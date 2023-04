Camboja avança corajosamente na liderança em eficiência energética, pavimentando o caminho para um grande acordo de energia renovável com Singapura

PHNOM PENH, Camboja, 7 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Camboja está liderando a transição para energia mais limpa e ganhando impulso no sudeste da Ásia. Depois do envio da estratégia de longo prazo do país para a neutralidade de carbono à Organização das Nações Unidas, o Governo Real apresentou ao público o Power Development Masterplan (PDP) e o National Energy Efficiency Policy (NEEP). Essas iniciativas demonstram o compromisso inabalável do governo com a transição energética e o primeiro plano energético de longo prazo do país para a condução coordenada e estratégica da energia.

"Com a adoção das melhores práticas, podemos reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa, gerar novos empregos e posicionar o Camboja como líder na região", disse o Primeiro-ministro Hun Sen. "Investir em eficiência energética e energia renovável é fundamental para construir um futuro mais sustentável para nosso povo e nosso planeta".

A eficiência energética é um aspecto crucial da transição para energia limpa do Camboja, e o governo está assumindo o compromisso de reduzir o consumo de energia em 19% em relação aos níveis habituais das empresas até 2030. A National Energy Efficiency Policy estabelece direções estratégicas, áreas prioritárias e metas setoriais, e o Ministro de Minas e Energia, Suy Sem, afirmou que, "É crucial aproveitar todo o potencial de eficiência energética, desenvolver uma política e estrutura regulatória robustas, desenvolver a capacidade das partes interessadas, aumentar a conscientização sobre os benefícios e apoiar o investimento do setor privado."

Além disso, o Camboja está atualmente em negociações com Singapura para se tornar um importante exportador de energia limpa na região. Segundo o acordo, que ainda está em fase de negociação comercial, Singapura importaria 1 GW de energia renovável anualmente do Camboja, o que corresponderá a um quarto das importações de eletricidade de baixo carbono do país até 2035. O potencial acordo de exportação com Singapura contribuiria para o impacto positivo do Camboja no mundo e solidificaria sua posição como líder no setor de energia limpa na região, ao mesmo tempo em que reduziria o impacto das mudanças climáticas no planeta.

"Com a priorização de fontes renováveis de energia, o Camboja está criando uma vantagem econômica competitiva e ao mesmo tempo reduzindo o impacto das mudanças climáticas e promovendo o desenvolvimento sustentável", disse o Ministro do Meio Ambiente, Say Sam Al. "Investir em eficiência energética e tecnologias de energia limpa gera novas oportunidades econômicas e melhora o bem-estar dos nossos cidadãos. A dedicação resoluta do Camboja de trilhar um caminho de desenvolvimento mais resiliente, inclusivo e sustentável inspirará outras nações a se unirem a nós em um esforço global para criar um futuro mais limpo, mais saudável e mais próspero".

Conforme o Camboja continuar o desenvolvimento de uma economia inclusiva e competitiva, o Power Development Masterplan e o National Energy Efficiency Policy garantirão que os preços da energia permaneçam estáveis e acessíveis. Isso ajudará o Camboja a atingir suas metas de desenvolvimento em todos os setores e a se posicionar como um importante líder em eficiência energética e energia renovável na região.

Uma liderança corajosa e visionária na transição para fontes de energia limpas e verdes é crucial para garantir um futuro sustentável e próspero para todos. O compromisso do Camboja com a energia sustentável e a eficiência energética não apenas cria oportunidades econômicas, promove a saúde pública e melhora o bem-estar geral dos seus cidadãos, como também oferece ao país uma vantagem competitiva no mercado regional. Com metas ambiciosas e investimentos contínuos em tecnologias sustentáveis, o impacto positivo exercido pelo Camboja no mundo será sentido pelas próximas gerações.

Contato para a mídia: Tin Ponlok, Secretário de Estado, Ministério do Meio Ambiente, Telefone: +855 12915351, E-mail: [email protected]

FONTE Ministry of Environment, Cambodia

