir financier résilient et inclusif. La CMA invite les partenaires internationaux, les investisseurs et les parties prenantes à contribuer à un paysage financier qui renforce les communautés locales et s'aligne sur les objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce à cet événement annuel et aux initiatives en cours, la CMA continue de se consacrer à l'autonomisation des communautés, au soutien de la croissance durable et à la participation active aux efforts mondiaux en faveur d'un développement économique inclusif.

Contact : Cambodia Microfinance Association (CMA), nom : Tongngy Kaing, email : [email protected], numéro de téléphone : +855 95 262 111